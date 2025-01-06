Вертолеты западного образца: стало известно, какие военные объекты противника поразили ВС РФ
Цех сборки БПЛА для ВСУ, радиоприборный завод, вертолетная площадка и военный аэродром. Именно по этим целям попали ВС РФ на территории противника. Об этом в понедельник, 6 января, координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
Он уточнил, что прилеты пришлись по цехам сборки дронов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области, по радиоприборному заводу, расположенному в городе Смела Черкасской области, а также по вертолетной площадке противника.
"Город Гайсин Винницкой области принял удар в час ночи. По предварительным данным, удар пришелся в вертолетную площадку на окраине города, рядом с кладбищем. В последние дни местные жители наблюдали движения вертолетов западного образца. Пишут, что на площадке обычно не менее шести единиц", - уточнил Лебедев.
Также подполье сообщило о прилете по военному аэродрому в пригороде города Кировоград (Кропивницкий). Известно, что удар по этому объекту был нанесен примерно в 1.20 ночи.
"По сообщениям наших товарищей, прилетело в восточный пригород, ориентировочно в военный аэродром Канатово. Это не удивительно, в последнее время авиация бандеровцев обнаглела и поднимает в воздух до 20 самолетов одновременно, обстреливая западными дальнобойными ракетами нашу территорию", - сказал Лебедев.
Российские военные продолжают работать по военным объектам противника. Выполнение этой задачи не прекращалось в том числе 31 декабря и 1 января. В эти дни были поражены объект энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военные аэродромы и склады, а также место сборки безэкипажных катеров.
1 января, 13:03Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военныхЗа последние сутки российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы и место сборки безэкипажных катеров противника. Эта информация следует из свежей сводки Минобороны РФ
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