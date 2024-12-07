Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian - 07.12.2024 Украина.ру
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Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian - 07.12.2024 Украина.ру
Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Украине. Об этом сообщает британская газета Guardian
2024-12-07T16:47
2024-12-07T16:47
новости
украина
дональд трамп
сша
киев
владимир зеленский
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"Европейские дипломаты опасаются, что европейскую военную помощь Украине в конечном итоге может потребоваться удвоить, если (победивший на выборах президента США) Дональд Трамп прекратит финансирование", - говорится в материале.Во время предвыборной компании Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров причем якобы за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а Владимира Зеленского он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Штатов.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский

Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian

16:47 07.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Украине. Об этом сообщает британская газета Guardian
"Европейские дипломаты опасаются, что европейскую военную помощь Украине в конечном итоге может потребоваться удвоить, если (победивший на выборах президента США) Дональд Трамп прекратит финансирование", - говорится в материале.
Во время предвыборной компании Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров причем якобы за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а Владимира Зеленского он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Штатов.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампСШАКиевВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
16:47Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
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