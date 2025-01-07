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В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу

В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу - 07.01.2025 Украина.ру

В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу

Провалившаяся контратака ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области была нужна Владимиру Зеленскому для того, чтобы подготовиться к встрече в формате "Рамштайн". Такое мнение выразил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен 7 января в статье для издания Weapons and Strategy

2025-01-07T10:40

2025-01-07T10:40

2025-01-07T10:40

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дональд трамп

вооруженные силы украины

рамштайн

пентагон

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Ранее заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе "Рамштайн" в Германии."Зеленский готовится к встрече на базе "Рамштайн", перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала", — написал Брайен.Эксперт также отметил, что глава киевского режима надеется в ходе этой встречи в Германии усложнить процесс урегулирования конфликта Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января.Минобороны РФ ранее сообщало, что утром 5 января ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, установки разминирования и 12 бронемашин с десантом в направлении хутора Бердин, однако группировка "Север" нанесла противнику серьезные потери, уничтожив значительную часть этой техники.

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новости, сша, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, рамштайн, пентагон