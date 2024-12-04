https://ukraina.ru/20241204/1059389086.html

России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко

России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко - 04.12.2024 Украина.ру

России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко

Любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для России важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-04T04:00

2024-12-04T04:00

2024-12-04T04:00

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Россия, в отличие от Запада, все время пытается погасить этот конфликт. В долгосрочной перспективе она выигрывает, а США через некоторое время будут истощены и не смогут поддерживать этот уровень конфликтности, отметил эксперт.Поэтому Россия и тянет время. Сначала тянули до 2022 года, а теперь тянем дальше, стараясь серьезно не повышать ставки. Но на каком-то этапе повышать ставки тоже приходится, указал он.Во-вторых, Запад начинает хамить. Когда они видят отсутствие силовых ответов, им начинает казаться, что можно все. Именно поэтому Россия показывает "Орешники", отметил обозреватель."Но любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для нас важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Потому что в этом случае мы выскочим из военной части кризиса", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в Сирии и на разных направлениях СВО — в интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059392250.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, ростислав ищенко, нато, война, кризис, победа, украина, сво, детали, запад, спецоперация