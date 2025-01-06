https://ukraina.ru/20250106/1059954960.html

Леонков рассказал о новшестве СВО, к которому российская армия не была готова

Леонков рассказал о новшестве СВО, к которому российская армия не была готова - 06.01.2025 Украина.ру

Леонков рассказал о новшестве СВО, к которому российская армия не была готова

Беспилотники — это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. Средства ПВО (противовоздушной обороны) не дают гарантии 100% безопасности. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И средства воздушного нападения всегда выпускает с избытком

2025-01-06T05:40

2025-01-06T05:40

2025-01-06T05:40

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Он подчеркнул, что есть комплекс мер, которые позволят защититься от воздушной атаки беспилотников:"[Нужно] создать централизованное управление системами ПВО. Объединить силы войсковой ПВО и ПВО ВКС. Создать централизованную ПВО населенных пунктов и важных объектов. Создать сплошное сенсорное поле, чтобы обнаруживать БПЛА самолетного типа и крылатые ракеты, которые прорвались к нам в тыл".По словам аналитика, ВС РФ также требуется стратегический резерв комплексов ПВО на случай более масштабных боевых действий, ведь "НАТО всерьез готовится к войне с нами".В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов заявил, что в подготовке к возможному конфликту с НАТО России нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании.“НАТО ведет подготовку к конфликту [с Россией]. Нам необходимо решать целый комплекс проблем. Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. <...> А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира”, — отметил Орлов.По его словам, это необходимо для того, чтобы Россия имела интернет-подключение для систем вооружений, БПЛА, робототехнических средств, которые бы работали по всему миру, а не только на территории страны.Ранее министр обороны страны Андрей Белоусов выступил с предложением к третьему кварталу 2025 года сформировать войска беспилотных систем."В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", — отметил он.Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных системПолный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии

https://ukraina.ru/20241222/1059741868.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сирия, андрей белоусов, илон маск, нато, вкс, бпла, детали