Белый дом: танки Abrams малополезны для ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру
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Белый дом: танки Abrams малополезны для ВСУ
Белый дом: танки Abrams малополезны для ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру
Белый дом: танки Abrams малополезны для ВСУ
Поставленные на Украину из США танки Abrams продемонстрировали низкую эффективность. Об этом 7 декабря заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
2024-12-08T14:39
2024-12-08T14:39
новости
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курская область
джейк салливан
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танки
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В ходе конференции по обороне фонда имени умершего президента США Рональда Рейгана Reagan National Defense Forum 2024 советник нынешнего президента Джейк Салливан высказался о пользе танков "Абрамс", поставленных в прошлом году для нужд украинской армии."Эти танки недоукомплектованы", - признал Салливан.Он также отметил, что ВСУ не получили значительной пользы от применения американских танков ходе СВО.В своём выступлении Салливан также отметил, что США помимо танков Abrams поставляли на Украину дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Советник уходящего американского президента отметил, что и они не стали панацеей ("серебряной пулей") для ВСУ.Ранее сообщалось о поставках 31 танка Abrams на Украину из США. Поставлялись машины без "секретной" брони и оборудования, которое используется танкистами армии США.В условиях СВО украинские танкисты приваривали "мангалы" к американским танкам, оснащали их доступными средствами нештатного бронирования – включая блоки динамической защиты, снятые с советских танков. После нескольких поражений "Абрамсов" они были отведены в тыл ВСУ, а затем замечены в Курской области.В частности, в октябре танки Abrams и БМП Bradley были замечены под Новоивановкой в Курской области – там находился оккупационный контингент украинской армии. В телеграм-каналах публиковались видеозаписи атак российских дронов на поставленную из США военную технику, применявшуюся при интервенции ВСУ в Курскую область с августа 2024 года и ранее.Тем временем в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
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новости, сша, украина, курская область, джейк салливан, дональд трамп, сво, всу, танки, m1 abrams, m2 bradley
Новости, США, Украина, Курская область, Джейк Салливан, Дональд Трамп, СВО, ВСУ, танки, M1 Abrams, M2 Bradley

Белый дом: танки Abrams малополезны для ВСУ

14:39 08.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Поставленные на Украину из США танки Abrams продемонстрировали низкую эффективность. Об этом 7 декабря заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В ходе конференции по обороне фонда имени умершего президента США Рональда Рейгана Reagan National Defense Forum 2024 советник нынешнего президента Джейк Салливан высказался о пользе танков "Абрамс", поставленных в прошлом году для нужд украинской армии.
"Эти танки недоукомплектованы", - признал Салливан.
Он также отметил, что ВСУ не получили значительной пользы от применения американских танков ходе СВО.
"Это не очень полезное для них оружие для ведения боя", — сказал помощник президента США по нацбезопасности, характеризуя американские танки на вооружении украинской армии.
В своём выступлении Салливан также отметил, что США помимо танков Abrams поставляли на Украину дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Советник уходящего американского президента отметил, что и они не стали панацеей ("серебряной пулей") для ВСУ.
Ранее сообщалось о поставках 31 танка Abrams на Украину из США. Поставлялись машины без "секретной" брони и оборудования, которое используется танкистами армии США.
В условиях СВО украинские танкисты приваривали "мангалы" к американским танкам, оснащали их доступными средствами нештатного бронирования – включая блоки динамической защиты, снятые с советских танков. После нескольких поражений "Абрамсов" они были отведены в тыл ВСУ, а затем замечены в Курской области.
В частности, в октябре танки Abrams и БМП Bradley были замечены под Новоивановкой в Курской области – там находился оккупационный контингент украинской армии. В телеграм-каналах публиковались видеозаписи атак российских дронов на поставленную из США военную технику, применявшуюся при интервенции ВСУ в Курскую область с августа 2024 года и ранее.
Тем временем в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
 
НовостиСШАУкраинаКурская областьДжейк СалливанДональд ТрампСВОВСУтанкиM1 AbramsM2 Bradley
 
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