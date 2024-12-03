https://ukraina.ru/20241203/1059369854.html

Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск

Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск - 03.12.2024 Украина.ру

Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск

По очкам в СВО мы и так выигрываем. Нашему руководству показательные сбросы "Орешников" не нужны. Мы можем утереться и продолжать воевать в том же темпе. Но если противник опять примется обстреливать нас крылатыми ракетами, мы еще где-то "Орешник" применим. Например, разрушим три украинские АЭС

2024-12-03T06:45

2024-12-03T06:45

2024-12-03T06:45

интервью

сирия

украина

россия

башар асад

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны

чвк

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Никакой радиации не будет, но какой "хай и лай поднимется", считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Илья Борисович, нам все же придется сказать пару слов о ситуации в Сирии, где, как пишет наша блогосфера, Запад в качестве мести за "Орешник" с помощью украинских операторов БПЛА подготовил наступление бармалеев на Алеппо…- Наша блогосфера иногда так бьет в набат, что иногда бывает страшно. Они 30 ноября уже даже не за диванных зрителей воевали. Они уже между собой сражались по поводу, есть ли сирийские войска в Хаме (смеется).Как историк я не склонен верить идеям о международном заговоре, что во всем виноваты евреи. Израиль до сих пор не оправился от неудачной войны в Ливане. У них солдат нет – воевать никто не хочет. В маленькой победоносной войне все хотят поучаствовать, а когда этой войне конца и края нет – резервисты не идут. Поэтому Израиль свернул операцию до прихода к власти администрации Трампа.Когда "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* пошла в наступление, это было связано с внутренними ее проблемами. Там же самая настоящая запорожская сечь. Эрдоган подкидывает им газ и еду, но больше он поддерживает протурецких боевиков. А эти ребята поиздержались и решили совершить маленький набег, о чем обещали несколько месяцев. Правда, никто не ожидал, что от этого сирийская оборона рухнет.Это как распад СССР. Он развалился из-за внутренних проблем. Для Запада это стало неожиданностью. Это потом их эксперты потом начали писать книги, что "они тоже воевали" (смеется).Всего в Сирии – 14 регионов. Особенно сильно поддерживают Асада в Латакии и Тартусе, где находятся наши базы. Но в каких-то регионах Асада не любят, за то, что Сирия балансирует на экономическом дне. Спасибо США, которые отрезали им нефтяные районы. А кто-то не любит Асада в целом, но понимает, что если вместо Асада придут ХТШ*, их всех вырежут.Почему ХТШ* удалось остановить под Хамой? Потому что 25-я дивизия спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители. Они бьются за свои дома. То есть боевики бы и дальше шли победоносным маршем на Дамаск, но натолкнулись на провинцию, где большинство населения их не одобряет. Но в занятом Алеппо жизнь идет. Местным все равно – "красные" или "белые".Эрдоган знал, что в Идлибе что-то намечается. Но он захотел утереть нос Асаду, с которым переговоры зашли в тупик. Асад требовал вывести все турецкие войска с территории Сирии, турки были несогласны. Анкара что-то там хочет контролировать, но на официальном уровне она полностью уважает территориальную целостность Сирии.Кроме того, когда сирийская армия начала контрнаступление, товарищи из ХТШ*начали избивать курдов. Это же елей для Эрдогана. Курды с Асадом находятся в сложных отношениях, их поддерживают США, а американцы сейчас заняты помилованием сына Байдена и отгрузкой на Украину ящиков с оружием.Наконец, Эрдогану нужно, чтобы ХТШ* сточились в боях, а протурецкие отряды в этом анклаве получили более выгодные позиции во власти.А, Сирия вступила в Лигу Арабских Государств, которые признали Асада единственным лидером страны.В целом все условия для постепенного разгрома врага у Асада есть. Ему надо только набрать бойцов. Потому что результат работы срочников с зарплатой в 15 долларов в месяц будет такой же, как у срочников в Курской области – все разбегутся.- Нам придется отдуваться за сирийцев?- Трудно сказать. Украинские и западные СМИ писали, что 30 ноября наш командующий ВМС прибыл в Тартус и приказал готовить город к "обороне Севастополя" (смеется). Но командовать операцией в Сирии назначили генерала Чайко, которого разыскивают из-за Бучи. Это уже пятая его командировка. Это он освобождал Алеппо. Это главный наш специалист по колониальным воинам. Говорят, что он чрезвычайно жестокий в отношении противника человек. Ни с какими боевиками он не церемонится: зачистки и расстрелы. Хороший террорист – мертвый террорист. Чайко там знает всех. "Ба, знакомые все лица" (смеется).А сирийской армии надо провести мобилизацию алавитов, на которых она и держится. Когда уже кричали: "Конец Асаду", в Дамаск подтянулась 4-я бронетанковая дивизия Махера Асада (младший брат Башара Асада) и войска республиканской гвардии (зонтичное формирование на несколько разных бригад) – 20 тысяч человек.Почему бригаду "Тигров" отвели от Алеппо? Она же не убежала. Потому что это тоже зонтичное формирование. Когда она создавалась, она была чем-то вроде ЧВК "Вагнер". Они не хотели вступать в сирийскую армию, потому что когда они были наемниками, то получали в два-три раза больше. Но в 2015 году их уговорили туда вступить. Она маленькая – 4 тысячи человек из разных отрядов для спецопераций. А поскольку основу ее составляют выходцы из Хамы, ее и перебросили под Хаму.От Хамы до Тартуса – 80 километров по прямой. Но там по прямой нельзя, потому что там горы, которые отделяют две приморские провинции от остальной части Сирии. Население, где находятся наши базы, максимально к нам лояльно.Повторюсь, главное сейчас – прекратить поход ХТШ* по провинциям Сирии. А за это время из Ирака приедет 60 тысячная ЧВК, которая была создана для борьбы с "ИГИЛ"**. Они с ними разберутся. Тем более, ХТШ* никто не признает. Наша блогосфера переживает, что они захватили самолет L-39 ("У них теперь будет авиация"). Какая авиация? Чтобы найти украинских летчиков на F-16 потребовался год, а тут этот боевик прям сразу сядет за штурвал и взлетит. Турки сразу же сказали, что тут же собьют эти самолеты.Там же все против всех.Ни один генерал Асада не предал. Переворота нет. Ему просто надо провести мобилизацию и дать в руки оружие людям, которые уже воевали. Нам нужно будет побольше трехтонных бомб завезти для Идлиба. С нашей помощью он боевиков добьет, если не будет совершать глупых ошибок. А для нас это хороший урок, что войны надо заканчивать.- Возвращаемся на СВО. Вы сказали, что украинских летчиков не могли найти целый год, и тут Зеленский заявил, что они якобы успешно стали использовать F-16 в качестве воздушной компоненты ПВО (ракеты посбивали).- Украина – это страна карго-культов. Им надо чем-то поклоняться. Киевский режим проигрывает нам по количеству людей, управление нашими войсками улучшилось, техники у нас и так было больше. Мы их потихоньку избиваем. Изменить ситуацию Зеленский не может, поэтому теперь он рассказывает про F-16.Знаете, я когда-то посещал студию военных художников имени Грекова. Туда принимали картины только на армейскую тематику. И вот один из мастеров написал картину в стиле "Ежик в тумане": хатка, туман и нет солдат. А чтобы она подошла под тематику (иначе ему бы за нее не заплатили), один из художников придумал: "Я прям чувствую, что в этом доме спят солдаты" (смеется).Вот и Зеленский говорит: "Я прям чувствую, что F-16 где-то летает". Он уже второй раз заявляет, что они якобы сбили несколько ракет. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален.- И "Орешники" нам тоже жалко тратить на тот же аэродром в Староконстантинове?- Я выскажу свою личную точку зрения.Наша диванная публика воевать не хочет, но они требуют наступать и скандируют: "Шайбу, шайбу". Украина стреляет ракетами и утверждает, что поразила командный пункт в Белгородской области (там точно были раненые и убитые, потому что президент это признал". Поэтому нам пришлось сбросить этот "Орешник" без боевой части. Зато американцы создали целую научно-исследовательскую группу, которые гадают, что же это за ракета такая.