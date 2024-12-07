Озвучивает британские претензии к РФ и к Глобальному Югу. Чем занимается советница Ермака Заривная - 07.12.2024 Украина.ру
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Озвучивает британские претензии к РФ и к Глобальному Югу. Чем занимается советница Ермака Заривная
Озвучивает британские претензии к РФ и к Глобальному Югу. Чем занимается советница Ермака Заривная - 07.12.2024 Украина.ру
Озвучивает британские претензии к РФ и к Глобальному Югу. Чем занимается советница Ермака Заривная
Украинское издание "Зеркало недели" последнее время не раз сообщало, что политику Украины определяют советники главы Офиса президента Андрея Ермака. Среди них эксперты выделяют его старшую советницу Дарью Заривную, отвечающую за сферу коммуникаций.
2024-12-07T08:01
2024-12-07T08:01
эксклюзив
россия
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
арман ришелье
нато
совет безопасности оон
александр дубинский
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И если Ермака итальянские СМИ называли "кардиналом Ришелье", то украинские СМИ называют Заривную "серым кардиналом в юбке".Сейчас Заривная стала реальным застрельщиком русофобии на Западе, потеснив даже супругу Зеленского. На все важные международные встречи Зеленский возит с собой Ермака, а тот возит с собой Заривную."Заривная - пресс-секретарь Ермака. В Вашингтоне без нее никак нельзя", - пишет опальный депутат Александр Дубинский. Он также утверждает, что пафосные штампы о "ядерном шантаже Путина" и "потужном плане перемоги", которые изливает Зеленский, сочиняет ему именно Заривная.Ранее телеграм-канал "Легитимный" писал, что Зеленский включил в "план победы" Украины пункт о вступлении в НАТО по совету помощницы Ермака Дарьи Заривной.Украинские блогеры считают, что она определяет и политику ряда телеграм-каналов, близких к Офису президента, указывая, кого третировать.Однако украинские чиновники и их советники могли бы что-то существенное определять лишь в случае реальной независимости Украины, а в нынешней ситуации они могут только быть "дикторами", которые читают бегущую строку суфлёра.В среду 4 декабря Заривная рассказывала на Совбезе ООН о том, что Россия якобы похищает украинских детей с "оккупированных территорий", чтобы сделать из них россиян, лишив украинской идентичности. На Украине так называют эвакуацию детей из прифронтовых областей, где им грозит серьезная опасность, в том числе от украинских обстрелов. В апреле текущего года 161 ребенок из числа разыскиваемых Киевом был обнаружен в Германии, хотя Украина обвиняла в их похищении именно РФ.Тем не менее, практику обвинения РФ в киднеппинге продолжают, уповая на сердобольных западных либералок. Недавно Заривная обвиняла РФ в похищении детей на симпозиуме Action Day в ЮАР, а затем – на встрече с представителями Латинской Америки. Свою задачу она видит в демонизации РФ перед странами Глобального Юга, а также в установлении связи между "похищением детей" и руководством РФ.Эту инициативу под названием Bring Kids Back UA финансирует Йельская гуманитарная лаборатория (из Йельского университета, США). Этот инструмент Заривная использует, чтобы доказать странам Глобального юга, что Россия якобы колониальная страна и советует африканским и латиноамериканским странам быть "пионерами реформ", то есть вернуться в стойло западной колониальной политики.Уроженка Херсона с юности тяготела к роскошной жизни, часто появляясь в компании украинских моделей и эскортниц на вечеринках крупных бизнесменов.В 2014 году была на Майдане, по ее же словам, где почувствовала "дух свободы". Затем ее отправили учиться в Стэндфордский университет в США, где уже долгие годы, как в инкубаторе, выращивают "будущих лидеров Украины".После этого Заривная проходила курс о "европейских ценностях" в британском Институте Аспена (AspenInstitute) и специальный курс стратегических коммуникаций при правительстве Британии.Затем она некоторое время занималась выпуском журналов о моде. Работала шеф-редактором глянцевого журнала l'officiel Online. Работая в этих изданиях, она постоянно посещала светские вечеринки, близко знакомясь с влиятельными бизнесменами и политиками. В этот период в соцсетях она любила постить фото с дорогими украшениями.На протяжении не слишком долгого времени Заривная являлась супругой Андрея Довбенко, известного юриста, которого называли во времена Петра Порошенко "смотрящим за Минюстом"."