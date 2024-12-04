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"Это опасно": Сийярто об агрессивном требовании Запада снизить мобилизационный возраст на Украине

"Это опасно": Сийярто об агрессивном требовании Запада снизить мобилизационный возраст на Украине - 04.12.2024 Украина.ру

"Это опасно": Сийярто об агрессивном требовании Запада снизить мобилизационный возраст на Украине

Венгрия считает опасным требование Запада снизить возраст мобилизации на Украине. Об этом 4 декабря заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после второго дня заседания глав МИД стран альянса, выступление транслировал телеканал М1

2024-12-04T14:07

2024-12-04T14:07

2024-12-04T14:07

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"Вчера многие (главы МИД стран НАТО - ред.) нарочито, если не сказать агрессивно и насильно, требовали от украинцев снизить возрастную границу мобилизации. Это значит, они хотят принудить Украину отправить на фронт еще больше молодых людей. Это означало бы еще более безжалостную мобилизацию", - сказал Сийярто.По его словам, Венгрия считает и снижение возраста мобилизации, и увеличение подготовки украинских военных, и отправку нового оружия "опасными предложениями", которые продлевают конфликт и увеличивают риск эскалации и влекут увеличение жертв.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.

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