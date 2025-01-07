"Вы уже уничтожили Украину". Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и Россию - 07.01.2025 Украина.ру
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"Вы уже уничтожили Украину". Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и Россию
"Вы уже уничтожили Украину". Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и Россию - 07.01.2025 Украина.ру
"Вы уже уничтожили Украину". Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и Россию
Президенту Франции Эммануэлю Макрону лучше было бы следить за ситуацией вокруг Украины, а не лгать про якобы вмешательство России в выборы в Грузии. Об этом 7 января заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время общения с журналистами
2025-01-07T12:41
2025-01-07T12:41
новости
грузия
россия
эммануэль макрон
украина
выборы
протесты
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Ранее Макрон заявил, что Россия якобы "стала намного агрессивней" в отношении соседних стран. В качестве примера французский президент привел парламентские выборы в Грузии, которые, Москва якобы "пыталась дестабилизировать"."Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все, — это уничтоженная Украина", - подчеркнул глава грузинского правительства.Кобахидзе в декабре прошлого года заявлял, что внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как она отказалась открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Тбилиси требовали начала боевых действий представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.
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новости, грузия, россия, эммануэль макрон, украина, выборы, протесты
Новости, Грузия, Россия, Эммануэль Макрон, Украина, выборы, протесты

"Вы уже уничтожили Украину". Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и Россию

12:41 07.01.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Грузии
Президентские выборы в Грузии
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону лучше было бы следить за ситуацией вокруг Украины, а не лгать про якобы вмешательство России в выборы в Грузии. Об этом 7 января заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время общения с журналистами
Ранее Макрон заявил, что Россия якобы "стала намного агрессивней" в отношении соседних стран. В качестве примера французский президент привел парламентские выборы в Грузии, которые, Москва якобы "пыталась дестабилизировать".
"Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все, — это уничтоженная Украина", - подчеркнул глава грузинского правительства.
Кобахидзе в декабре прошлого года заявлял, что внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как она отказалась открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Тбилиси требовали начала боевых действий представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.
 
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