Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князь
Богдан Хмельницкий, с точки зрения современной идеологической доктрины, персонаж контраверсийный – и надо бы его забыть, потому что он был против европейской интеграции, но он был руководителем действительно массового движения и одерживал реальные победы, а не "битвы под Конотопом". Вопрос этот решат в конце концов. Но пока Хмельницкий на коне
Богдан-Зиновий Михайлович Хмельницкий родился 6 января 1596 (или 1595) года в селе Субботове на территории современной Черкасской области. Имена родственные – "данный богом" и "рождённый Зевсом".
Происходил он из шляхетско-казацкой семьи. Михаил Хмельницкий был чигиринским подстаростой, находился на службе у коронного гетмана Станислава Жолкевского, а затем у Яна Даниловича. В 1620 году он погиб в битве с турками под Цецорой. Предполагается, что происходил он с Галичины, но это не точно. Происхождение матери толком неизвестно – то ли из местных, то ли даже из российских казаков (скорее всего – не донских, а городовых). Историки, впрочем, полагают, что сам Хмельницкий всё же шляхтичем не был, из-за недостаточно благородного происхождения матери и вероятной банниции (наказания, предполагающего в т.ч. лишения шляхетского достоинства) отца.
Хмельницкий сначала учился в киевской братской школе, а после её окончания поступил в Иезуитский коллегиум в Ярославе, а потом – и/или во Львове. Кроме русского языка (судя по его универсалам, использовавшаяся им версия русского языка была близка к современному украинскому и русские послы, очевидно, нуждались в переводчике) знал польский и латынь.
В 1620 году участвовал в неудачной для поляков битве под Цецорой, был пленён и продан в рабство. Пробыл он там не слишком долго, но достаточно, чтобы выучить также турецкий и татарский языки.
После того как был выкуплен родственниками, записался в реестровое казачество, но жил, в основном, на Запорожье (вообще реестр и Запорожье были сообщающимися сосудами). С 1623 года фиксируется его участие в походах на Турцию.
Примерно в 1629-30 году вернулся в Чигирин и женился на казачке Анне Сомковне и получил пост чигиринского сотника.
Интересный момент – знакомство с королём Владиславом IV. Существует легенда, в соответствии с которой юного Богдана с русским царём (правда – лишь призванным "Семибоярщиной") королевичем Владиславом познакомил Пётр Сагайдачный во время осады Москвы в 1618 году. Летопись Самовидца подтверждает, что в 1634 году он принимал участие в русско-польской войне. Позже Хмельницкий действительно был принят при дворе, неоднократно был членом депутаций от казаков, а в некоторых вопросах был даже конфидентом короля.
Участие Хмельницкого и Ивана Сирко в событиях Фронды во Франции на стороне королевских войск не подтверждено, хотя польские наёмники там действительно засветились. В Европе Хмельницкий бывал, но видимо раньше – во время учёбы.
В казацких восстаниях 1630-х годов не участвовал. Разве что во время восстания Павлюка капитуляция восставших была писана его рукой, но то, что он действительно был писарем у повстанцев сомнительно – все руководители восстания были казнены. Возможно, к нему просто обратились как к грамотному человеку. После этого на протяжении десятилетия казаки не бунтовали.
В общем, Хмельницкий проявил себя как вполне лояльный подданный польской короны. Ещё более лояльным он мог бы быть только приняв католичество, но король Владислав был веротерпим.
6 декабря 2023, 18:00ИсторияГийом де Боплан – Колумб УкраиныКак правило, в ответ на вопрос о происхождении Украины приводится карта и книга французского инженера на польской службе Гийома Левассёра де Боплана, скончавшегося 350 лет назад – 6 декабря 1673 года в Руане. Именно благодаря этому весьма образованному человеку Европа узнала о существовании страны, которую он называл Ukraine или D`Vkranie
Никакого восстания против короля Хмельницкий не поднимал, но у него возникли проблемы с подстаростой Даниэлем Чаплинским. Тот, в традициях времени, напал на Субботов, разграбил его, увёз сожительницу Хмельницкого Елену, с которой тот жил после смерти его первой жены Анны Сомковны, и насильно обвенчался с ней по католическому обряду. Избил младшего сына Хмельницкого – тут историки путаются, то это был неизвестный сын, который результате умер, то ли это будущий гетман Юрась Хмельниченко, который после этого много болел.
