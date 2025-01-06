Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак"
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с замполитом добровольческого отряда имени Максима Кривоноса (позывной "Жак") об истории этого отряда и о его бойцах.
Как ВСУ-шники переходят на правильную сторону и что происходит потом? Мы знаем ответ на эти и другие вопросы. Смотрите это интервью - и узнаете тоже.
00:35 – История харьковчанина "Жака";
01:48 – Об отряде имени Максима Кривоноса;
04:32 – Как попадают в этот отряд?
07:27 – География бойцов;
12:59 – Подготовка и обучение;
15:21 – О массовом переходе на сторону России;
17:53 – О смене позывных после перехода в ВС РФ;
18:42 – Истории с поля боя;
21:19 – Ответ "диванным бойцам".
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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00:35 – История харьковчанина "Жака";
01:48 – Об отряде имени Максима Кривоноса;
04:32 – Как попадают в этот отряд?
07:27 – География бойцов;
12:59 – Подготовка и обучение;
15:21 – О массовом переходе на сторону России;
17:53 – О смене позывных после перехода в ВС РФ;
18:42 – Истории с поля боя;
21:19 – Ответ "диванным бойцам".
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
#Жак #Кривонос #ОтрядКривоноса #Чаленко #Донбасс #ДНР #история #ЛНР #Призрак #Новороссия #РусскаяВесна #Харьков #Украина #АТО #отряд #ООС #армия #НАТО #нацизм #национализм #ополчение #фронт #наёмники #Россия #СВО #спецоперация #конфликт #РФ #война #Авдеевка #Селидово #Порошенко #Зеленский #Львов #ИваноФранковск #Киев #ТЦК #мобилизация #Британия #Франция #полигон #подготовка #ВСУ #Польша #Чехословакия #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #штурм #президент #Максим
ТГ-канал отряда им. Максима Кривоноса - t.me/...anrepublic
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru