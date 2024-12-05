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Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"

Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство" - 05.12.2024 Украина.ру

Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"

За четвертьвековую историю союзного строительства многое вовремя не сделано при том, что сделано немало. Об этом 5 декабря в Минске заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщает пресс-служба белорусского президента.

2024-12-05T13:21

2024-12-05T13:21

2024-12-05T13:21

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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Лукашенко, который также является председателем ВГС. Участие в нём примут главы государств и правительств России Белоруссии, а также руководители палат парламентов.Он обсудил с Дмитрием Мезенцевым повестку дня предстоящего заседания. Участие в нём примет и Владимир Путин."Что касается нашей работы, я уже сказал, что немало сделано, особенно в области прав человека, равных прав наших граждан, России и Белоруссии. Но думаю, что надо где-то нам смелее идти в этом направлении", - отметил Лукашенко.Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, ВГС состоится накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Его участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений договора на 2024-2026 годы, а также Концепцию безопасности Союзного государства.Также на ВГС будет рассмотрено формирование объединенного рынка электроэнергии и отмена роуминга в Союзном государстве. В повестке значатся вопросы защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства, а также организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Лукашенко также провёл 5 декабря совещание по вопросам подготовки к заседанию ВГС. Он сообщил чиновникам, что не только повестку ВГС, но и "концептуальные вещи" уже обсудил с Мезенцевым.Он обратил внимание участников совещания: в 2024 году белорусско-российский торговый оборот достигнет $59 млрд - $60 млрд, включая товары и услуги. Лукашенко назвал это исторически высоким показателем.Ранее на эту тему: Объединение не планируется. Что известно о будущем Союзного государства на данный момент? Также на эту тему высказался Максим Максимов в публикации Первые шаги и первые проблемы. Союзное государство России и Белоруссии в мнениях друзей и врагов

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новости, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, роман головченко, союзное государство, бывший ссср, постсоветское пространство