Попытки искать управу в суде окончились ничем – православных в Польше за полноправных членов общества не считали, да и вообще принять какие-то меры против природного шляхтича было не так уж просто.
А обращение к королю привело к интересному результату – тот посоветовал Хмельницкому защитить свои права саблей… Тут сработали два фактора: личная симпатия к Хмельницкому и личный интерес сыграть роль миротворца. Король в шляхетской республике был фигурой довольно слабой и новое восстание позволяло ему стать сильнее.
Так что изначально никакой освободительной войны не планировалось. Планировалась локальная операция по укрощению конкретного шляхтича, с демонстрацией суду и магнатам где раки зимуют.
3 января, 08:01ИсторияПервый год Богдана ХмельницкогоВсего за год из сотника реестрового (т.е. получающего жалованье из польской казны) Чигиринского полка Богдан Хмельницкий превратился в командующего одной из самых больших армий Европы. 2 января 1649 года он триумфально въехал в Киев после успешнейшей военной кампании. Через несколько дней ему исполнится 53 года - преклонный по тем временам возраст
Сделать это предполагалось при помощи запорожцев и татар. И тут интересно – привлечение тех, а особенно – вторых в качестве военной силы концепции освободительной войны противоречит, поскольку казаки не особенно разбирали, кого грабить, с татарами же надо было расплачиваться ясырем. Между тем, без тех и других успех восстания был исключён.
Надо иметь в виду, что в войнах того времени победить без конницы было немыслимо, а запорожские казаки, в отличие от донских (и то – более позднего периода) сражались только в пешем строю. Кстати, крымскому хану ясыря было мало – в бахчисарайских архивах сохранилось упоминание, что Хмельницкий обещал перейти в ислам. Этого он делать, конечно, не собирался, но хан ему и не поверил, а в помощь вышли только силы полунезависимого перекопского мурзы Тугай-бея.
Это уже потом оказалось, что в украинском обществе накопилась критическая масса возмущения и тут уж без разницы было, кто союзник и какой ценой… Но интересно, что Хмельницкому удалось организовать и направить всю эту огромную восставшую массу.
Судя по всему, Владислав IV связывал с восстанием какие-то надежды на реформы в Речи Посполитой, хотя бы в плане восстановления в правах массы православного населения… Кстати, в России, похоже, тоже это понимали, потому до 1653 года всерьёз посланцев Запорожья не воспринимали. Да и самый Земский собор, похоже, собирался вовсе не для того, чтобы получить санкцию на присоединение. Администрация Алексея Михайловича вовсе не рвалась к расширению границ и войне с Речью Посполитой, чьи войска всего треть века до этого стояли под Москвой.
После смерти Владислава, новый король Ян Казимир решил "навести конституционный порядок"… Исторические аналогии – инструмент в высшей степени сомнительный, но результат получился примерно как у киевской "хунты" в Донбассе. Хотя не факт, что сторонников "партии войны" вроде Яремы Вишневецкого было утихомирить проще, чем казаков. Так же, впрочем, как и на Украине в 2014 году.
17 августа 2024, 08:17ИсторияСоздатель Украины Ярема ВишневецкийОбъективно так получилось, что украинское государство создавали политики отнюдь не украинские, более того - украинцами ненавидимые. Таврия была заселена с подачи Екатерины II, независимость отстоял Ленин, границы и промышленную базу даровал Сталин. В этом ряду довольно органично смотрится православный магнат Ярема Вишневецкий
Соглашение с Россией скорее всего воспринималось Хмельницким не как "воссоединение", пусть даже на правах автономии, а как союз, пусть и неравноправный. Суть этих отношений скорее соответствует отношениям Киевской Руси с Византией и Владимирской Руси – с Ордой. И в Константинополе, и в Сарае сидел высший правитель – царь. Князья были ему подчинены скорее в духовном плане, сохраняя при этом почти полную самостоятельность.
