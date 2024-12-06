Лукашенко попросил у Путина "Орешник" - 06.12.2024 Украина.ру
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Лукашенко попросил у Путина "Орешник"
Лукашенко попросил у Путина "Орешник" - 06.12.2024 Украина.ру
Лукашенко попросил у Путина "Орешник"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру с просьбой разметить ракетный комплекс "Орешник" на территории республики. Об этом он сообщил 6 декабря
2024-12-06T17:40
2024-12-06T17:41
новости
белоруссия
минск
украина
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
"орешник"
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Лукашенко заявил, что Минск "очень настораживает" ситуация на западных границах Белоруссии, а также происходящее на Украине. Белорусский лидер публично попросил Путина, чтобы "новые системы вооружения, и в том числе "Орешник", были размещены на территории Белоруссии". Лукашенко добавил, что Минск желает определять возможные цели для "Орешника".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимость размещения ракетного комплекса на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран, "руководствуясь соображениями национальной безопасности".Другие темы: Выросло в шесть раз: в Bloomberg обнародовали статистику дезертирства солдат ВСУ
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новости, белоруссия, минск, украина, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, "орешник"
Новости, Белоруссия, Минск, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, "Орешник"

Лукашенко попросил у Путина "Орешник"

17:40 06.12.2024 (обновлено: 17:41 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру с просьбой разметить ракетный комплекс "Орешник" на территории республики. Об этом он сообщил 6 декабря
Лукашенко заявил, что Минск "очень настораживает" ситуация на западных границах Белоруссии, а также происходящее на Украине. Белорусский лидер публично попросил Путина, чтобы "новые системы вооружения, и в том числе "Орешник", были размещены на территории Белоруссии". Лукашенко добавил, что Минск желает определять возможные цели для "Орешника".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимость размещения ракетного комплекса на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран, "руководствуясь соображениями национальной безопасности".
Орешник
16:38
В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в БелоруссииНеобходимость размещения ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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НовостиБелоруссияМинскУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Лукашенко"Орешник"
 
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