Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет - 08.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241208/1059498374.html
Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет
Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет - 08.12.2024 Украина.ру
Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 25 лет назад. Об этом 8 декабря напомнили российские дипломаты.
2024-12-08T18:44
2024-12-08T18:44
новости
россия
белоруссия
москва
мария захарова
дмитрий песков
владимир путин
одкб
союзники
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103367/53/1033675382_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_ed1b95b201da02a96da6b70723f5d6b6.jpg
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала материалы брифинга, часть из которых посвящена 25-летию Союзного государства России и Белоруссии. В них она отметила, что за четверть века был проделан большой путь в союзном строительстве.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, констатировала Захарова, в очередной раз ещё больше скрепил братские народы.По её мнению, обеспечены равные права и возможности граждан России и Белоруссии на территории двух стран в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании. Союзнические отношения с Минском воспринимаются Москвой как эталон взаимовыгодного интеграционного взаимодействия на пространстве Евразии."В последние годы нам удалось добиться качественного ускорения процесса союзного строительства во многих измерениях. Благодаря успешной реализации в период с 2021 по 2023 годы 28 союзных программ заложена прочная основа для формирования единого социально-экономического пространства от Бреста до Владивостока. Созданы Наднациональный налоговый комитет и Межгосударственный таможенный центр. Приняты Концепция миграционной политики Союзного государства, обновлённая Военная доктрина", - напомнила Захарова.В начале года, 29 января в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Госсовета были определены новые ориентиры на 2024-2026 годы. Наряду с блоком экономических задач они включили в себя цели создания общего информационного пространства, вопросы культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферы.По словам Захаровой, в ходе поступательного расширения общего культурно-гуманитарного пространства Союзного государства особое внимание уделяется совместному сбережению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.В официальном телеграм-канале МИД РФ также напомнили, что 6 декабря в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд этапных документов. В них сказано также о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и о формировании объединенного союзного рынка электроэнергии.Также 8 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, каким является процесс интеграции России и Белоруссии.Ранее на эту тему: Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство" Более полная картина дня представлена в обзоре Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
россия
белоруссия
москва
бывший ссср
минск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103367/53/1033675382_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_89e82db03c032f929db614108a7707e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, москва, мария захарова, дмитрий песков, владимир путин, одкб, союзники, союзное государство, евразийская интеграция, интеграция, реинтеграция, бывший ссср, постсоветское пространство, минск, александр лукашенко, сми, российские сми, ядерное оружие, информационная безопасность
Новости, Россия, Белоруссия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ОДКБ, союзники, Союзное государство, евразийская интеграция, интеграция, реинтеграция, бывший СССР, постсоветское пространство, Минск, Александр Лукашенко, СМИ, Российские СМИ, Ядерное оружие, информационная безопасность

Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет

18:44 08.12.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 25 лет назад. Об этом 8 декабря напомнили российские дипломаты.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала материалы брифинга, часть из которых посвящена 25-летию Союзного государства России и Белоруссии. В них она отметила, что за четверть века был проделан большой путь в союзном строительстве.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, констатировала Захарова, в очередной раз ещё больше скрепил братские народы.
"Достигнут серьёзный прогресс в формировании общего социально-экономического, культурно-гуманитарного, оборонного, миграционного и информационного пространства Союзного государства. Значительно окреп его финансово-экономический и технологический суверенитет", - сказала Захарова.
По её мнению, обеспечены равные права и возможности граждан России и Белоруссии на территории двух стран в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании. Союзнические отношения с Минском воспринимаются Москвой как эталон взаимовыгодного интеграционного взаимодействия на пространстве Евразии.
"В последние годы нам удалось добиться качественного ускорения процесса союзного строительства во многих измерениях. Благодаря успешной реализации в период с 2021 по 2023 годы 28 союзных программ заложена прочная основа для формирования единого социально-экономического пространства от Бреста до Владивостока. Созданы Наднациональный налоговый комитет и Межгосударственный таможенный центр. Приняты Концепция миграционной политики Союзного государства, обновлённая Военная доктрина", - напомнила Захарова.
В начале года, 29 января в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Госсовета были определены новые ориентиры на 2024-2026 годы. Наряду с блоком экономических задач они включили в себя цели создания общего информационного пространства, вопросы культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферы.
По словам Захаровой, в ходе поступательного расширения общего культурно-гуманитарного пространства Союзного государства особое внимание уделяется совместному сбережению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.
"Реализуется Стратегия научно-технологического развития, направленная на интегрирование сфер науки, технологий и инноваций с экономикой, - сообщила она. - Большое значение придается обеспечению информационной безопасности Союзного государства. В марте 2023 г. принята соответствующая Концепция. В ноябре с.г. учреждена Медиакомпания Союзного государства, призванная объединить все союзные медиаресурсы и вывести их работу на качественно новый уровень".
В официальном телеграм-канале МИД РФ также напомнили, что 6 декабря в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд этапных документов. В них сказано также о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и о формировании объединенного союзного рынка электроэнергии.
"Достигнут значительный прогресс в деле формирования единого пространства в сферах обороны и безопасности. Развёрнутые на территории Республики Беларусь совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надёжно прикрывают западные рубежи Союзного государства и ОДКБ", - сказано в сообщении телеграм-канала МИД РФ.
Также 8 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, каким является процесс интеграции России и Белоруссии.
"Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться", — сказал Песков.
Ранее на эту тему: Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"
Более полная картина дня представлена в обзоре Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
 
НовостиРоссияБелоруссияМоскваМария ЗахароваДмитрий ПесковВладимир ПутинОДКБсоюзникиСоюзное государствоевразийская интеграцияинтеграцияреинтеграциябывший СССРпостсоветское пространствоМинскАлександр ЛукашенкоСМИРоссийские СМИЯдерное оружиеинформационная безопасность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:44Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет
18:00Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
17:46Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева
17:12Россия, Турция и Иран накануне свержения Асада тщетно пытались договориться о мире в Сирии
16:07Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров
15:58Никто не хотел защищать. Почему распался СССР
15:42Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля
14:39Белый дом: танки Abrams малополезны для ВСУ
14:27Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?
13:56Уотерс из Pink Floyd видит позитив в уходе Зеленского
13:39Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона
13:18Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян
13:14Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб
13:00Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
12:57На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже
12:40Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах
12:11В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
12:00"Вокруг Булгакова": Булгаков и "12 стульев"
11:32Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
11:14Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express
Лента новостейМолния