Так же и Гетманщина сохраняла верность православному царю, будучи при этом полностью независимой. Самым серьёзным ограничением суверенитета было отсутствие права сношения с Польшей, причём Россия сама поставила гетмана перед фактом "невыполнения своих обязательств", начав войну со Швецией (которая воевала против Польши).
В рамках такого понимания становятся понятными и переговоры Хмельницкого с Крымом и Молдавией, и попытка основать свою династию (сорвавшаяся из-за гибели сыны Тимоша и неспособности Юрия), и строительство своей собственной системы управления, никак не связанной с российской. Собственно, у Гетманщины из признаков независимости не было только своей финансовой системы (но и в России того времени расчётной единицей был европейский иоахимсталер - "ефимок").
Хмельницкий умер 6 августа 1657 года от кровоизлияния в мозг в Чигирине, похоронен рядом с телом его сына Тимофея в селе Суботове, в построенной им самим каменной Ильинской церкви.
После смерти Хмельницкого началась гражданская война, называемая в украинской историографии "Руиной".
6 августа 2024, 08:00ИсторияВід Богдана до Івана: хроники РуиныВ России XVII век начался со Смуты – периода стихийных бедствий, гражданской войны и иностранной интервенции, которые продолжались с 1598 (по другим оценкам – с 1601) до 1613 года. Позже в Европе разразилась Тридцатилетняя война 1618-48 годов. А потом череда конфликтов догнала и Украину, где после смерти Богдана Хмельницкого началась Руина
В 1664 году польский воевода Стефан Чарнецкий сжёг Суботов и велел выкопать прах Хмельницкого и его сына Тимоша и выбросить тела на "поругание" из могилы.
К Хмельницкому у всех масса претензий.
Поляки, например, считают его шляхтичем, предавшим короля. Хотя это не так – с королём Владиславом он поддерживал нормальные отношения и ничего особенного против Речи Посполитой не злоумышлял (не исключено, что Иван Выговский, возвращая Гетманщину в Польшу, действовал в соответствии с программой раннего Хмельницкого, если она, конечно, существовала в сформулированном виде).
Евреи считают его организатором еврейских погромов… Забывая вспомнить, что ненависть украинских селян к евреям имела причины материально-духовные: польские паны имели обыкновение продавать подати евреям, а те выбивали их оригинальным образом – запирая храмы. Современный человек просто неспособен представить, насколько болезненно-оскорбительной была эта мера, особенно – от иноверцев.
9 октября 2023, 18:00ИсторияУкраинский орден для украинских героев: 80 лет ордену Богдана ХмельницкогоКаждый раз, когда говорят о том, что роль украинцев в общей Победе принижалась, орден Богдана Хмельницкого будет лучшим контраргументом. Учрежденная 10 октября 1943 года награда, на которой изображен символ украинской государственности, содержала надпись на украинском языке, а большинство награждённых воевали в составе Украинских фронтов
Украинские националисты недовольны вообще всем – и тем, что Хмельницкий выступал за православие, а не за унию, и тем что он боролся против евроинтеграции под властью польских панов, а самое главное – не могут простить ему Переяславскую раду… Так что в прекрасной Украине будущего такого героя не будет ни при каких условиях.
В России им тоже многие недовольны – не соответствует ожидаемому моральному облику воссоединителя, потому что думал не о воссоединении. Но, если честно, странно, если бы он так думал. Он действовал как украинский националист в понимании Владимира Владимировича Путина – человек, который отстаивает интересы своей страны. А интерес Украины – быть в союзе с Россией.