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Кино и танки: "Тигры" для "Освобождения"

Кино и танки: "Тигры" для "Освобождения" - 06.01.2025 Украина.ру

Кино и танки: "Тигры" для "Освобождения"

В 1969 году на широкий экран вышла первая часть киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение" – "Огненная дуга". Несмотря на то что прошло полстолетия, эта лента и сейчас выглядит шедевром. Любой фильм о войне до сих пор сравнивают с фильмами Озерова, но мало кто выдерживает такое сравнение

2025-01-06T06:50

2025-01-06T06:50

2025-01-06T06:50

эксклюзив

кино

танки

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Фильм охватывает широчайшую панораму событий Второй мировой войны, начиная от глобальной политики, которую ведут гигантские фигуры Сталина, Черчилля, Рузвельта и Гитлера, и заканчивая окопными сценами с капитаном-артиллеристом Цветаевым, которого играет Николай Олялин.Как видно из названия, события фильма касаются битвы на Курской дуге, в частности — легендарного боя около Прохоровки. Курская битва считается крупнейшим танковым сражением, в котором принимали участие почти 5 тысяч советских и 2,8 тысячи немецких танков и САУ (в Волынском танковом сражении 1941 года — 3,4 тыс. советских и менее тысячи немецких).Естественно, этот факт должен был быть отражён на широком экране. Всего в съемках принимало участие 300 (!) танков, выделенных по приказу маршала Родиона Малиновского. Некоторым из них нужно было придать вид немецких машин.Кстати говоря, съёмки проходили в районе Переяслава-Хмельницкого в Киевской области — снимать на местах боёв военное командование не разрешило, поскольку и через двадцать шесть лет после сражения местность не была полностью разминирована. Собственно, неразорвавшиеся боеприпасы там находят и по сей день — вот, например, 28 октября 2020 года российские взрывотехники отчитались об уничтожении двух 76-мм снарядов в Касторенском районе…Вернёмся, однако, к "Тиграм". Танков Pz.VI с сражении участвовало всего около 150 ("Пантер", например, более 200), но именно они стали символом мощи "панцерваффе". И, надо сказать, заслуженно — в 1943 году у СССР, да и у его союзников по антигитлеровской коалиции, не было танков, способных на равных бороться с "Тиграми". Потому с немецкой стороны в фильме должны были сниматься "Тигры" и "Пантеры", но… где ж их взять?Сейчас, например, в России есть аж два "Тигра" — в музеях Кубинки и Снегирей. В 1969-м, вероятно, один (в Кубинке же).Потому было принято решение "загримировать" какие-то из советских танков. Заказ на изготовление был размещён на Киевском бронетанковом ремонтном заводе в 1967 году.К заказу подошли ответственно, специалист КБТРЗ съездил в Кубинку (не такое простое занятие — музей тогда был ведомственный, нужно было разрешение Министерства обороны) и провёл обмеры "Тигра".В качестве основы киевские военные инженеры избрали послевоенный (принят на вооружении в июле 1944 года, но в боях участия не принимал) средний танк Т-44М.Выбор кажется несколько странным, поскольку танк, который должен был заменить Т-34, оказался малосерийным — их собрали всего 1,8 тысячи. Для сравнения — его предшественник Т-34-85 только в СССР был выпущен в количестве 25,9 тыс., а его преемник Т-54/55 и вовсе стал самым массовым танком в истории, тиражированным в 44 тыс. экземпляров (не считая китайских копий).Выбор был обусловлен чисто техническими соображениями.Во-первых, танк существенно отличался от Т-34 компоновкой.Конструкторы заменили подвеску типа "Кристи" (вертикальные пружины за бортовой бронёй) на торсионы (проложенные поперёк дна металлические стержни, работающие на кручение).В частности, за счёт этого удалось развернуть двигатель поперёк корпуса (при этом танк стал всего на 18 см шире). Таким образом, удалось существенно расширить боевое отделение и сместить башню к центру машины, что само по себе давало значительное преимущество при создании макета "Тигра", у которого башня была по центру.Благодаря смещению башни танк избавился от "детской болезни" Т-34 — люка механика-водителя на лобовой броне, который часто выбивался вражескими снарядами и нарушал цельность броневой плиты. Теперь люк был на крыше корпуса, как и у "Тигра". Там же размещались приборы наблюдения, на которые не влияло навесное оборудование.Во-вторых, башня Т-44 была заметно меньше, чем у Т-54, и у конструкторов было больше свободы для размещения новой "коробки".Непосредственно работы проводились почему-то на Львовском БТРЗ. Всего было заказано десять танков, изготовлено, кажется, восемь. Правда, позже они доделывались. Так или иначе, "Тигров" хватило только для первого плана, в результате в "Огненной дуге" катались Т-54 без какого-либо камуфляжа.Проблемы возникли во время испытаний полученных машин.Ходовая часть "Тигра" и Т-44 похожа. Потому что и там и там использовались катки большого диаметра, без поддерживающих роликов. Но были особенности.У Т-44, так же как у Т-34 и Т-54, пять катков на борт. У "Тигра" — восемь. По длине машины они, разумеется, не помещались и были установлены в шахматном порядке. Находка "сумрачного тевтонского гения" позволяла решить основную задачу — обеспечить приемлемое давление на грунт. "Тигр" весил 57 тонн, в то время как Т-44 — 32 тонны. При этом давление на грунт было сравнимым: у "Тигра" несколько больше килограмма на квадратный сантиметр, у Т-44 — 0,83.Однако обслуживание такой ходовой было очень сложным, к тому же между катками набивалась грязь, которая по холодному времени ещё и замерзала…Так или иначе, сходства ради на Т-44 второй ряд катков поставили, но потом отказались — они мешали управлению и отрывались. В результате машина с классическими катками и широкими гусеницами осталась одна и использовалась в основном как неподвижная декорация.Иногда её пускали вперёд колонны машин со штатными узкими гусеницами. Справедливости ради надо отметить, что в смысле именно гусениц большого греха тут не было — у "Тигров" были два комплекта гусениц: боевые (пошире) и транспортные (поуже).Много проблем было с набалдашниками (дульными тормозами). При стрельбе (а стреляли "по-взрослому" — не пиротехникой, а холостыми зарядами) их иногда срывало. Вроде бы даже кого-то травмировало.Так или иначе, но результат получился отличный: не только обычные зрители, но и бывалые фронтовики не брались отличить "тигр" от "Тигра".Понятно, что танки эти использовались не столько как "Тигры". В фильме "Война на западном направлении" 1989 года (фильм снят на студии им. Довженко Тимофеем Левчуком и Григорием Коханом в лучших озеровских традициях), например, те же самые "тигры" форсируют Буг в районе Бреста 22 июня 1941 года…В общем, они применялись по необходимости как немецкие танки вообще. Тем более что фронтовики все немецкие танки по умолчанию называли "Тиграми" или "Фердинандами", а отличить "Тигр" от Pz-IV поздних модификаций не так уж просто.Для "Освобождения" на ЛБТРЗ была изготовлена и "Пантера". Собственно, их планировали сделать восемь штук, но ограничились одним — базовый танк ИС-2М (или ИС-3М) уж слишком явно выпирал из жестяного камуфляжа. Так что показали его только в одном фильме и мельком.Сейчас эти машины хранятся на военно-технической базе "Мосфильма".В постосоветском кино столь массовых батальных сцен, естественно, не было.В фильме "Предстояние" Никиты Михалкова 2010 года был использован настоящий Pz-IV из Кубинки. Музейные работники были в ярости, получив его назад: танк пришлось ремонтировать…В 2012 году Карен Шахназаров снял "военно-фантастический" фильм "Белый тигр", но имевшиеся машины почему-то режиссёра не устроили.Специально для фильма самарской студией "Рондо-С" был создан макет немецкого танка "Тигр" в масштабе 1:1. Танк был оснащён дизельным двигателем ЯМЗ 238 (устанавливается на грузовиках МАЗ и КрАЗ), который позволял ему развивать скорость 38 км/ч (такую же, как у оригинала), и пушкой с приспособлением для имитации выстрела, копирующей немецкую танковую пушку 8,8 см KwK 36.В целом были скопированы все детали, только весил макет 26 тонн. К сожалению, на съемки он не попал — смежники изготовили некачественную гусеничную ленту, которая на ходу просто рассыпалась. Пока ждали изготовление новой, съёмки закончились…В результате в фильме был использован довольно неудачно "загримированный" ИС-3.В фильме "28 панфиловцев" 2016 года немецкие танки времён Битвы за Москву выглядят именно так, как они должны выглядеть, но это — масштабные радиоуправляемые модели, снятые в павильоне.В фильме "Т-34" был снят почти настоящий ходовой Pz-III из музея в Ростове-на-Дону. Он был собран в 2007 году из частей пяти немецких танков, подбитых в 1941–1943 годах.P.S.: Стоит, пожалуй, упомянуть ещё один "вражеский" танк, использованный в кино. В фильме "Приказ: огня не открывать" 1981 года показаны события на границе СССР с Маньчжоу-го (существовавшее в 1931-1945 годах марионеточное государство на отторгнутой Японией территории Манчжурии) во время войны.Японская военщина устраивает на границе провокации, в частности — японские танки подъезжают к самой контрольно-следовой полосе и даже пересекают её. Японских танков у режиссёров не было, и они использовали гусеничный бронетранспортёр с бочкой и палкой от швабры.Получилось не очень. Впрочем, драматургически ход был вполне оправдан.В продолжении фильма, "Приказ: перейти границу", посвящённом событиям 1945 года, японские танки уже не появляются, и это исторически достоверно: фантастический рывок 6-й гвардейской танковой армии через Гоби и Хинган был для командования Квантунской армии столь неожиданным, что танки просто не успели вывести из парков…

https://ukraina.ru/20241103/1058586487.html

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2025

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, кино, танки