Имя Андрея Довбенко не сходит со страниц новостных изданий. Его фамилия постоянно фигурирует в трех типах материалов: авторские колонки или заказанные им пиар-материалы в деловых интернет-изданиях, остальные публикации касаются юридической компании "Андреас Неоклеус энд Ко", в которой он был управляющим партнером. Источники в Министерстве юстиции заявили, что эта оффшорная компания может быть причастна к отмыванию средств, полученных преступным путем. Супруга Андрея Довбенко – Дарья Заривная – также фигурировала в публикациях с отмыванием миллионов компанией "Андреас Неоклеус энд Ко", - сообщал в 2020 году украинский портал "Антикор".Пресс-секретарем Ермака она официально стала в том же 2020 году, хотя и до этого работала его пиарщицей. "Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника Президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов - США, Франции, Германии и Британии", - сообщала она еще в 2019 году. С ее устройством на работу в Офис президента украинские СМИ связывали увольнение бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.С апреля 2022 года Заривная официально стала членом Международной рабочей группы по санкциям против России, созданной Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом, отвечая за коммуникации.Вместе с бывшим главой НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном она также руководит проектом Группы по гарантиям международной безопасности для Украины. Состоит она и в Рабочей группе по "борьбе с голодом", которая занимается шантажом стран Глобального Юга с целью оказать давление на РФ в вопросе "зернового коридора" в Черном море. Сейчас она еще и отжала у Елены Зеленской тему "похищенных детей".Бывшая модель и редактор глянцевого журнала о светской жизни с пристрастием к дорогим украшениям вряд ли может сама вести столь кипучую международную деятельность и модерировать сетку пиар-каналов Офиса президента. Она лишь озвучивает от имени украинских властей позицию Лондона, где она еще до назначения в ОП проходила спецкурс стратегических коммуникаций при британском правительстве. Читайте также: Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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452
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эксклюзив, россия, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, арман ришелье, нато, совет безопасности оон, александр дубинский, петр порошенко
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Арман Ришелье, НАТО, Совет Безопасности ООН, Александр Дубинский, Петр Порошенко

Озвучивает британские претензии к РФ и к Глобальному Югу. Чем занимается советница Ермака Заривная

08:01 07.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Украинское издание "Зеркало недели" последнее время не раз сообщало, что политику Украины определяют советники главы Офиса президента Андрея Ермака. Среди них эксперты выделяют его старшую советницу Дарью Заривную, отвечающую за сферу коммуникаций.
И если Ермака итальянские СМИ называли "кардиналом Ришелье", то украинские СМИ называют Заривную "серым кардиналом в юбке".
Сейчас Заривная стала реальным застрельщиком русофобии на Западе, потеснив даже супругу Зеленского. На все важные международные встречи Зеленский возит с собой Ермака, а тот возит с собой Заривную.
"Заривная - пресс-секретарь Ермака. В Вашингтоне без нее никак нельзя", - пишет опальный депутат Александр Дубинский. Он также утверждает, что пафосные штампы о "ядерном шантаже Путина" и "потужном плане перемоги", которые изливает Зеленский, сочиняет ему именно Заривная.
Ранее телеграм-канал "Легитимный" писал, что Зеленский включил в "план победы" Украины пункт о вступлении в НАТО по совету помощницы Ермака Дарьи Заривной.
Украинские блогеры считают, что она определяет и политику ряда телеграм-каналов, близких к Офису президента, указывая, кого третировать.
Однако украинские чиновники и их советники могли бы что-то существенное определять лишь в случае реальной независимости Украины, а в нынешней ситуации они могут только быть "дикторами", которые читают бегущую строку суфлёра.
В среду 4 декабря Заривная рассказывала на Совбезе ООН о том, что Россия якобы похищает украинских детей с "оккупированных территорий", чтобы сделать из них россиян, лишив украинской идентичности. На Украине так называют эвакуацию детей из прифронтовых областей, где им грозит серьезная опасность, в том числе от украинских обстрелов. В апреле текущего года 161 ребенок из числа разыскиваемых Киевом был обнаружен в Германии, хотя Украина обвиняла в их похищении именно РФ.
