России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко - 04.12.2024 Украина.ру
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России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко
России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко - 04.12.2024 Украина.ру
России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко
Любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для России важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-04T04:00
2024-12-04T04:00
новости
сша
ростислав ищенко
нато
война
кризис
победа
украина
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Россия, в отличие от Запада, все время пытается погасить этот конфликт. В долгосрочной перспективе она выигрывает, а США через некоторое время будут истощены и не смогут поддерживать этот уровень конфликтности, отметил эксперт.Поэтому Россия и тянет время. Сначала тянули до 2022 года, а теперь тянем дальше, стараясь серьезно не повышать ставки. Но на каком-то этапе повышать ставки тоже приходится, указал он.Во-вторых, Запад начинает хамить. Когда они видят отсутствие силовых ответов, им начинает казаться, что можно все. Именно поэтому Россия показывает "Орешники", отметил обозреватель."Но любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для нас важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Потому что в этом случае мы выскочим из военной части кризиса", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в Сирии и на разных направлениях СВО — в интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
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сша
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, ростислав ищенко, нато, война, кризис, победа, украина, сво, детали, запад, спецоперация
Новости, США, Ростислав Ищенко, НАТО, война, кризис, победа, Украина, СВО, детали, Запад, Спецоперация

России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко

04:00 04.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для России важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия, в отличие от Запада, все время пытается погасить этот конфликт. В долгосрочной перспективе она выигрывает, а США через некоторое время будут истощены и не смогут поддерживать этот уровень конфликтности, отметил эксперт.
Поэтому Россия и тянет время. Сначала тянули до 2022 года, а теперь тянем дальше, стараясь серьезно не повышать ставки. Но на каком-то этапе повышать ставки тоже приходится, указал он.
"Во-первых, у нас есть собственное население, которое не понимает, почему нас обижают, а мы не обижаем в ответ (на самом деле мы тоже обижаем, просто это не так заметно). Им больнее, чем нам, поэтому они кричат громче. Но наше население волнуется, и надо все равно показать, что мы не молчим", — почеркнул Ищенко.
Во-вторых, Запад начинает хамить. Когда они видят отсутствие силовых ответов, им начинает казаться, что можно все. Именно поэтому Россия показывает "Орешники", отметил обозреватель.
"Но любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для нас важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Потому что в этом случае мы выскочим из военной части кризиса", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации в Сирии и на разных направлениях СВО — в интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
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