Вайнер: у Трампа нет выбора — европейцы уже "стонут" от последствий украинского конфликта
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Отсутствие нормального функционирования логистики губит многие отрасли Европы. Выведение России из политической изоляции важно не только для США, но и для других регионов и стран мира, включая китайский рынок
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
Он отметил, что у Трампа намерения простые — закончить украинский конфликт как можно быстрее.
“Потому что мировой экономике он наносит жесточайший ущерб, от чего страдают ее два крупнейших игрока: Китай и США. Европейцы тоже стонут. Они бы хотели окончания украинского конфликта и снятия ограничений с России, чтобы она спокойно могла выйти на рынок и работать как прежде”, — объяснил Вайнер.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал желание Трампа разрешить конфликт на Украине.
"Трамп хочет показать, что давит на Путина, а тот соглашается, потому что слаб. Это его raison d'être, смысл существования", — считает Брутер.
Он добавил, что европейцы не могут так себя вести: у них нет для этого ресурсов.
"Не случайно Трамп обещает вести 100-процентные пошлины в случае отказа от доллара. Он пытается бить одновременно двумя руками и ногами, но при этом теряет равновесие", — заключил Брутер.
Подробнее об этом — в интервью Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.
2 декабря, 18:08Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах За последние дни было сделано несколько заявлений, которые в равной степени можно счесть торгом, а можно и попыткой эскалации (пока что – вербальной). Зеленский вроде бы пошёл на уступки в сторону позиции Трампа, но обусловил согласие на план Келлога условиями, которые вряд ли можно счесть приемлемыми. Причем не только для России, но и для США.
На этой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал угрозу Трампа наложить 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, а за это время позиции доллара были подорваны.
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