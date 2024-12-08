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Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express

Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express - 08.12.2024 Украина.ру

Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express

Евросоюзу грозит раскол из-за нового торгового соглашения, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со странами Южной Америки. Об этом говорится в публикации Daily Express.

2024-12-08T11:14

2024-12-08T11:14

2024-12-08T11:14

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Урсула фон дер Ляйен заявила 6 декабря о заключении соглашения между Евросоюзом и странами Южной Америки. Согласно подписанному в столицей Уругвая документу, создаётся зона свободной торговли с сотнями миллионов потребителей из разных континентов."Сделка, которая разрабатывалась 25 лет и которая охватит более 700 миллионов человек, вызывает возражения со стороны Франции из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки", — сказано в публикации.В ней также отмечено, что ФРГ поддерживает создание ЗСТ, так как видит перспективы для немецкого экспорта."Это соглашение даст крайне необходимый импульс росту немецкой и европейской экономике", — заявил глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем! Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря

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новости, франция, германия, урсула фон дер ляйен, елена мурзина, ес, еврокомиссия, зст, торговля, международные отношения, латинская америка