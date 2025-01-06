https://ukraina.ru/20250106/1060129351.html

"Поздно ночью": в США составили список "черных лебедей" на 2025 год. Что это значит?

"Поздно ночью": в США составили список "черных лебедей" на 2025 год. Что это значит? - 06.01.2025 Украина.ру

"Поздно ночью": в США составили список "черных лебедей" на 2025 год. Что это значит?

Американское издание Politico опросило футурологов, политологов и аналитиков, и на основании их ответов сформулировало топ вероятных "черных лебедей" на 2025 год

2025-01-06T12:56

2025-01-06T12:56

2025-01-06T12:56

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"Черный лебедь" - это американская концепция предсказания труднопрогнозируемых и редких событий со значительными последствиями.В списке оказались эпидемия новой болезни, неслыханная по масштабам хакерская атака, компромисс между США и КНР по поводу введения тарифов на импорт продукции в Штаты и секретная сделка по Ирану между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Джон Маклафлин, занимавший пост директора ЦРУ с 2000 по 2004 годы, заявил в беседе с журналистами Politico, что самым неожиданным "черным лебедем" 2025 года видит решение палестино-израильского конфликта. Этот год, уверен он, станет решающим для Палестины в обретении статуса независимого государства.Американский адвокат Натан Парк назвал возможным феноменом года тестирование ядерного оружия Южной Кореей. Также издание прогнозирует возможный обвал рынка с участием искусственного интеллекта, к которому администрация Трампа будет не готова.Параллельно Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН обнародовал свой прогноз, где уточняется, что в 2025 году может произойти эскалация украинского конфликта, если Москве будут выдвинуты неприемлемые для нее условия. Все подробности здесь: США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН.

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новости, сша, иран, китай, дональд трамп, владимир путин, politico