Я думаю, что это все же РС-26 "Рубеж". Разрабатывалась эта ракета с 2011 по 2016 года в двух вариантах. Ракеты средней дальности (БРСД) – это от 1000 до 5500 километров. Ракеты малой дальности – от 500 до 1000 километров. И был договор о запрете ракет средней и малой дальности, из которого наш любимый Трамп вышел 2 августа 2019 года. И мы стали делать такую ракету, чтобы при одной нагрузке она была до 1000, а при другой – до 4000 километров.В итоге "Орешник" бьет на 6000 километров.Провели несколько пусков, все были успешны. В 2016 году должны были приехать американцы и подписать "акт приемки – определить, МБР это или БРСД. Но мы их не пустили. А потом пришел Трамп, и актуальность этой ракеты упала. Он же альфа-самец. С ним надо было меряться ядерным достоинством. Поэтому мы вытащили "Ярс" и гиперзвуковые боеголовки, а ракету – в утиль.Трампу было все равно, достанем ли мы до Германии или нет. А потом Трампа "свергли" и пришел Байден. Демократы пришли к нам и сказали: "Давайте договариваться". Мы сказали: "Ага, есть предмет для торга", а потом из чулана достали этот РС-26 и доработали. Ведь еще 12 мая 2024 года в заявлении МИД РФ фигурировал "Рубеж". Мол, если вы не подпишете договор о ракетах, мы его будем как сосиски клепать. А в случае с "Орешником" произошло как в "Бриллиантовой руке": "Брюки превращаются в элегантные шорты" (смеется).По очкам в СВО мы и так выигрываем. Нашему руководству показательные сбросы "Орешников" не нужны. Мы можем утереться и продолжать воевать в том же темпе. Но если противник опять примется обстреливать нас крылатыми ракетами, мы еще где-то "Орешник" применим. Например, разрушим три украинские АЭС. Никакой радиации не будет, но какой "хай и лай поднимется".- Вы уверены, что мы можем одержать победу в СВО без прилетов по украинским АЭС?- Конечно. Даже западные СМИ признают, что украинские новобранцы, которые приезжают для обучения на полигоны в страны НАТО, бегут (60 тысяч человек). Мой давний знакомый из Украины два месяца тренировался, чтобы переплыть Тису. Переплыл и остался в Румынии. Людей нет уже.- А почему мы делаем акцент на людях, если в современной войне все воюют двойками и тройками?- Потому что эти двойки и тройки должны воевать. А если они думают только о том, чтобы убежать, так оно и получается. Это в первый год СВО украинцы могли потерпеть, потому что думали, что русские принесут им мешок денег в качестве репараций. А тут уже в качестве репараций им в лучшем случае придет протез с Запада.Запад же думал, что наши людские ресурсы исчерпаются к середине 2025 года, когда никакими деньгами нельзя будет заманить людей на службу. Но они не учли, что мы побеждаем. Потери не такие большие. К тому же, народ понимает, что если война закончится, то они в будущем уже так не заработают. Сейчас даже некоторые депутаты потянулись в тыл рядом с фронтом. Они готовы даже заплатить, чтобы получить медаль или удостоверение участника боевых действий (смеется).К тому же, мы нашли могли могучего союзника, который посылает нам снаряды, пушки и рабочих. На СВО уже якобы 11-тысячная северокорейская группировка работает (смеется). Хотя ни одного пленного корейца нам так и не предъявили. ГУР утверждает, что они якобы побатальонно распределены в наши десантно-штурмовые бригады и в бой не введены. Так что фактор КНДР просто за счет психологического эффекта уже вводит противника в уныние.- Вы сказали, что наша диванная публика требует наступать. Что мы возьмем быстрее: Великую Новоселку или Курахово? А то щупаем украинскую оборону мы везде, но пока ничего не взяли.- Минобороны редко называет. Оно дает только сводки, где можно понять состав противника. Зато наши телеграм-каналы знают все. Видимо, у них прямой провод с Генштабом (смеется). Они говорят, что сняли генерала Анашкина с поста командующего оперативной группой "Юг". Это можно объяснить так.