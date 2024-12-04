Политолог: пока в Белом доме сидит Байден, демократы загоняют Трампа в тяжелую ситуацию на Украине
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Пока в Белом доме сидит Байден, демократы попытаются создать для Трампа максимально плохие условия на Украине, ситуацию, из которой он не сможет выйти. Это могут быть удары дальнобойными ракетами или акт терроризма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
План спецпосланника Трампа на Украине Кита Келлога предлагает шантажировать обе стороны конфликта. Если Киев не сядет за стол переговоров — урезать ему военную помощь, если на переговоры не согласится Москва — усилить помощь Киеву и обложить Россию новыми санкциями.
"Задача демократов — оставить для [избранного президента США Дональда] Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти", — отметил Калинчук.
Он предположил, что могут быть удары дальнобойными ракетами или будет совершен акт терроризма. Возможно, обстреляют Запорожскую АЭС. То есть Украина устроит что-то такое, что напрочь сметет текущую повестку дня. Силам, которые стоят за киевским режимом, украинцев не жаль, констатировал историк.
"Не сомневаюсь, что нам предстоит конфликт с Европой. Но не сейчас. Как 10 лет назад не была готова Украина, так пока не готова [к войне с Россией] Европа. Ее надо домилитаризировать, докрутить русофобию. Но нынешние комиссары Евросоюза — это пример деградации политических элит Запада", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
О том, чем ответит Россия на "концепцию первого обезоруживающего удара" НАТО — интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
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