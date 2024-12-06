https://ukraina.ru/20241206/1059476432.html

Лукашенко попросил у Путина "Орешник"

Лукашенко попросил у Путина "Орешник" - 06.12.2024 Украина.ру

Лукашенко попросил у Путина "Орешник"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру с просьбой разметить ракетный комплекс "Орешник" на территории республики. Об этом он сообщил 6 декабря

2024-12-06T17:40

2024-12-06T17:40

2024-12-06T17:41

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владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

"орешник"

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Лукашенко заявил, что Минск "очень настораживает" ситуация на западных границах Белоруссии, а также происходящее на Украине. Белорусский лидер публично попросил Путина, чтобы "новые системы вооружения, и в том числе "Орешник", были размещены на территории Белоруссии". Лукашенко добавил, что Минск желает определять возможные цели для "Орешника".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимость размещения ракетного комплекса на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран, "руководствуясь соображениями национальной безопасности".Другие темы: Выросло в шесть раз: в Bloomberg обнародовали статистику дезертирства солдат ВСУ

https://ukraina.ru/20241206/1059474001.html

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новости, белоруссия, минск, украина, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, "орешник"