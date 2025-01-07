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"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев

"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев - 07.01.2025 Украина.ру

"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отложил запланированные визиты в Киев и в несколько европейских столиц, включая Рим и Париж, до инаугурации Дональда Трампа. Об этом 7 января сообщает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с планами поездки

2025-01-07T11:23

2025-01-07T11:23

2025-01-07T11:23

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"Ранее Келлог намеревался посетить Киев, а также европейские столицы, включая Рим и Париж, до инаугурации Трампа, но на данный момент решено отложить поездку. Ее точная дата пока неизвестна", - сказано в сообщении.Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий ранее заявил, что дата визита Келлога в Киев. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передавало, что спецпосланник приедет в Европу в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.Ранее Келлог неоднократно подчеркивал, что его основная цель в новой роли — способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло, что Москве по Украине нужно не временное перемирие, а полноценный мир, который наступит после достижения всех целей и задач СВО.

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новости, киев, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, сво, европа