Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство" - 05.12.2024 Украина.ру
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Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"
Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство" - 05.12.2024 Украина.ру
Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"
За четвертьвековую историю союзного строительства многое вовремя не сделано при том, что сделано немало. Об этом 5 декабря в Минске заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщает пресс-служба белорусского президента.
2024-12-05T13:21
2024-12-05T13:21
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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Лукашенко, который также является председателем ВГС. Участие в нём примут главы государств и правительств России Белоруссии, а также руководители палат парламентов.Он обсудил с Дмитрием Мезенцевым повестку дня предстоящего заседания. Участие в нём примет и Владимир Путин."Что касается нашей работы, я уже сказал, что немало сделано, особенно в области прав человека, равных прав наших граждан, России и Белоруссии. Но думаю, что надо где-то нам смелее идти в этом направлении", - отметил Лукашенко.Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, ВГС состоится накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Его участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений договора на 2024-2026 годы, а также Концепцию безопасности Союзного государства.Также на ВГС будет рассмотрено формирование объединенного рынка электроэнергии и отмена роуминга в Союзном государстве. В повестке значатся вопросы защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства, а также организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Лукашенко также провёл 5 декабря совещание по вопросам подготовки к заседанию ВГС. Он сообщил чиновникам, что не только повестку ВГС, но и "концептуальные вещи" уже обсудил с Мезенцевым.Он обратил внимание участников совещания: в 2024 году белорусско-российский торговый оборот достигнет $59 млрд - $60 млрд, включая товары и услуги. Лукашенко назвал это исторически высоким показателем.Ранее на эту тему: Объединение не планируется. Что известно о будущем Союзного государства на данный момент? Также на эту тему высказался Максим Максимов в публикации Первые шаги и первые проблемы. Союзное государство России и Белоруссии в мнениях друзей и врагов
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новости, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, роман головченко, союзное государство, бывший ссср, постсоветское пространство
Новости, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Союзное государство, бывший СССР, постсоветское пространство

Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"

13:21 05.12.2024
 
Александр Лукашенко встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым 05.12.2024
Александр Лукашенко встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым 05.12.2024
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За четвертьвековую историю союзного строительства многое вовремя не сделано при том, что сделано немало. Об этом 5 декабря в Минске заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Лукашенко, который также является председателем ВГС. Участие в нём примут главы государств и правительств России Белоруссии, а также руководители палат парламентов.
"25 лет мы пытаемся создать Союзное государство. Многие направления были определены, что-то вовремя не сделали, но немало сделано. Естественно, что без разговора на эту тему завтра на Высшем госсовете руководства России и Белоруссии мы не обойдемся. Каким-то образом мы эту проблему будем отмечать", - сказал Лукашенко.
Он обсудил с Дмитрием Мезенцевым повестку дня предстоящего заседания. Участие в нём примет и Владимир Путин.
"Что касается нашей работы, я уже сказал, что немало сделано, особенно в области прав человека, равных прав наших граждан, России и Белоруссии. Но думаю, что надо где-то нам смелее идти в этом направлении", - отметил Лукашенко.
Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, ВГС состоится накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Его участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений договора на 2024-2026 годы, а также Концепцию безопасности Союзного государства.

Также на ВГС будет рассмотрено формирование объединенного рынка электроэнергии и отмена роуминга в Союзном государстве. В повестке значатся вопросы защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства, а также организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Лукашенко также провёл 5 декабря совещание по вопросам подготовки к заседанию ВГС. Он сообщил чиновникам, что не только повестку ВГС, но и "концептуальные вещи" уже обсудил с Мезенцевым.
"Это тот случай, когда мы можем и должны обсудить те проблемы, которые в наших отношениях существуют, - сказал Лукашенко. - Есть проблемы, которые должны быть решены на этом этапе".
Он обратил внимание участников совещания: в 2024 году белорусско-российский торговый оборот достигнет $59 млрд - $60 млрд, включая товары и услуги. Лукашенко назвал это исторически высоким показателем.
Ранее на эту тему: Объединение не планируется. Что известно о будущем Союзного государства на данный момент?
Также на эту тему высказался Максим Максимов в публикации Первые шаги и первые проблемы. Союзное государство России и Белоруссии в мнениях друзей и врагов
 
НовостиРоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМихаил МишустинРоман ГоловченкоСоюзное государствобывший СССРпостсоветское пространство
 
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