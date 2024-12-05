Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов - 05.12.2024 Украина.ру
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Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов - 05.12.2024 Украина.ру
Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру подробно разобрал вопрос ключевой... Украина.ру, 05.12.2024
2024-12-05T15:57
2024-12-05T15:57
видео
россия
китай
сша
дональд трамп
такер карлсон
ес
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сво
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру подробно разобрал вопрос ключевой ставки Центробанка и факторов, которые на неё влияют, проанализировал предполагаемую экономическую политику Трампа, а также рассказал о переговорах по Украине и о диспозиции сторон. 00:24 –О ключевой ставке и политическом противостоянии; 12:02 – Об экономической политике Трампа; 16:42 – О переговорах по Украине; 21:09 – О визите Такера Карлсона в Россию. ТГ-канал "Политэкономия Колташов": https://t.me/vkoltashov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, китай, сша, дональд трамп, такер карлсон, ес, опек, сво, финансы, кредит, банки, центробанк рф, видео
Видео, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, ЕС, ОПЕК, СВО, финансы, кредит, банки, Центробанк РФ

Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов

15:57 05.12.2024
 
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру подробно разобрал вопрос ключевой ставки Центробанка и факторов, которые на неё влияют, проанализировал предполагаемую экономическую политику Трампа, а также рассказал о переговорах по Украине и о диспозиции сторон.
00:24 –О ключевой ставке и политическом противостоянии;
12:02 – Об экономической политике Трампа;
16:42 – О переговорах по Украине;
21:09 – О визите Такера Карлсона в Россию.
ТГ-канал "Политэкономия Колташов": https://t.me/vkoltashov
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