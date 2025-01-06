https://ukraina.ru/20250106/1060128653.html

Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак"

Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак" - 06.01.2025 Украина.ру

Из лап ТЦК – в ВС России: как бойцы ВСУ переходят на правильную сторону – замполит с позывным "Жак"

Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с замполитом добровольческого отряда имени Максима Кривоноса (позывной "Жак") об... Украина.ру, 06.01.2025

2025-01-06T12:38

2025-01-06T12:38

2025-01-06T12:38

видео

александр чаленко

боец

вс рф

россия

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

алексей арестович

украина.ру

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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с замполитом добровольческого отряда имени Максима Кривоноса (позывной "Жак") об истории этого отряда и о его бойцах.Как ВСУ-шники переходят на правильную сторону и что происходит потом? Мы знаем ответ на эти и другие вопросы. Смотрите это интервью - и узнаете тоже. 00:35 – История харьковчанина "Жака";01:48 – Об отряде имени Максима Кривоноса;04:32 – Как попадают в этот отряд?07:27 – География бойцов;12:59 – Подготовка и обучение;15:21 – О массовом переходе на сторону России;17:53 – О смене позывных после перехода в ВС РФ;18:42 – Истории с поля боя;21:19 – Ответ "диванным бойцам".*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.#Жак #Кривонос #ОтрядКривоноса #Чаленко #Донбасс #ДНР #история #ЛНР #Призрак #Новороссия #РусскаяВесна #Харьков #Украина #АТО #отряд #ООС #армия #НАТО #нацизм #национализм #ополчение #фронт #наёмники #Россия #СВО #спецоперация #конфликт #РФ #война #Авдеевка #Селидово #Порошенко #Зеленский #Львов #ИваноФранковск #Киев #ТЦК #мобилизация #Британия #Франция #полигон #подготовка #ВСУ #Польша #Чехословакия #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #штурм #президент #Максим ТГ-канал отряда им. Максима Кривоноса - t.me/...anrepublic Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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