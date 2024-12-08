Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express - 08.12.2024 Украина.ру
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Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express
Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express - 08.12.2024 Украина.ру
Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express
Евросоюзу грозит раскол из-за нового торгового соглашения, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со странами Южной Америки. Об этом говорится в публикации Daily Express.
2024-12-08T11:14
2024-12-08T11:14
новости
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германия
урсула фон дер ляйен
елена мурзина
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еврокомиссия
зст
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Урсула фон дер Ляйен заявила 6 декабря о заключении соглашения между Евросоюзом и странами Южной Америки. Согласно подписанному в столицей Уругвая документу, создаётся зона свободной торговли с сотнями миллионов потребителей из разных континентов."Сделка, которая разрабатывалась 25 лет и которая охватит более 700 миллионов человек, вызывает возражения со стороны Франции из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки", — сказано в публикации.В ней также отмечено, что ФРГ поддерживает создание ЗСТ, так как видит перспективы для немецкого экспорта."Это соглашение даст крайне необходимый импульс росту немецкой и европейской экономике", — заявил глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем! Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
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новости, франция, германия, урсула фон дер ляйен, елена мурзина, ес, еврокомиссия, зст, торговля, международные отношения, латинская америка
Новости, Франция, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Елена Мурзина, ЕС, Еврокомиссия, ЗСТ, торговля, международные отношения, Латинская Америка

Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express

11:14 08.12.2024
 
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
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Евросоюзу грозит раскол из-за нового торгового соглашения, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со странами Южной Америки. Об этом говорится в публикации Daily Express.
Урсула фон дер Ляйен заявила 6 декабря о заключении соглашения между Евросоюзом и странами Южной Америки. Согласно подписанному в столицей Уругвая документу, создаётся зона свободной торговли с сотнями миллионов потребителей из разных континентов.
"Сделка, которая разрабатывалась 25 лет и которая охватит более 700 миллионов человек, вызывает возражения со стороны Франции из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки", — сказано в публикации.
В ней также отмечено, что ФРГ поддерживает создание ЗСТ, так как видит перспективы для немецкого экспорта.
"Это соглашение даст крайне необходимый импульс росту немецкой и европейской экономике", — заявил глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем!
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
 
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