Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу - 05.12.2024 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу
Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу - 05.12.2024 Украина.ру
Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу
СВО на Украине и другие международные проблемы были в центре внимания на встрече с советником по национальной безопасности Дональда Трампа. Об этом 5 декабря заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
2024-12-05T10:37
2024-12-05T10:37
новости
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украина
европа
петер сийярто
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восточная европа
сво
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Глава МИД Венгрии отметил, что конгрессмен Майк Вальц, член комитета по иностранным делам, регулярно участвует в работе секции венгерской дружбы. Поэтому, сообщил Сийярто своим подписчикам в соцсети, в Будапеште с большой радостью восприняли известие о том, что избранный президент США попросил Вальца стать его советником по национальной безопасности.Накануне венгерский министр нанёс визиты в Москву, Брюссель и Вашингтон. Сийярто связывает наступление мира на Украине с новым курсом Трампа.Ранее на эту тему: МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине Накануне в новостях: "Это опасно": Сийярто об агрессивном требовании Запада снизить мобилизационный возраст на Украине Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США
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новости, венгрия, украина, европа, петер сийярто, дональд трамп, ес, восточная европа, сво, сша, нелегалы, дипломатия
Новости, Венгрия, Украина, Европа, Петер Сийярто, Дональд Трамп, ЕС, Восточная Европа, СВО, США, нелегалы, дипломатия

Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу

10:37 05.12.2024
 
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
© Валерий Мельников
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СВО на Украине и другие международные проблемы были в центре внимания на встрече с советником по национальной безопасности Дональда Трампа. Об этом 5 декабря заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии отметил, что конгрессмен Майк Вальц, член комитета по иностранным делам, регулярно участвует в работе секции венгерской дружбы. Поэтому, сообщил Сийярто своим подписчикам в соцсети, в Будапеште с большой радостью восприняли известие о том, что избранный президент США попросил Вальца стать его советником по национальной безопасности.
"Я рассказал ему, как мы видим войну со стороны и как сильно мы хотим, чтобы мир вернулся в восточную часть Европы, - сообщил Сийярто. - Приятно осознавать, что мир, важность семьи, уважение суверенитета и действия по борьбе с нелегальной миграцией создают прочную основу для дружбы между американскими республиканцами и венгерскими патриотами".
Накануне венгерский министр нанёс визиты в Москву, Брюссель и Вашингтон. Сийярто связывает наступление мира на Украине с новым курсом Трампа.
Ранее на эту тему: МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине
Накануне в новостях: "Это опасно": Сийярто об агрессивном требовании Запада снизить мобилизационный возраст на Украине
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США
 
НовостиВенгрияУкраинаЕвропаПетер СийяртоДональд ТрампЕСВосточная ЕвропаСВОСШАнелегалыдипломатия
 
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