https://ukraina.ru/20241205/1059436678.html

Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов

Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов - 05.12.2024 Украина.ру

Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру подробно разобрал вопрос ключевой... Украина.ру, 05.12.2024

2024-12-05T15:57

2024-12-05T15:57

2024-12-05T15:57

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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру подробно разобрал вопрос ключевой ставки Центробанка и факторов, которые на неё влияют, проанализировал предполагаемую экономическую политику Трампа, а также рассказал о переговорах по Украине и о диспозиции сторон. 00:24 –О ключевой ставке и политическом противостоянии; 12:02 – Об экономической политике Трампа; 16:42 – О переговорах по Украине; 21:09 – О визите Такера Карлсона в Россию. ТГ-канал "Политэкономия Колташов": https://t.me/vkoltashov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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