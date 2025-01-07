https://ukraina.ru/20250107/1060136087.html

Перелом уже произошел. The Washington Post объяснил, почему Украина не переживет еще один год войны

Перелом уже произошел. The Washington Post объяснил, почему Украина не переживет еще один год войны - 07.01.2025 Украина.ру

Перелом уже произошел. The Washington Post объяснил, почему Украина не переживет еще один год войны

Украина может не пережить еще один год разрушительных боевых действий с Россией. Об этом 7 января пишет Washington Post

2025-01-07T12:07

2025-01-07T12:07

2025-01-07T12:07

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Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев должен вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта."Конфликт между странами достиг переломного момента: украинцы теряют как военных, так и территории. Кроме того, у Украины также на исходе и время", - сказано в материале.Президент России Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, эммануэль макрон, владимир путин, нато, the washington post