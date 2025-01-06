https://ukraina.ru/20250106/1060055355.html

Садулаев ответил, что для России в 2025 году будет удобнее: набор контрактников или массовая мобилизация

Садулаев ответил, что для России в 2025 году будет удобнее: набор контрактников или массовая мобилизация - 06.01.2025 Украина.ру

Садулаев ответил, что для России в 2025 году будет удобнее: набор контрактников или массовая мобилизация

Вряд ли Россия может одномоментно призвать 300 тысяч человек. Сейчас нет столько полигонов, командиров и техники. Но постепенно по 30 тысяч человек в месяц обучить, вооружить и отправить в войска российские силы могут

2025-01-06T06:40

2025-01-06T06:40

2025-01-06T06:40

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Он отметил, что у России сейчас нет необходимости проводить массовую мобилизацию, потому что приток контрактников пока не ослабевает.По его словам, именно поэтому набор контрактников для России более удобен и целесообразен, чем массовая мобилизация."Хотя у этого есть минус, потому что мы не можем резко нарастить группировку хотя бы в два раза. Тем более, новобранцы в том числе нужны для восполнения потерь", — добавил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый заявил, что при рассмотрении варианта разгрома Украины в 2025 году обязательно встанет вопрос о мобилизации, потому что речь пойдет о гигантских территориях, которые нужно контролировать."Можно сколько угодно говорить об истощении украинской армии, но даже если мы просто мыслим категориями "До Днепра", то это потребует от нас невероятных сил", — подчеркнул Скоробогатый.Подробнее об этом в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или ДнепропетровскПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241221/1059739981.html

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новости, россия, украина, мобилизация, вс рф, сво, детали