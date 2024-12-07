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Кто станет новым "сектором Газа"? О договоренностях по Украине и поводах для беспокойства - Гаспарян

Кто станет новым "сектором Газа"? О договоренностях по Украине и поводах для беспокойства - Гаспарян - 07.12.2024 Украина.ру

Кто станет новым "сектором Газа"? О договоренностях по Украине и поводах для беспокойства - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-12-07T09:28

2024-12-07T09:28

2024-12-07T09:34

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00:22 – Лавров и Карлсон: послание и реакции.07:29 – Выборы в Румынии и "западная демократия".15:04 – Мирные планы США и "миротворческий контингент" НАТО.22:22 – Обострение в Сирии. * В ходе беседы упоминается Алексей Гончаренко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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