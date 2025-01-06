https://ukraina.ru/20250106/1060055355.html
Садулаев ответил, что для России в 2025 году будет удобнее: набор контрактников или массовая мобилизация
Садулаев ответил, что для России в 2025 году будет удобнее: набор контрактников или массовая мобилизация - 06.01.2025 Украина.ру
Садулаев ответил, что для России в 2025 году будет удобнее: набор контрактников или массовая мобилизация
Вряд ли Россия может одномоментно призвать 300 тысяч человек. Сейчас нет столько полигонов, командиров и техники. Но постепенно по 30 тысяч человек в месяц обучить, вооружить и отправить в войска российские силы могут
2025-01-06T06:40
2025-01-06T06:40
2025-01-06T06:40
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Он отметил, что у России сейчас нет необходимости проводить массовую мобилизацию, потому что приток контрактников пока не ослабевает.По его словам, именно поэтому набор контрактников для России более удобен и целесообразен, чем массовая мобилизация."Хотя у этого есть минус, потому что мы не можем резко нарастить группировку хотя бы в два раза. Тем более, новобранцы в том числе нужны для восполнения потерь", — добавил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый заявил, что при рассмотрении варианта разгрома Украины в 2025 году обязательно встанет вопрос о мобилизации, потому что речь пойдет о гигантских территориях, которые нужно контролировать."Можно сколько угодно говорить об истощении украинской армии, но даже если мы просто мыслим категориями "До Днепра", то это потребует от нас невероятных сил", — подчеркнул Скоробогатый.Подробнее об этом в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или ДнепропетровскПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241221/1059739981.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, мобилизация, вс рф, сво, детали
Садулаев ответил, что для России в 2025 году будет удобнее: набор контрактников или массовая мобилизация
Вряд ли Россия может одномоментно призвать 300 тысяч человек. Сейчас нет столько полигонов, командиров и техники. Но постепенно по 30 тысяч человек в месяц обучить, вооружить и отправить в войска российские силы могут
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
Он отметил, что у России сейчас нет необходимости проводить массовую мобилизацию, потому что приток контрактников пока не ослабевает.
"Если в армию действительно приходят по 30 тысяч человек в месяц, в год мы получим те же самые 300 тысяч человек, которые могла бы нам дать еще одна мобилизация. Более того, мы вряд ли можем сейчас одномоментно призвать 300 тысяч человек. У нас нет столько полигонов, командиров и техники", — считает Садулаев.
По его словам, именно поэтому набор контрактников для России более удобен и целесообразен, чем массовая мобилизация.
"Хотя у этого есть минус, потому что мы не можем резко нарастить группировку хотя бы в два раза. Тем более, новобранцы в том числе нужны для восполнения потерь", — добавил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый заявил, что при рассмотрении варианта разгрома Украины
в 2025 году обязательно встанет вопрос о мобилизации, потому что речь пойдет о гигантских территориях, которые нужно контролировать.
"Можно сколько угодно говорить об истощении украинской армии, но даже если мы просто мыслим категориями "До Днепра", то это потребует от нас невероятных сил", — подчеркнул Скоробогатый.