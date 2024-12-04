России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для России важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия, в отличие от Запада, все время пытается погасить этот конфликт. В долгосрочной перспективе она выигрывает, а США через некоторое время будут истощены и не смогут поддерживать этот уровень конфликтности, отметил эксперт.
Поэтому Россия и тянет время. Сначала тянули до 2022 года, а теперь тянем дальше, стараясь серьезно не повышать ставки. Но на каком-то этапе повышать ставки тоже приходится, указал он.
"Во-первых, у нас есть собственное население, которое не понимает, почему нас обижают, а мы не обижаем в ответ (на самом деле мы тоже обижаем, просто это не так заметно). Им больнее, чем нам, поэтому они кричат громче. Но наше население волнуется, и надо все равно показать, что мы не молчим", — почеркнул Ищенко.
Во-вторых, Запад начинает хамить. Когда они видят отсутствие силовых ответов, им начинает казаться, что можно все. Именно поэтому Россия показывает "Орешники", отметил обозреватель.
"Но любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для нас важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Потому что в этом случае мы выскочим из военной части кризиса", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
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