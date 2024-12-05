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Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу

Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу - 05.12.2024 Украина.ру

Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу

СВО на Украине и другие международные проблемы были в центре внимания на встрече с советником по национальной безопасности Дональда Трампа. Об этом 5 декабря заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

2024-12-05T10:37

2024-12-05T10:37

2024-12-05T10:37

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Глава МИД Венгрии отметил, что конгрессмен Майк Вальц, член комитета по иностранным делам, регулярно участвует в работе секции венгерской дружбы. Поэтому, сообщил Сийярто своим подписчикам в соцсети, в Будапеште с большой радостью восприняли известие о том, что избранный президент США попросил Вальца стать его советником по национальной безопасности.Накануне венгерский министр нанёс визиты в Москву, Брюссель и Вашингтон. Сийярто связывает наступление мира на Украине с новым курсом Трампа.Ранее на эту тему: МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине Накануне в новостях: "Это опасно": Сийярто об агрессивном требовании Запада снизить мобилизационный возраст на Украине Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США

венгрия

украина

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восточная европа

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новости, венгрия, украина, европа, петер сийярто, дональд трамп, ес, восточная европа, сво, сша, нелегалы, дипломатия