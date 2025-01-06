https://ukraina.ru/20250106/1059954960.html
Леонков рассказал о новшестве СВО, к которому российская армия не была готова
Леонков рассказал о новшестве СВО, к которому российская армия не была готова - 06.01.2025 Украина.ру
Леонков рассказал о новшестве СВО, к которому российская армия не была готова
Беспилотники — это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. Средства ПВО (противовоздушной обороны) не дают гарантии 100% безопасности. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И средства воздушного нападения всегда выпускает с избытком
2025-01-06T05:40
2025-01-06T05:40
2025-01-06T05:40
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Он подчеркнул, что есть комплекс мер, которые позволят защититься от воздушной атаки беспилотников:"[Нужно] создать централизованное управление системами ПВО. Объединить силы войсковой ПВО и ПВО ВКС. Создать централизованную ПВО населенных пунктов и важных объектов. Создать сплошное сенсорное поле, чтобы обнаруживать БПЛА самолетного типа и крылатые ракеты, которые прорвались к нам в тыл".По словам аналитика, ВС РФ также требуется стратегический резерв комплексов ПВО на случай более масштабных боевых действий, ведь "НАТО всерьез готовится к войне с нами".В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов заявил, что в подготовке к возможному конфликту с НАТО России нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании.“НАТО ведет подготовку к конфликту [с Россией]. Нам необходимо решать целый комплекс проблем. Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. <...> А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира”, — отметил Орлов.По его словам, это необходимо для того, чтобы Россия имела интернет-подключение для систем вооружений, БПЛА, робототехнических средств, которые бы работали по всему миру, а не только на территории страны.Ранее министр обороны страны Андрей Белоусов выступил с предложением к третьему кварталу 2025 года сформировать войска беспилотных систем."В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", — отметил он.Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных системПолный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
https://ukraina.ru/20241222/1059741868.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сирия, андрей белоусов, илон маск, нато, вкс, бпла, детали
Новости, Россия, Сирия, Андрей Белоусов, Илон Маск, НАТО, ВКС, БПЛА, детали
Леонков рассказал о новшестве СВО, к которому российская армия не была готова
Беспилотники — это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. Средства ПВО (противовоздушной обороны) не дают гарантии 100% безопасности. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И средства воздушного нападения всегда выпускает с избытком
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
"Средства воздушного нападения сначала перегружают систему ПВО, потом идут средства, направленные на уничтожение самих средств ПВО, затем идут группы, которые должны прорваться к нам в тыл и атаковать стратегические объекты", — рассказал Леонков.
Он подчеркнул, что есть комплекс мер, которые позволят защититься от воздушной атаки беспилотников:
"[Нужно] создать централизованное управление системами ПВО. Объединить силы войсковой ПВО и ПВО ВКС. Создать централизованную ПВО населенных пунктов и важных объектов. Создать сплошное сенсорное поле, чтобы обнаруживать БПЛА самолетного типа и крылатые ракеты, которые прорвались к нам в тыл".
По словам аналитика, ВС РФ также требуется стратегический резерв комплексов ПВО на случай более масштабных боевых действий, ведь "НАТО
всерьез готовится к войне с нами".
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов заявил, что в подготовке к возможному конфликту с НАТО России нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании.
“НАТО ведет подготовку к конфликту [с Россией]. Нам необходимо решать целый комплекс проблем. Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. <...> А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира”, — отметил Орлов.
По его словам, это необходимо для того, чтобы Россия имела интернет-подключение для систем вооружений, БПЛА, робототехнических средств, которые бы работали по всему миру, а не только на территории страны.
Ранее министр обороны страны Андрей Белоусов
выступил с предложением к третьему кварталу 2025 года сформировать войска беспилотных систем.
"В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", — отметил он.