Тем не менее, практику обвинения РФ в киднеппинге продолжают, уповая на сердобольных западных либералок. Недавно Заривная обвиняла РФ в похищении детей на симпозиуме Action Day в ЮАР, а затем – на встрече с представителями Латинской Америки. Свою задачу она видит в демонизации РФ перед странами Глобального Юга, а также в установлении связи между "похищением детей" и руководством РФ.
Эту инициативу под названием Bring Kids Back UA финансирует Йельская гуманитарная лаборатория (из Йельского университета, США). Этот инструмент Заривная использует, чтобы доказать странам Глобального юга, что Россия якобы колониальная страна и советует африканским и латиноамериканским странам быть "пионерами реформ", то есть вернуться в стойло западной колониальной политики.
Уроженка Херсона с юности тяготела к роскошной жизни, часто появляясь в компании украинских моделей и эскортниц на вечеринках крупных бизнесменов.
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
4 декабря, 05:40
Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элитаНа текущей неделе представители украинской элиты заметно активизировали внутренние интриги против Зеленского в ожидании смены власти. Параллельно они пытаются спрятать в воду концы своих коррупционных схем, которые разрослись в период военного конфликта, как спрут, опутав всю систему государственного управления
В 2014 году была на Майдане, по ее же словам, где почувствовала "дух свободы". Затем ее отправили учиться в Стэндфордский университет в США, где уже долгие годы, как в инкубаторе, выращивают "будущих лидеров Украины".
После этого Заривная проходила курс о "европейских ценностях" в британском Институте Аспена (AspenInstitute) и специальный курс стратегических коммуникаций при правительстве Британии.
Затем она некоторое время занималась выпуском журналов о моде. Работала шеф-редактором глянцевого журнала l'officiel Online. Работая в этих изданиях, она постоянно посещала светские вечеринки, близко знакомясь с влиятельными бизнесменами и политиками. В этот период в соцсетях она любила постить фото с дорогими украшениями.
На протяжении не слишком долгого времени Заривная являлась супругой Андрея Довбенко, известного юриста, которого называли во времена Петра Порошенко "смотрящим за Минюстом".
"Имя Андрея Довбенко не сходит со страниц новостных изданий. Его фамилия постоянно фигурирует в трех типах материалов: авторские колонки или заказанные им пиар-материалы в деловых интернет-изданиях, остальные публикации касаются юридической компании "Андреас Неоклеус энд Ко", в которой он был управляющим партнером. Источники в Министерстве юстиции заявили, что эта оффшорная компания может быть причастна к отмыванию средств, полученных преступным путем. Супруга Андрея Довбенко – Дарья Заривная – также фигурировала в публикациях с отмыванием миллионов компанией "Андреас Неоклеус энд Ко", - сообщал в 2020 году украинский портал "Антикор".
Пресс-секретарем Ермака она официально стала в том же 2020 году, хотя и до этого работала его пиарщицей. "Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника Президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов - США, Франции, Германии и Британии", - сообщала она еще в 2019 году. С ее устройством на работу в Офис президента украинские СМИ связывали увольнение бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.
С апреля 2022 года Заривная официально стала членом Международной рабочей группы по санкциям против России, созданной Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом, отвечая за коммуникации.
Вместе с бывшим главой НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном она также руководит проектом Группы по гарантиям международной безопасности для Украины. Состоит она и в Рабочей группе по "борьбе с голодом", которая занимается шантажом стран Глобального Юга с целью оказать давление на РФ в вопросе "зернового коридора" в Черном море. Сейчас она еще и отжала у Елены Зеленской тему "похищенных детей".
Бывшая модель и редактор глянцевого журнала о светской жизни с пристрастием к дорогим украшениям вряд ли может сама вести столь кипучую международную деятельность и модерировать сетку пиар-каналов Офиса президента. Она лишь озвучивает от имени украинских властей позицию Лондона, где она еще до назначения в ОП проходила спецкурс стратегических коммуникаций при британском правительстве.
Читайте также: Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко
 
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