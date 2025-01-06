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Хорошая новость для дончан: в Минобороны РФ высказались о Курахово
Хорошая новость для дончан: в Минобороны РФ высказались о Курахово - 06.01.2025 Украина.ру
Хорошая новость для дончан: в Минобороны РФ высказались о Курахово
Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 6 января сообщили в Министерстве обороны РФ
2025-01-06T10:34
2025-01-06T10:34
2025-01-06T10:35
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курахово
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владимир рогов
вооруженные силы украины
обстрелы
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Также в ведомстве отметили, что после взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории республики.Официально: Курахово освобожденоПараллельно российские военкоры также сообщают об успехах российских сил в районе Торецка. Уточняется, что под контролем ВСУ остаётся только небольшая часть города.Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил СМИ о том, что подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге ДНР тоже практически окружены.Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — РоговВ новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.Американская газета The New York Times ранее констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Другие темы: "Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ.
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новости, россия, курахово, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины, обстрелы, всу
Новости, Россия, Курахово, Донецк, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, обстрелы, ВСУ
Хорошая новость для дончан: в Минобороны РФ высказались о Курахово
10:34 06.01.2025 (обновлено: 10:35 06.01.2025)
Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 6 января сообщили в Министерстве обороны РФ
"Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка - столицы ДНР", - подчеркнули в Минобороны России.
Также в ведомстве отметили, что после взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории республики.
Параллельно российские военкоры также сообщают об успехах российских сил в районе Торецка. Уточняется, что под контролем ВСУ остаётся только небольшая часть города.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты
РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
сообщил СМИ о том, что подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге ДНР тоже практически окружены.
Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.
В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.
Американская газета The New York Times ранее констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску
- одному из ключевых промышленных центров Украины
.