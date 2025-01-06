Кулебу поменял парадигму украинского стремления в НАТО, когда захотел “спасти” Москву от Киева — Скачко - 06.01.2025 Украина.ру
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Кулебу поменял парадигму украинского стремления в НАТО, когда захотел “спасти” Москву от Киева — Скачко
Кулебу поменял парадигму украинского стремления в НАТО, когда захотел “спасти” Москву от Киева — Скачко - 06.01.2025 Украина.ру
Кулебу поменял парадигму украинского стремления в НАТО, когда захотел “спасти” Москву от Киева — Скачко
Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдал желание Украины вступить в НАТО за предложение спасти тем самым Россию, впервые поставив Киев не в позицию жертвы, а в позицию агрессора
2025-01-06T06:20
2025-01-06T06:20
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Такое мнение в своей статье высказал обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.Он напомнил, что недавно Кулеба предложил спасти Россию от Украины принятием последней в НАТО, которая и удержит реваншистский Киев в узде.В конце декабря бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине в будущем могут возникнуть идеи реваншизма, в связи с чем появится риск нового конфликта с Россией, а его в свою очередь предотвратит вступление Украины в НАТО.Россия неоднократно заявляла, что выступает против членства Украины в альянсе. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вступление соседней страны в НАТО создаст угрозы для страны, а также сделает мир более уязвимым из-за "дополнительных напряжений на международной арене".По данным The Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп также не поддерживает присоединение Украины к НАТО.Об отношении других стран и политиков к просьбам Украины принять ее “под зонтик НАТО” в статье И ещё раз о членстве Украины в НАТОПолный текст материала Владимира Скачко Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие
https://ukraina.ru/20241228/1060032783.html
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новости, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, владимир путин, нато, владимир зеленский, детали
Новости, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, НАТО, Владимир Зеленский, детали

Кулебу поменял парадигму украинского стремления в НАТО, когда захотел “спасти” Москву от Киева — Скачко

06:20 06.01.2025
 
Кулеба
Кулеба
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Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдал желание Украины вступить в НАТО за предложение спасти тем самым Россию, впервые поставив Киев не в позицию жертвы, а в позицию агрессора
Такое мнение в своей статье высказал обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.
Он напомнил, что недавно Кулеба предложил спасти Россию от Украины принятием последней в НАТО, которая и удержит реваншистский Киев в узде.
“Он просто поменял парадигму украинского стремления в НАТО. До сих пор она просилась в Альянс, как надоевшая подзаборная и сварливая шавка-попрошайка, а теперь начала грозно и ультимативно шантажировать: не возьмете — мы вам, Европе, организуем новую разорительную для вас войну”, — считает Скачко.
В конце декабря бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине в будущем могут возникнуть идеи реваншизма, в связи с чем появится риск нового конфликта с Россией, а его в свою очередь предотвратит вступление Украины в НАТО.
Россия неоднократно заявляла, что выступает против членства Украины в альянсе. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вступление соседней страны в НАТО создаст угрозы для страны, а также сделает мир более уязвимым из-за "дополнительных напряжений на международной арене".
По данным The Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп также не поддерживает присоединение Украины к НАТО.
Об отношении других стран и политиков к просьбам Украины принять ее “под зонтик НАТО” в статье И ещё раз о членстве Украины в НАТО
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Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФОтдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости
Полный текст материала Владимира Скачко Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие
 
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