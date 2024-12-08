Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 25 лет назад. Об этом 8 декабря напомнили российские дипломаты.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала материалы брифинга, часть из которых посвящена 25-летию Союзного государства России и Белоруссии. В них она отметила, что за четверть века был проделан большой путь в союзном строительстве.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, констатировала Захарова, в очередной раз ещё больше скрепил братские народы.
"Достигнут серьёзный прогресс в формировании общего социально-экономического, культурно-гуманитарного, оборонного, миграционного и информационного пространства Союзного государства. Значительно окреп его финансово-экономический и технологический суверенитет", - сказала Захарова.
По её мнению, обеспечены равные права и возможности граждан России и Белоруссии на территории двух стран в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании. Союзнические отношения с Минском воспринимаются Москвой как эталон взаимовыгодного интеграционного взаимодействия на пространстве Евразии.
"В последние годы нам удалось добиться качественного ускорения процесса союзного строительства во многих измерениях. Благодаря успешной реализации в период с 2021 по 2023 годы 28 союзных программ заложена прочная основа для формирования единого социально-экономического пространства от Бреста до Владивостока. Созданы Наднациональный налоговый комитет и Межгосударственный таможенный центр. Приняты Концепция миграционной политики Союзного государства, обновлённая Военная доктрина", - напомнила Захарова.
В начале года, 29 января в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Госсовета были определены новые ориентиры на 2024-2026 годы. Наряду с блоком экономических задач они включили в себя цели создания общего информационного пространства, вопросы культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферы.
По словам Захаровой, в ходе поступательного расширения общего культурно-гуманитарного пространства Союзного государства особое внимание уделяется совместному сбережению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.
"Реализуется Стратегия научно-технологического развития, направленная на интегрирование сфер науки, технологий и инноваций с экономикой, - сообщила она. - Большое значение придается обеспечению информационной безопасности Союзного государства. В марте 2023 г. принята соответствующая Концепция. В ноябре с.г. учреждена Медиакомпания Союзного государства, призванная объединить все союзные медиаресурсы и вывести их работу на качественно новый уровень".
В официальном телеграм-канале МИД РФ также напомнили, что 6 декабря в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд этапных документов. В них сказано также о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и о формировании объединенного союзного рынка электроэнергии.
"Достигнут значительный прогресс в деле формирования единого пространства в сферах обороны и безопасности. Развёрнутые на территории Республики Беларусь совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надёжно прикрывают западные рубежи Союзного государства и ОДКБ", - сказано в сообщении телеграм-канала МИД РФ.
Также 8 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, каким является процесс интеграции России и Белоруссии.
"Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться", — сказал Песков.
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