Формально "Юг" был создан на базе Южного военного округа. Но на самом деле из шести армий в нем было только две армии – 8-я и 3-я. Причем из-за непонятной системы Генштаба они были на разных ТВД. 8-я армия работает южнее Курахово, а 3-я армия находилась под Северском и Часов Яром. Командующему надо было за ними каким-то образом следить, а как – непонятно.Видимо, в 3-я армии находился начальник штаба "Юга", а 8-й армией Анашкин руководил лично. И нигде не было прорывов. Северская эпопея с двумя Белогоровками (в ДНР и в ЛНР) – это отдельная история. Причем пишут, что когда командование 3-ей армии над Серебрянкой с дронов сбрасывало вымпел, делало снимок и отчитывалось, что мы взяли поселок. Шутят, что кто-то решил приехать в Белогоровку и все раскрылось (смеется).Более того, 3-я армия сколачивалась из Народной милиции ЛНР, 3-го добровольческого корпуса, 98-й дивизии ВДВ и 200-й бригады морской пехоты Северного флота. Это отважные воины, но из-за недостаточной слаженности их боеспособность была условной. И скрылась эта ситуация, когда командир 123-й бригады якобы решил от Белогоровки (которая в ДНР) наступать на Выемки, выстроил бригаду колонной, но нарвался на 10-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ "Эдельвейс", которая его побила. Начались жалобы прямо наверх.Понимаете, в российской армейской традиции, в отличие от западной – демократия. Если кого-то обижают, он идет с челобитной к государю. "Комбриг был не прав". Туда приехала инспекция. Поняла, что Белогоровок две и поснимали всех, кого можно.Хотя мне все же кажется, что отставка Анашкина произошла не из-за этого забытого Северского участка.- Кстати, в сводках Минобороны стали писать, что теперь под Северском работает группировка "Запад".- После 3-ей армии должна была стоять 25-я армия резерва, но о ней ни слуху, ни духу с прошлого года. А дальше вроде как должна быть 20-я армия, 1-я танковая армия и 6-я армия. Потом дорога закругляется и начинается зона ответственности группы "Север". Я не знаю, кто прорвался в Купянск, но Украина пишет, что это была 25-я мотострелковая бригада имени Латышских стрелков из 6-й армии. По сведениям противника, через Оскол на лодках тоже переправился кто-то из 6-й армии. Может быть, ее передали Лапину в "Север", чтобы он руководил фронтом "от моря до моря" (от Курска до Купянска).Отмечу также, что началась активность на ранее незадействованных участках харьковско-белгородской границы. В Сотницкий Казачок мы действительно вошли. Украина пишет, что там работает 136-я бригада, которая относится к 58-й армии. Похоже, что мы пытаемся усилить группировку "Север", чтобы наступать на Харьков со всех сторон.Вернемся к отставке Анашкина. Судя по сообщениям врага, его назначили начальником Военной академии имени Фрунзе. Так вот эта отставка может быть связана не с 3-й армией, а с 8-ой.Наша основная наступательная стратегия сейчас связана с оперативными группами "Центр", "Юг" и "Восток", которые трезубцем пытаются вползти в Днепропетровскую область – главный промышленный регион Украины. Если это произойдет, это серьезно деморализует украинское общество и руководство. До нее осталось 6-8 километров."Центр" наступает севернее Курахово. Эта группировка может между Кураховским водохранилищем и Покровском просочиться в Днепропетровскую область. Темп продвижения у нее неплохой. К тому же, она берет само Курахово.У "Востока" тоже все хорошо. Они обходят Великую Новоселку. Там есть два Комара (поселки Новый Комар и Комар), так вот они движутся в этом направлении.- Пьют кровь из украинских комаров.- Но южнее Курахово остается карман в районе Успеновки, где 8-я армия и потерпела поражение. Наши блогеры обещали, что этот карман вот-вот захлопнется, но этого так и не происходит. Почему?8-я армия – это 20-я и 150-я мотострелковые дивизии (достаточно опытные и большие) при поддержке 238-й артиллерийской бригады. Но ВСУ ввели в бой 5-ю танковую и 33-ю механизированные бригады на "Леопардах-1" и "Леопардах-2", а также 46-ю аэромобильную бригаду. Эти части не дали нам соединиться в районе Успеновки и захлопнуть этот карман.