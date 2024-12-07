https://ukraina.ru/20241207/1059480673.html
Кто станет новым "сектором Газа"? О договоренностях по Украине и поводах для беспокойства - Гаспарян
Кто станет новым "сектором Газа"? О договоренностях по Украине и поводах для беспокойства - Гаспарян - 07.12.2024 Украина.ру
Кто станет новым "сектором Газа"? О договоренностях по Украине и поводах для беспокойства - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-12-07T09:28
2024-12-07T09:28
2024-12-07T09:34
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00:22 – Лавров и Карлсон: послание и реакции.07:29 – Выборы в Румынии и "западная демократия".15:04 – Мирные планы США и "миротворческий контингент" НАТО.22:22 – Обострение в Сирии. * В ходе беседы упоминается Алексей Гончаренко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, румыния, армен гаспарян, такер карлсон, сергей лавров, нато, общественная палата, оон, дональд трамп, санкции, сво, грузия, сирия, белоруссия, президент, экстремизм, видео
Видео, Россия, Украина, Румыния, Армен Гаспарян, Такер Карлсон, Сергей Лавров, НАТО, общественная палата, ООН, Дональд Трамп, санкции, СВО, Грузия, Сирия, Белоруссия, президент, экстремизм
Кто станет новым "сектором Газа"? О договоренностях по Украине и поводах для беспокойства - Гаспарян
09:28 07.12.2024 (обновлено: 09:34 07.12.2024)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:22 – Лавров и Карлсон: послание и реакции.
07:29 – Выборы в Румынии
и "западная демократия".
15:04 – Мирные планы США
и "миротворческий контингент" НАТО
.
22:22 – Обострение в Сирии
.
* В ходе беседы упоминается Алексей Гончаренко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.