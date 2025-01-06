https://ukraina.ru/20250106/1060047487.html

Кулебу поменял парадигму украинского стремления в НАТО, когда захотел “спасти” Москву от Киева — Скачко

Кулебу поменял парадигму украинского стремления в НАТО, когда захотел “спасти” Москву от Киева — Скачко - 06.01.2025 Украина.ру

Кулебу поменял парадигму украинского стремления в НАТО, когда захотел “спасти” Москву от Киева — Скачко

Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдал желание Украины вступить в НАТО за предложение спасти тем самым Россию, впервые поставив Киев не в позицию жертвы, а в позицию агрессора

2025-01-06T06:20

2025-01-06T06:20

2025-01-06T06:20

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Такое мнение в своей статье высказал обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.Он напомнил, что недавно Кулеба предложил спасти Россию от Украины принятием последней в НАТО, которая и удержит реваншистский Киев в узде.В конце декабря бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине в будущем могут возникнуть идеи реваншизма, в связи с чем появится риск нового конфликта с Россией, а его в свою очередь предотвратит вступление Украины в НАТО.Россия неоднократно заявляла, что выступает против членства Украины в альянсе. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вступление соседней страны в НАТО создаст угрозы для страны, а также сделает мир более уязвимым из-за "дополнительных напряжений на международной арене".По данным The Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп также не поддерживает присоединение Украины к НАТО.Об отношении других стран и политиков к просьбам Украины принять ее “под зонтик НАТО” в статье И ещё раз о членстве Украины в НАТОПолный текст материала Владимира Скачко Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие

https://ukraina.ru/20241228/1060032783.html

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новости, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, владимир путин, нато, владимир зеленский, детали