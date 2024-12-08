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Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет

Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет - 08.12.2024 Украина.ру

Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 25 лет назад. Об этом 8 декабря напомнили российские дипломаты.

2024-12-08T18:44

2024-12-08T18:44

2024-12-08T18:44

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала материалы брифинга, часть из которых посвящена 25-летию Союзного государства России и Белоруссии. В них она отметила, что за четверть века был проделан большой путь в союзном строительстве.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, констатировала Захарова, в очередной раз ещё больше скрепил братские народы.По её мнению, обеспечены равные права и возможности граждан России и Белоруссии на территории двух стран в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании. Союзнические отношения с Минском воспринимаются Москвой как эталон взаимовыгодного интеграционного взаимодействия на пространстве Евразии."В последние годы нам удалось добиться качественного ускорения процесса союзного строительства во многих измерениях. Благодаря успешной реализации в период с 2021 по 2023 годы 28 союзных программ заложена прочная основа для формирования единого социально-экономического пространства от Бреста до Владивостока. Созданы Наднациональный налоговый комитет и Межгосударственный таможенный центр. Приняты Концепция миграционной политики Союзного государства, обновлённая Военная доктрина", - напомнила Захарова.В начале года, 29 января в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Госсовета были определены новые ориентиры на 2024-2026 годы. Наряду с блоком экономических задач они включили в себя цели создания общего информационного пространства, вопросы культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферы.По словам Захаровой, в ходе поступательного расширения общего культурно-гуманитарного пространства Союзного государства особое внимание уделяется совместному сбережению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.В официальном телеграм-канале МИД РФ также напомнили, что 6 декабря в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд этапных документов. В них сказано также о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и о формировании объединенного союзного рынка электроэнергии.Также 8 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, каким является процесс интеграции России и Белоруссии.Ранее на эту тему: Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство" Более полная картина дня представлена в обзоре Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине

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