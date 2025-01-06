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Еще один населенный пункт: ВС РФ продолжают продвижение

Еще один населенный пункт: ВС РФ продолжают продвижение - 06.01.2025 Украина.ру

Еще один населенный пункт: ВС РФ продолжают продвижение

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Даченское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 января сообщило Минобороны РФ

2025-01-06T12:23

2025-01-06T12:23

2025-01-06T12:23

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освобождение

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Чуть раньше Минобороны РФ официально подтвердило освобождение одного из самых крупных населенных пунктов в юго-западной части Донбасса - Курахово.В ведомстве отметили, что полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы дальнейшего продвижения.В Новый год, когда российские военкоры уже писали о фактической утрате ВСУ города Курахово, американская газета The New York Times констатировала, что освобождение этого населенного пункта дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Хорошая новость для дончан: в Минобороны РФ высказались о КураховоПараллельно российские военкоры сообщают об успехах российских сил в районе Торецка. Уточняется, что под контролем ВСУ остается только небольшая часть города.Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил СМИ о том, что подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге ДНР тоже практически окружены.Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — РоговДругие темы: Вертолеты западного образца: стало известно, какие военные объекты противника поразили ВС РФ.

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение, освобождение, населенный пункт