https://ukraina.ru/20241205/1059436678.html
Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов - 05.12.2024 Украина.ру
Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру подробно разобрал вопрос ключевой... Украина.ру, 05.12.2024
2024-12-05T15:57
2024-12-05T15:57
2024-12-05T15:57
видео
россия
китай
сша
дональд трамп
такер карлсон
ес
опек
сво
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059436532_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_876ef2dfb0a6f6cd331a6e5e6352f6a3.jpg.webp
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру подробно разобрал вопрос ключевой ставки Центробанка и факторов, которые на неё влияют, проанализировал предполагаемую экономическую политику Трампа, а также рассказал о переговорах по Украине и о диспозиции сторон. 00:24 –О ключевой ставке и политическом противостоянии; 12:02 – Об экономической политике Трампа; 16:42 – О переговорах по Украине; 21:09 – О визите Такера Карлсона в Россию. ТГ-канал "Политэкономия Колташов": https://t.me/vkoltashov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
китай
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059436532_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7f108326fc8e8963434233c3ea059bb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, китай, сша, дональд трамп, такер карлсон, ес, опек, сво, финансы, кредит, банки, центробанк рф, видео
Видео, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, ЕС, ОПЕК, СВО, финансы, кредит, банки, Центробанк РФ
Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру подробно разобрал вопрос ключевой ставки Центробанка и факторов, которые на неё влияют, проанализировал предполагаемую экономическую политику Трампа, а также рассказал о переговорах по Украине и о диспозиции сторон.
00:24 –О ключевой ставке и политическом противостоянии;
12:02 – Об экономической политике Трампа;
16:42 – О переговорах по Украине;
21:09 – О визите Такера Карлсона в Россию.
ТГ-канал "Политэкономия Колташов": https://t.me/vkoltashov
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru