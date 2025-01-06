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Поэт и лидер школы выживания: на СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады

Поэт и лидер школы выживания: на СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады - 06.01.2025 Украина.ру

Поэт и лидер школы выживания: на СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады

В зоне СВО в возрасте 60 лет погиб поэт, автор текстов песен для звезд российской эстрады Олег Гегельский. Об этом 6 января СМИ сообщила его супруга Полина

2025-01-06T11:46

2025-01-06T11:46

2025-01-06T11:46

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поэт

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"Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало", - рассказала жена погибшего, уточнив, что смертельное ранение поэт получил 3 января.Уроженец Черкасс Украинской ССР Олег Гегельский подписал контракт с Минобороны в сентябре прошлого года, и служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.Тексты, написанные Гегельским, использовали в песнях такие звезды российской эстрады, как Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Любовь Успенская, Анжелика Варум, Наташа Королева и Николай Носков.Также поэт служил снайпером в спецназе, участвовал в конфликтах в Афганистане, Югославии и Чечне, где получил ранение. Позже Гегельский открыл школу выживания.Российские бойцы героически сражаются на поле боя. В силу современных технических возможностей кадры их работы нередко попадают в сеть. Так, в начале января мир облетели два видео (ОБА 18+), снятые с разных ракурсов, где российский боец из Якутии Андрей Григорьев в ходе ножевого боя победил пытавшегося его убить вэсэушника. Эта история закончилась словами умирающего украинского военного "Дай я уйду спокойно... Дай я умру. Я хочу уйти сам. Спасибо тебе".А в марте 2022 года по телеграм-каналам разлетелось фото военного билета российского солдата Артема Дамбаева, на котором боец записал стихотворение, обращенное к ВСУ."Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы. Тебе еще среди трусливых морд с культями рваными вжиматься по окопам. Я мертв - но даже в см*рти зол и горд. Всем мир! России слава! См*рть укропам!" - написал боец на странице "Особые отметки" своего военного билета.25-летний боец вместе со своим батальоном угодил в засаду ВСУ. Дамбаев и его командир Балдан Цыдыпов в течение двух часов сдерживали наступление ВСУ, чтобы обеспечить безопасное отступление танковой колонны. Командиру удалось выжить, а Дамбаев погиб."Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУДругие новости - ОФИЦИАЛЬНО: КУРАХОВО ОСВОБОЖДЕНО.

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новости, гибель, сво, боец, поэт, вс рф