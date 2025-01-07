Молдавия выложила последний козырь в схватке с Приднестровьем. Эксперт о том, чем закончится энергокризис - 07.01.2025 Украина.ру
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Молдавия выложила последний козырь в схватке с Приднестровьем. Эксперт о том, чем закончится энергокризис
Молдавия выложила последний козырь в схватке с Приднестровьем. Эксперт о том, чем закончится энергокризис - 07.01.2025 Украина.ру
Молдавия выложила последний козырь в схватке с Приднестровьем. Эксперт о том, чем закончится энергокризис
Эскалация в отношениях Тирасполя и Кишинева из-за энергетического кризиса после прекращения поставок российского газа вряд ли приведет к военному обострению вокруг Приднестровья. Такое мнение 6 января выразил директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в комментарии РИА "Новости"
2025-01-07T11:47
2025-01-07T11:47
новости
молдавия
приднестровье
кишинёв
газпром
ес
энергетика
энергетический кризис
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В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Уже с 3 января в ПМР начались веерные отключения электричества.Эксперт отметил, что Кишинев фактически выложил последние козыри в своей схватке с Тирасполем, но Тирасполь отвечать не спешит: чем дольше будет тянуться эта пауза, тем хуже она будет для Молдовы."Энергокризис в Приднестровье бьет в первую очередь по Молдове, из страны с самыми дешевыми энергоресурсами в Европе она в одночасье превратилась в зону хронического энергодефицита", - указал Шорников.Политолог напомнил, что в Молдавии уже сейчас начинают сворачиваться некоторые производства и перемещаться в не самую благополучную Румынию. Удвоение тарифов для населения – это только первый звоночек, за ним последует новый скачок инфляции, уменьшение инвестиций и новое падение производства. И на этом фоне в Молдавии должны пройти ключевые для страны парламентские выборы.По его мнению, Тирасполь спокойно доживет до смены правительства в Молдове, а потом Кишиневу придется возобновлять диалог, но уже с очень невыгодных для себя позиций."Скорее всего, продержаться Приднестровью поможет Россия. Так не раз уже было. Достаточно вспомнить блокадный 2006 год, который закончился политическим разгромом Кишинева. В Приднестровье тогда прошел референдум за присоединение к России, а Евросоюз, чтобы сбить негативный для себя эффект, согласился предоставить Тирасполю режим Автономных торговых преференций, пользуясь которыми приднестровские предприятия благополучно поставляли свою продукцию на рынки ЕС до настоящего времени", - добавил он.Сейчас приднестровцы переживают крайне трудные времена, но нынешние вызовы могут стать для приднестровской государственности последним испытанием на прочность, резюмировал собеседник агентства.
молдавия
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новости, молдавия, приднестровье, кишинёв, газпром, ес, энергетика, энергетический кризис
Новости, Молдавия, Приднестровье, Кишинёв, Газпром, ЕС, энергетика, энергетический кризис

Молдавия выложила последний козырь в схватке с Приднестровьем. Эксперт о том, чем закончится энергокризис

11:47 07.01.2025
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкМолдавская ГРЭС в Приднестровье
Молдавская ГРЭС в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Эскалация в отношениях Тирасполя и Кишинева из-за энергетического кризиса после прекращения поставок российского газа вряд ли приведет к военному обострению вокруг Приднестровья. Такое мнение 6 января выразил директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в комментарии РИА "Новости"
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Уже с 3 января в ПМР начались веерные отключения электричества.
Эксперт отметил, что Кишинев фактически выложил последние козыри в своей схватке с Тирасполем, но Тирасполь отвечать не спешит: чем дольше будет тянуться эта пауза, тем хуже она будет для Молдовы.
"Энергокризис в Приднестровье бьет в первую очередь по Молдове, из страны с самыми дешевыми энергоресурсами в Европе она в одночасье превратилась в зону хронического энергодефицита", - указал Шорников.
Политолог напомнил, что в Молдавии уже сейчас начинают сворачиваться некоторые производства и перемещаться в не самую благополучную Румынию. Удвоение тарифов для населения – это только первый звоночек, за ним последует новый скачок инфляции, уменьшение инвестиций и новое падение производства. И на этом фоне в Молдавии должны пройти ключевые для страны парламентские выборы.
По его мнению, Тирасполь спокойно доживет до смены правительства в Молдове, а потом Кишиневу придется возобновлять диалог, но уже с очень невыгодных для себя позиций.
"Скорее всего, продержаться Приднестровью поможет Россия. Так не раз уже было. Достаточно вспомнить блокадный 2006 год, который закончился политическим разгромом Кишинева. В Приднестровье тогда прошел референдум за присоединение к России, а Евросоюз, чтобы сбить негативный для себя эффект, согласился предоставить Тирасполю режим Автономных торговых преференций, пользуясь которыми приднестровские предприятия благополучно поставляли свою продукцию на рынки ЕС до настоящего времени", - добавил он.
Сейчас приднестровцы переживают крайне трудные времена, но нынешние вызовы могут стать для приднестровской государственности последним испытанием на прочность, резюмировал собеседник агентства.
 
НовостиМолдавияПриднестровьеКишинёвГазпромЕСэнергетикаэнергетический кризис
 
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