Вот и получается, что наши клинья проходят мимо Успеновки, но внутри ее остается большой "язык", на котором написано "ВСУ". Противник в любой момент с этого "языка" может нанести удар во фланг или одной, или другой группировке.- И что делать?- Сменили командующего. Теперь по данным врагов (они все знают) "Востоком" командует генерал-лейтенант Иванаев (бывший командующий 20-й армией со штабом в Воронеже). Это "человек из 1941 года". Когда осенью 2022 года началась балаклейская катастрофа, а 1-я танковая армия ничего не могла сделать, именно 20-я армия своими контратаками отбивала удары ВСУ и не дала противнику ворваться в ЛНР, пока в тылу не была построена хоть какая-то линия обороны и не подошли полки мобилизованных. Но в декабре 2022 года Иванаева все равно отстранили.Видимо, Минобороны времен Шойгу хотела все обнулить и начать наступление уже в 2023 году. Но тут случился неудачный штурм Угледара и контрнаступ. А поскольку скамейка не так велика, первым в армию вернули Лапина, а теперь – Иванаева. Иванаев оборонялся отчаянно. Да и подчинённые о нем говорили с уважением.А Санчик вместо "Востока" возглавит "Юг". Он же у нас как пожарная команда. Мне вообще странно, почему он взял Угледар, но до сих пор не получил генерал-полковника и Героя России, хотя ранее люди и за меньшие заслуги его получали.Последнее насчет Анашкина. Блогер Юрий Подоляка, который отвечает за всю политработу, заявил, что Анашкина надо уволить и не достоин преподавать. Это неправда. Он был хорошим командующим армии, иначе бы его не выдвинули на должность командующего оперативной группы. Он удостоился Героя России за то, что во время войны в Южной Осетии прорвался в Гори. Да, у него не получилось создать новую команду. Но почему он не может воспитывать других офицеров?Кто такой Подоляка? Это человек, который только недавно стал гражданином России. Он нигде не служил. Но он поливает грязью людей, которые положили жизнь на службу Родине. Он не имеет морального права такие вещи оценивать. Ты хочешь защищать генерала Попова? Защищай. Но не надо шельмовать достойных военачальников.- Еще раз, чем сейчас будет заниматься Санчик?- Он будет ликвидировать карман в Успеновке, куда Украина до сих пор затягивает войска, где они гибнут в полуокружении.Само Курахово штурмуют 114-я и 5-я бригада. Чтобы его взять, город надо изолировать. Мы его изолировали по водохранилищу и дочищаем Старые Терны. По флангу южнее Курахово могла бы пройти катком 8-я армия "Юга", но она застряла. И, повторюсь, отставка Анашкина могла быть связана не с чудесами "космических полетов" 3-й армии под Северском, а из-за невыполнения 8-й армией своей главной задачи.Два расходящихся края "цветка" не могут пройти в Днепропетровскую область, пока в центре мы не продвинемся вперед. Иначе Сырский тут же нанесет контрудар. У него же там войсками руководят бывшие эсэсовцы вроде Драпатого (командующего группировкой "Хортица"). Это люди, которые выросли на этой войне. Они преданы Зеленскому, Зеленский их сделал генералами, они будут наступать.Я вообще считаю, что перед инаугурацией Трампа они предпримут какую-то авантюру. Какую именно? Спросите у "Рыбаря". У него есть список на все случаи жизни, про которые он скажет: "Я еще пять месяцев назад предупреждал". Если бы он что-то предупреждал за три дня, он был бы молодцом. А так я тоже могу ткнуть во все точки на карте и сказать, что я предупреждал. Это совершенно беспроигрышная позиция (смеется).*Террористическая организация, запрещена в РФ**Террористическая организация, запрещена в РФО других аспектах СВО - в интервью Алексея Стаценко: Россия не загонит ВСУ за Днепр, пока не защитит танки и не ударит США по кошельку

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20241201/1059336532.html

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Кирилл Курбатов

интервью, сирия, украина, россия, башар асад, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, чвк, f-16, рс-26, "орешник", сво, курахово, днепропетровск, харьков, северск