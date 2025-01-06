https://ukraina.ru/20250106/1060127781.html

Каждому своё. Рождество Христово

Каждому своё. Рождество Христово - 06.01.2025 Украина.ру

Каждому своё. Рождество Христово

Просто констатирую. Философия в нашей ойкумене почти умерла. В давние времена ее беспощадно прессовала всесильная идеология. Потом уже методично добивало - ее полное отсутствие. Чрезмерная доза лекарства так же опасна, как его отрицание.

2025-01-06T12:14

2025-01-06T12:14

2025-01-06T12:14

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Утешало, да и спасало, то, что в параллельных цивилизационных пространствах в этом плане было еще похуже. Да, "нет правды на земле, но нет ее и выше". И ниже.Там философию "как класс" уничтожили точно. В западной среде обитания - коммерциализацией", в восточной - эпигонализацией. Но это их проблемы.Я верю в сентенцию одного моего аспиранта: "им время тлеть, а нам цвести". Вот только без философии, как мудрости обобщения, оптимизации и гармонизации знания, "цвести", а тем более плодоносить, вряд ли заладится.Впрочем, еще классик утверждал, что у нас дважды два тоже четыре, как и у них, но как-то побойчее. Так и с метафизикой. Русский мир всегда умудрялся довольно бойко ее сохранять, наряжая то классической литературой, то летописным эпосом, а то и народными приметами.Сегодня же, к примеру, я больше получаю духовной пищи для размышления, читая бесконечные фэнтези про попаданцев, чем раньше из подшивки журнала "Вопросы философии".Чтобы не быть голословным, ответственно замечу, что в какой-нибудь одной адмиральской эпопее фантаста Александра Плетнева больше социальной философии и политэкономии, чем в десятках грантовых центров и министерских "мозговых трестов".А еще есть и оккультисты!Не верю в мистику совсем. Но уверен, что она, как спицы в приборе Елизарова, порой принимает на себя нагрузку вызовов судьбы. Ну, пока подлинная кость не срослась.Может, это и объясняет расцвет оккультно-астрологических практик в двадцатые годы прошлого века. И в двадцатые нынешнего, когда "дорогие россияне" тратят на всякого рода шаманство и соответствующие перфомансы больше, чем на бренную еду. Хотя, если б не было мистика Гурджиева, может быть, не стало бы и полководца Сталина…Так вот, прямо под новогоднюю ночь, которая сама по себе не последняя тайна, попалась на глаза книжица провинциального "гипермаркета эзотерики".Там и вычитал дословно следующее: " Образ самих себя требует условий для решения проблем. Если будут такие-то и такие-то условия, то я решу данную проблему. В противном случае это буду уже не я. Мы не заинтересованы в том, чтобы выиграл незнакомый нам человек с нашей внешностью."Поразительно глубокая по философскому смыслу и ассоциативному потенциалу максима! Расшифровываю ее так: нельзя решить свои проблемы ценой предательства собственной сути.А ассоциаций возникает бесчисленное множество.Вот самая литературно яркая. Блистательный сын Тараса Бульбы Андрей попытался решить свою любовную проблему, поменяв автохтонную православно-козацкую суть на гусарско-католический кураж. Результат - пал от руки отца. И рука эта не дрогнула, поскольку целилась в чужую уже душу, хотя и с внешностью родного сына.Вот самая актуально военная. Рука русского наводчика ПТУРа тверда при поражении вроде бы родного танкового силуэта. Потому что это только внешняя форма брони Т-72 или Т-64. А внутри корпуса – такой же враждебный крест, как и на его булатной поверхности. Те, кто внутри, пытались решить свои проблемы предательством своей сути. Нет, не получится. Как не получилось у "лыцаря" Андрея…Видимо, это впечатляющие, но все же частные случаи неумолимой логики смысловой константы. А она сильна своей беспредельной масштабностью. Если бы учитывалась ее неотвратимую поступь, история была бы другой.Русский мир веками, с некоторыми перерывами, боролся за то, чтобы стать нерусским. Чтобы жить не своей, а чужой жизнью. Чтобы проклясть собственную судьбу. И чтоб "Боже, благослови Америку" как восклицал в хмельном экстазе Ельцин…Наверное, лишь провидение спасло нас от этого наваждения. Но вот Украина в самом радикальном варианте, ряд других гособразований в более латентных стратагемах – это как раз попытка размена как бы решения своих внешних проблем на коренное естество. Размен души на гроши. Или полный разрыв собственной "ткани цивилизации", говоря словами Илона Маска.Кстати говоря, секрет поразительной стойкости дончан как раз и заключается в интуитивном понимании того, что у них не язык пытались забрать, а душу, обещая взамен житие "без проблем"…Может и неуместно, но всплыл в памяти старый фривольный анекдотец. Бригада советских передовиков награждена турпоездкой в Париж. Гуляют по Пляс-Пигаль и видят рекламу стриптиза у кабаре: очаровательная обнаженная девица на барной стойке. Парторг говорит, что заглянет сам и все в деталях расскажет. Выходит через часок к заждавшимся подопечным и скупо роняет: "Отвратительное зрелище!".Участник делегации Вася возвращается домой в Воронеж. Дородная жена радостно выставляет на стол бутылочку беленькой. Но заслуженный слесарь задумчиво смотрит на свою "половинку" и предлагает ей залезть на стол и замастырить стриптиз среди нехитрой снеди. Та безропотно и тяжело взгромождается на столешницу и неуклюже под кассету Высоцкого обнажается. Вася бормочет: "А ведь не обманул парторг - отвратительное зрелище"…У каждой части мира свои способы решения проблем. Судьба, называется. Даже для решения маленьких частных интимных проблем одни полностью раздеваются, другие обильно питаются. Что уж говорить про державы, нации, цивилизации. Тут от судьбы не уйдешь точно. Даже ценой собственного предательства. Ибо "каждому свое".Конечно, далеко не просто в современном мире оставаться самим собой. Можно заслужить и проклятья, и осуждения, и санкции, и военные ситуации. Но мир стремительно меняется. Если караван разворачивается на 180 градусов, аутсайдеры вдруг становятся лидерами. Ну, как Венгрия или Грузия в геополитике. Поэтому быть собой так же часто трудно, как иногда выигрышно.Об этом, собственно, и наше родное и светлое Рождество Христово. С праздником!Читайте также: Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки

https://ukraina.ru/20250103/1060097188.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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мнения, украина, париж, воронеж, семенов андрей, иосиф сталин, борис ельцин