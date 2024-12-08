https://ukraina.ru/20241208/1059490940.html

Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря

Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря - 08.12.2024 Украина.ру

Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря

Владимир Зеленский добился встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Подробности встречи украинская сторона не разглашает

2024-12-08T10:04

2024-12-08T10:04

2024-12-08T10:20

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О встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях."Хорошая продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Благодарю за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже. Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливый мир для Украины. Мы все хотим окончить эту войну как можно скорее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!" — заявил Зеленский.Как рассказал в комментарии "Европейской правде" спикер Зеленского Сергей Никифоров, встреча продлилась 35 минут."[Встреча] закончилась. Она длилась около 35 минут", — заявил Никифоров.По его словам, Трамп, Макрон и Зеленский встречались с глазу на глаз, в комнате больше никого не было.Позднее о встрече рассказал и Макрон."Соединённые Штаты, Украина и Франция. Вместе с этот исторический день. Собрались в Нотр-Даме. Продолжаем наши совместные усилия ради мира и безопасности", — написал Макрон на своей странице в X.Украинские СМИ попытались выяснить, о чём говорили лидеры западных государств с Зеленским."Встреча в Париже. Встреча на троих длилась 35 минут. Это, как понимаете, очень мало для чего-то конкретного <...>Зеленский дал очень сухой комментарий. "Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее". Т.е. он очень боится "нарративить" в зоне интересов Трампа. Сразу после встречи "Новое время", которое офис уже регулярно использует для вбросов тут же выдало новость про план Ермака воевать до границ 2022. И все офисные помойки пошли это обсуждать. Чистый очередной вброс Офиса, чтобы забить эфир своей версией. Делаем выводы. Офис подготовил инфо консерву, видимо, не ожидая ничего хорошего от встречи. С Трампом говорить сложно, Зе очень аккуратничает не от хорошей жизни. Контакт состоялся. Офис получил медиа повод, который теперь важно максимально раскрутить в свою пользу", — прокомментировал встречу в Париже популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — вечером коротко сообщил о том, что встреча была"Всё очень плохо для Офиса Президента, а обаяние Зеленского перестало работать. Ермак не смог договориться с командой Трампа и теперь переговорный процесс полностью зависит от позиции избранного Президента США", — написали авторы канала в ночь на 8 декабря.Они пообещали опубликовать несколько инсайдов о встрече позднее.При этом Офис президента Украины пытается преподать информацию об общении Зеленского с Трампом и Макроном в позитивном ключе. Более того, самому визиту Зеленского в Париж придают судьбоносный характер."Я только что вернулся из церемонии в соборе Нотр-Дам-де-Пари, где был вместе с президентом и министром иностранных дел Андреем Сибигой. И хочу вам сказать, что когда президент заходил на эту церемонию, он заходил под аплодисменты. И это были аплодисменты не только нашему президенту, это были аплодисменты всей Украине, всему героическому и превосходному украинскому народу", — заявил вечером 7 декабря находящийся в Париже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии украинским СМИ.Он также рассказал, что приехал в Париж из Лондона, где у него были встречи с новым советником по вопросам безопасности Джонатаном Пауэллом. А до этого у Ермака были "очень важные встречи" с членами администрации Трампам."У меня очень позитивные эмоции от этого: от того, что наши партнёры изучают эту проблематику, многие из них глубоко в ситуации, понимают войну России против Украины. Многие из них уже давно - многих из них мы знаем достаточно долго: это и члены Конгресса, и люди, которые до этого работали. Они на нашей стороне", — указал Ермак.По его словам, "это первый раз, когда ещё до инаугурации команды уже работают". Также Ермак заявил, что риторика членов команды Трампа, которую многие оценивают как скептическую по отношению к Украине, не совпадает с их настоящими намерениями."Мы точно договорились работать — работать ещё до инаугурации [Трампа]. И сегодня об этом говорил наш президент (Зеленский — Ред.) с избранным президентом Трампом во время их встречи в Елисейском дворце вместе с президентом Макроном. Они ещё раз подтвердили, что команды будут работать немедленно для того, чтобы действительно до момента вступления его (Трампа — Ред.) официально в должность, мы уже имели какие-то планы, и эти планы были разработаны вместе. Хочу вам сказать, что увидел готовность администрации Трампа к такой работе", — отметил Ермак.Глава ОП подтвердил информацию о том, что на встрече были только Трамп, Макрон и Зеленский."Я знаю, что она очень готовилась. Это не правда, что она произошла в последний момент. Я говорил об этом во время своих встреч в Соединённых Штатах: я был в Нью-Йорке, во Флориде, в Вашингтоне. Мы работали не только с командой избранного президента Трампа, но и с командой президента Макрона. И хочу отметить, что он сделал много для того, чтобы эта встреча произошла. Мне кажется, что это может быть началом очень хорошего формата. Знаю только, что была очень содержательная, очень тёплая и очень хорошая встреча", — указал Ермак.В то же время, он признался, что на момент комментария не знал о содержании встречи. При этом Ермак заявил, что аплодисменты в соборе Парижской Богоматери свидетельствуют о том, что "мир с Украиной".При этом независимые украинские СМИ и комментаторы со скепсисом восприняли не только визит Зеленского в Париж, но и предварявший его визит Ермака в США."Ермака не надо никому представлять в Штатах - этот кидала прекрасно известен команде Трампа с 2019 года. Будучи политическим резидентом Кучмы-Пинчука с момента избрания Зеленского президентом, Ермак проводил встречи с окружением Трампа в 19-20 годах, на которых обещал масштабное расследование по Байдену в Украине - а затем передавал детали этих встреч своим кураторам, а те - представителям Демпартии США. Что в результате стало основой первой попытки импичмента Трампу. Расследование демократов Конгресса образца 2019 года - пронизано фамилией Ермак. Поэтому нет никакой нужды его кому-то представлять - всем известно, какой это чёрт", — заявил 7 декабря находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.Таким образом, вряд ли визит Ермака в США, как и последовавший после визит Зеленского во Францию, вряд ли мог обернуться чем-то хорошим для правящего режима на Украине.О том, что происходило в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок".

https://ukraina.ru/20241207/1059486730.html

https://ukraina.ru/20241207/1059484205.html

https://ukraina.ru/20241207/1059481282.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, париж, сша, дональд трамп, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента, сизо