Пятибратов назвал две "хотелки" США, связанные с Тайванем и Калининградом
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Опасаясь Китая, США желают разжечь конфликт с ним с помощью Тайваня, а Калининградскую область использовать в качестве козыря, чтобы выменять ее на отказ России от чего-либо
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
Он рассказал, что в рамках новой доктрины ядерного сдерживания США рассматривается сценарий, при котором в случае обострения с территории Польши натовские войска будут пытаться оккупировать Калининградскую область, чтобы на переговорах с Москвой выменять ее на отказ России от чего-либо.
"Короче говоря, у США сейчас есть две хотелки: защищаться от Китая, разместив свое ядерное оружие на Тайване, и навязывать России свою волю, угрожая оккупацией Калининграда", — заметил Пятибратов.
Аналитик объяснил, что первая "хотелка" Америки связана с тем, что США видят самую большую угрозу в Китае. Далее эксперт обратил свое внимание на вторую "хотелку" США. В этой операции Америка желает задействовать не только поляков, но и прибалтов, считает Пятибратов.
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