https://ukraina.ru/20250106/1059932580.html

Эксперт назвал две главные проблемы России

Эксперт назвал две главные проблемы России - 06.01.2025 Украина.ру

Эксперт назвал две главные проблемы России

Убийство в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова выявило две главные проблемы России. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв

2025-01-06T06:30

2025-01-06T06:30

2025-01-06T06:30

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трухачев

игорь кириллов

мигранты

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Генерал-лейтенант Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва возле подъезда своего дома. Исполнителем покушения был гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, его задержали на следующий день в Подмосковье. "Мы уже не раз видим эту смычку двух главных проблем России: Украина и неконтролируемая миграция", - прокомментировал Трухачёв. Уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6, напомнил эксперт.И тут речь идет не только о терактах, отметил Трухачёв. Мигранты уже много раз нападали на участников СВО, причем делали это целенаправленно. Среднеазиатские республики – это бедные страны. Местное население просто за деньги готово совершить тот или иной теракт. Там также распространены антироссийские настроения, добавил он.По его словам, это очень хороший материал для вербовки.О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

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новости, россия, украина, трухачев, игорь кириллов, мигранты