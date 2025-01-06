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Вертолеты западного образца: стало известно, какие военные объекты противника поразили ВС РФ

Вертолеты западного образца: стало известно, какие военные объекты противника поразили ВС РФ - 06.01.2025 Украина.ру

Вертолеты западного образца: стало известно, какие военные объекты противника поразили ВС РФ

Цех сборки БПЛА для ВСУ, радиоприборный завод, вертолетная площадка и военный аэродром. Именно по этим целям попали ВС РФ на территории противника. Об этом в понедельник, 6 января, координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев

2025-01-06T11:08

2025-01-06T11:08

2025-01-06T11:08

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Он уточнил, что прилеты пришлись по цехам сборки дронов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области, по радиоприборному заводу, расположенному в городе Смела Черкасской области, а также по вертолетной площадке противника.Также подполье сообщило о прилете по военному аэродрому в пригороде города Кировоград (Кропивницкий). Известно, что удар по этому объекту был нанесен примерно в 1.20 ночи.Российские военные продолжают работать по военным объектам противника. Выполнение этой задачи не прекращалось в том числе 31 декабря и 1 января. В эти дни были поражены объект энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военные аэродромы и склады, а также место сборки безэкипажных катеров."Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывыДругие новости - ОФИЦИАЛЬНО: КУРАХОВО ОСВОБОЖДЕНО.

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