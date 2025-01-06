Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак" - 06.01.2025 Украина.ру
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Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак"
Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак" - 06.01.2025 Украина.ру
Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак"
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с замполитом добровольческого отряда имени Максима Кривоноса (позывной "Жак") об... Украина.ру, 06.01.2025
2025-01-06T12:38
2025-01-06T12:38
видео
александр чаленко
боец
вс рф
россия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей арестович
украина.ру
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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с замполитом добровольческого отряда имени Максима Кривоноса (позывной "Жак") об истории этого отряда и о его бойцах.Как ВСУ-шники переходят на правильную сторону и что происходит потом? Мы знаем ответ на эти и другие вопросы. Смотрите это интервью - и узнаете тоже. 00:35 – История харьковчанина "Жака";01:48 – Об отряде имени Максима Кривоноса;04:32 – Как попадают в этот отряд?07:27 – География бойцов;12:59 – Подготовка и обучение;15:21 – О массовом переходе на сторону России;17:53 – О смене позывных после перехода в ВС РФ;18:42 – Истории с поля боя;21:19 – Ответ "диванным бойцам".*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.#Жак #Кривонос #ОтрядКривоноса #Чаленко #Донбасс #ДНР #история #ЛНР #Призрак #Новороссия #РусскаяВесна #Харьков #Украина #АТО #отряд #ООС #армия #НАТО #нацизм #национализм #ополчение #фронт #наёмники #Россия #СВО #спецоперация #конфликт #РФ #война #Авдеевка #Селидово #Порошенко #Зеленский #Львов #ИваноФранковск #Киев #ТЦК #мобилизация #Британия #Франция #полигон #подготовка #ВСУ #Польша #Чехословакия #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #штурм #президент #Максим ТГ-канал отряда им. Максима Кривоноса - t.me/...anrepublic Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, александр чаленко, боец, вс рф, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей арестович, украина.ру, "азов"
Видео, Александр Чаленко, боец, ВС РФ, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Арестович, Украина.ру, "Азов"

Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак"

12:38 06.01.2025
 
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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с замполитом добровольческого отряда имени Максима Кривоноса (позывной "Жак") об истории этого отряда и о его бойцах.
Как ВСУ-шники переходят на правильную сторону и что происходит потом? Мы знаем ответ на эти и другие вопросы. Смотрите это интервью - и узнаете тоже.

00:35 – История харьковчанина "Жака";
01:48 – Об отряде имени Максима Кривоноса;
04:32 – Как попадают в этот отряд?
07:27 – География бойцов;
12:59 – Подготовка и обучение;
15:21 – О массовом переходе на сторону России;
17:53 – О смене позывных после перехода в ВС РФ;
18:42 – Истории с поля боя;
21:19 – Ответ "диванным бойцам".

*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

#Жак #Кривонос #ОтрядКривоноса #Чаленко #Донбасс #ДНР #история #ЛНР #Призрак #Новороссия #РусскаяВесна #Харьков #Украина #АТО #отряд #ООС #армия #НАТО #нацизм #национализм #ополчение #фронт #наёмники #Россия #СВО #спецоперация #конфликт #РФ #война #Авдеевка #Селидово #Порошенко #Зеленский #Львов #ИваноФранковск #Киев #ТЦК #мобилизация #Британия #Франция #полигон #подготовка #ВСУ #Польша #Чехословакия #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #штурм #президент #Максим

ТГ-канал отряда им. Максима Кривоноса - t.me/...anrepublic

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