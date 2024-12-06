Лукашенко попросил у Путина "Орешник"
17:40 06.12.2024 (обновлено: 17:41 06.12.2024)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру с просьбой разметить ракетный комплекс "Орешник" на территории республики. Об этом он сообщил 6 декабря
Лукашенко заявил, что Минск "очень настораживает" ситуация на западных границах Белоруссии, а также происходящее на Украине. Белорусский лидер публично попросил Путина, чтобы "новые системы вооружения, и в том числе "Орешник", были размещены на территории Белоруссии". Лукашенко добавил, что Минск желает определять возможные цели для "Орешника".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимость размещения ракетного комплекса на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран, "руководствуясь соображениями национальной безопасности".
16:38В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в БелоруссииНеобходимость размещения ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков