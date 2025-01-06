"Поздно ночью": в США составили список "черных лебедей" на 2025 год. Что это значит?
Американское издание Politico опросило футурологов, политологов и аналитиков, и на основании их ответов сформулировало топ вероятных "черных лебедей" на 2025 год
"Черный лебедь" - это американская концепция предсказания труднопрогнозируемых и редких событий со значительными последствиями.
В списке оказались эпидемия новой болезни, неслыханная по масштабам хакерская атака, компромисс между США и КНР по поводу введения тарифов на импорт продукции в Штаты и секретная сделка по Ирану между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
"Поздно ночью Путин звонит Трампу по частной защищенной линии и сообщает ему, что у него есть секретная сделка, чтобы остановить Иран от разработки ядерного оружия. Путин убедил Иран согласиться на пятилетнюю паузу по изготовлению любого ядерного вооружения, пока Трамп отговорит Израиль от нападения (на Тегеран. - Ред.)", - заявил изданию Politico бывший советник Национального совета по разведке США Мэтью Берроуз.
Джон Маклафлин, занимавший пост директора ЦРУ с 2000 по 2004 годы, заявил в беседе с журналистами Politico, что самым неожиданным "черным лебедем" 2025 года видит решение палестино-израильского конфликта. Этот год, уверен он, станет решающим для Палестины в обретении статуса независимого государства.
Американский адвокат Натан Парк назвал возможным феноменом года тестирование ядерного оружия Южной Кореей. Также издание прогнозирует возможный обвал рынка с участием искусственного интеллекта, к которому администрация Трампа будет не готова.
Параллельно Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН обнародовал свой прогноз, где уточняется, что в 2025 году может произойти эскалация украинского конфликта, если Москве будут выдвинуты неприемлемые для нее условия. Все подробности здесь: США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН.