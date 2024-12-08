https://ukraina.ru/20241208/1059408941.html

Пятибратов назвал две "хотелки" США, связанные с Тайванем и Калининградом

Пятибратов назвал две "хотелки" США, связанные с Тайванем и Калининградом - 08.12.2024 Украина.ру

Пятибратов назвал две "хотелки" США, связанные с Тайванем и Калининградом

Опасаясь Китая, США желают разжечь конфликт с ним с помощью Тайваня, а Калининградскую область использовать в качестве козыря, чтобы выменять ее на отказ России от чего-либо

2024-12-08T07:50

2024-12-08T07:50

2024-12-08T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.Он рассказал, что в рамках новой доктрины ядерного сдерживания США рассматривается сценарий, при котором в случае обострения с территории Польши натовские войска будут пытаться оккупировать Калининградскую область, чтобы на переговорах с Москвой выменять ее на отказ России от чего-либо.Аналитик объяснил, что первая "хотелка" Америки связана с тем, что США видят самую большую угрозу в Китае. Далее эксперт обратил свое внимание на вторую "хотелку" США. В этой операции Америка желает задействовать не только поляков, но и прибалтов, считает Пятибратов.По его словам, именно по этой причине США трясутся из-за того, что они теряют свою легитимность в международном сообществе. Вашингтон опасается, что в случае серьезного конфликта их союзники в Европе признают силу России и не захотят воевать, подытожил эксперт.Другие темы: "Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликтПолный текст интервью — Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб

https://ukraina.ru/20241204/1059397781.html

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