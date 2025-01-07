В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу - 07.01.2025 Украина.ру
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В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу
В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу - 07.01.2025 Украина.ру
В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу
Провалившаяся контратака ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области была нужна Владимиру Зеленскому для того, чтобы подготовиться к встрече в формате "Рамштайн". Такое мнение выразил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен 7 января в статье для издания Weapons and Strategy
2025-01-07T10:40
2025-01-07T10:40
новости
сша
курская область
дональд трамп
вооруженные силы украины
рамштайн
пентагон
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Ранее заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе "Рамштайн" в Германии."Зеленский готовится к встрече на базе "Рамштайн", перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала", — написал Брайен.Эксперт также отметил, что глава киевского режима надеется в ходе этой встречи в Германии усложнить процесс урегулирования конфликта Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января.Минобороны РФ ранее сообщало, что утром 5 января ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, установки разминирования и 12 бронемашин с десантом в направлении хутора Бердин, однако группировка "Север" нанесла противнику серьезные потери, уничтожив значительную часть этой техники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, рамштайн, пентагон
Новости, США, Курская область, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Рамштайн, Пентагон

В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу

10:40 07.01.2025
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
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Провалившаяся контратака ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области была нужна Владимиру Зеленскому для того, чтобы подготовиться к встрече в формате "Рамштайн". Такое мнение выразил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен 7 января в статье для издания Weapons and Strategy
Ранее заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе "Рамштайн" в Германии.
"Зеленский готовится к встрече на базе "Рамштайн", перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала", — написал Брайен.
Эксперт также отметил, что глава киевского режима надеется в ходе этой встречи в Германии усложнить процесс урегулирования конфликта Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января.
Минобороны РФ ранее сообщало, что утром 5 января ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, установки разминирования и 12 бронемашин с десантом в направлении хутора Бердин, однако группировка "Север" нанесла противнику серьезные потери, уничтожив значительную часть этой техники.
 
НовостиСШАКурская областьДональд ТрампВооруженные силы УкраиныРамштайнПентагон
 
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