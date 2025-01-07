https://ukraina.ru/20250107/1060135304.html
"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев
"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев - 07.01.2025 Украина.ру
"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отложил запланированные визиты в Киев и в несколько европейских столиц, включая Рим и Париж, до инаугурации Дональда Трампа. Об этом 7 января сообщает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с планами поездки
2025-01-07T11:23
2025-01-07T11:23
2025-01-07T11:23
новости
киев
украина
сша
кит келлог
дональд трамп
сво
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059919096_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_748b0d0f337b896ebd2690feee7e7e4f.jpg
"Ранее Келлог намеревался посетить Киев, а также европейские столицы, включая Рим и Париж, до инаугурации Трампа, но на данный момент решено отложить поездку. Ее точная дата пока неизвестна", - сказано в сообщении.Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий ранее заявил, что дата визита Келлога в Киев. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передавало, что спецпосланник приедет в Европу в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.Ранее Келлог неоднократно подчеркивал, что его основная цель в новой роли — способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло, что Москве по Украине нужно не временное перемирие, а полноценный мир, который наступит после достижения всех целей и задач СВО.
киев
украина
сша
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059919096_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e46cf968c8167c4eac0e52969098547.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, сво, европа
Новости, Киев, Украина, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, СВО, Европа
"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отложил запланированные визиты в Киев и в несколько европейских столиц, включая Рим и Париж, до инаугурации Дональда Трампа. Об этом 7 января сообщает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с планами поездки
"Ранее Келлог намеревался посетить Киев, а также европейские столицы, включая Рим и Париж, до инаугурации Трампа, но на данный момент решено отложить поездку. Ее точная дата пока неизвестна", - сказано в сообщении.
Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий ранее заявил, что дата визита Келлога в Киев. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передавало, что спецпосланник приедет в Европу в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.
Ранее Келлог неоднократно подчеркивал, что его основная цель в новой роли — способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.
В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло, что Москве по Украине нужно не временное перемирие, а полноценный мир, который наступит после достижения всех целей и задач СВО.