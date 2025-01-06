Еще один населенный пункт: ВС РФ продолжают продвижение
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Даченское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 января сообщило Минобороны РФ
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Даченское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы дальнейшего продвижения.
В Новый год, когда российские военкоры уже писали о фактической утрате ВСУ города Курахово, американская газета The New York Times констатировала, что освобождение этого населенного пункта дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.
Параллельно российские военкоры сообщают об успехах российских сил в районе Торецка. Уточняется, что под контролем ВСУ остается только небольшая часть города.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил СМИ о том, что подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге ДНР тоже практически окружены.
Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.