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Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian - 07.12.2024 Украина.ру
Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Украине. Об этом сообщает британская газета Guardian
2024-12-07T16:47
2024-12-07T16:47
2024-12-07T16:47
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"Европейские дипломаты опасаются, что европейскую военную помощь Украине в конечном итоге может потребоваться удвоить, если (победивший на выборах президента США) Дональд Трамп прекратит финансирование", - говорится в материале.Во время предвыборной компании Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров причем якобы за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а Владимира Зеленского он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Штатов.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский
Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Украине. Об этом сообщает британская газета Guardian