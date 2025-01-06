https://ukraina.ru/20250106/1060124649.html

Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара

Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара - 06.01.2025 Украина.ру

Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара

В понедельник, 6 января, в Конгрессе США окончательно и официально подведут итоги президентских выборов 2024 года. Хотя это вроде бы пустая формальность, поскольку известно, что победил Трамп. Чего ждать от президента Трампа в 2025 году?

2025-01-06T06:30

2025-01-06T06:30

2025-01-06T06:30

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Дональд Трамп - шоумен, который любит выгодные сделки и никогда не сдается.Каким президентом будет Дональд Трамп и чего от него следует ожидать?Попробуем разобраться в этом, изучив характер нового-старого президента Америки, который ещё не вступил в должность окончательно, но уже стал главным мировым "ньюсмейкером"."Я всего лишь риелтор!"Это шутка, которую выложил Илон Маск в сеть, еще в начале предвыборной кампании Трампа."Почему путешественники во времени пытаются меня убить? Я всего лишь риелтор!" - так якобы спрашивает нас молодой Трамп из далекого 1980 года.За время своей жизни Дональд Трамп поменял много профессий. Он был миллионером, стал миллиардером, удачливым риелтором, строителем, собственником отелей и небоскрёбов, владельцем казино, шоуменом, телеведущим, организатором конкурсов красоты и президентом Америки.По своему основному образованию Трамп - военный. Он окончил военную академию, куда его отправили родители, чтобы привить своему супер энергичному ребёнку дисциплину и ответственность.И это получилось. Трамп окончил военную академию с отличием! Он был одним из лучших курсантов и даже шёл во главе парада своей академии в Нью-Йорке.Единственная проблема, которую отмечали у курсанта Трампа - он очень хотел нравиться девушкам. Был даже, можно сказать, дамским угодником.Библия, Ремарк и сам ТрампМногое о Трампе расскажут книги, которые он всегда возит с собой. Таких книг три.Трамп всегда говорит о своих родителях с любовью и уважением. А одна из книг, с которой он никогда не расстаётся - это Библия, подаренная ему его мамой. Он часто демонстрирует на встречах эту старенькую книгу. Она каждый день с ним.Трамп всегда был "за обычную семью", за консервативные ценности. Его собственная семья - образец патриархального семейства.Все его дети - рядом с ним. Зятья, невестки, внуки, друзья сыновей, друзья друзей - всё это большой клан Трампов, который цепко держится друг за друга и представляет собой единое целое.Тот, кто действительно близок к Трампу, тоже становится членом его большой семьи. Мы видим это на примере Илона Маска.Мультимиллиардер, самый богатый человек в мире, живёт у Трампа в поместье, и перевёз туда уже маленького сына.Все работают "на босса". Трамп конечно, приложил к этому большие усилия, и теперь счастлив.В таком большом клане неизбежны конфликты интересов, но он умело держит все под контролем.Вторая книга в его багаже - произведение Ремарка, то ли "На западном фронте без перемен", то ли "Три товарища", сведения разнятся.Третья книга - это книга самого Трампа.И если выбор маминой Библии - это наверняка то, что действительно важно для сердца Трампа, выбор Ремарка - удивляет (впрочем, не будем забывать, что по происхождению Трамп - немец, и немецкий писатель должен быть близок ему). То третья книга - это уже из области шоу.Ну зачем ещё возить с собой свою же книгу?ШоуменДа, Трамп очевидно сентиментальный человек, семейный человек.Но в то же время - это редкий по самолюбованию шоумен и очень ловкий бизнесмен.Собственная книга в багаже - это для того же, для чего Трамп во время предвыборной кампании зарабатывал на кроссовках (очень дорогих, с автографом Трампа).Зарабатывал на галстуках и носках, на кепках, жилетках и рубашках. На всём, где можно было написать "Трамп" или "Мага" или расписаться.Между прочим, шутки шутками, а все это приносило неплохой доход. Миллионы долларов.Апофеозом стали Библии Трампа. Да, Библии !Он выпустил огромный тираж для своих сторонников. По завышенной цене. Многие покупали, понимая, что поддерживают тем самым Трампа.Правда, потом выяснилось, что Библии Трампа были напечатаны в Китае, которому Трамп все время угрожает экономическими санкциями. Но это неважно. Бизнесмен Трамп был доволен. Никаких противоречий он в этом не усмотрел.Так кто же он: бизнесмен, политик или специалист по саморекламе?В первую очередь Трамп, конечно, шоумен. Он великий, величайший рекламщик.Если он умудрился взять фото Джилл Байден, которая смотрит на него в Париже (во время встречи в Нотр Дам) с симпатией и отрекламировать с помощью этого фото свой парфюм "Борись! Борись! Борись!"Тройная выгода: денежки, самореклама, реклама парфюма, политический шаг ("меня любят и признают даже враги"). Еще один политический шаг - напоминание о божественном провидении, которое спасло Трампа во время покушения (так многие в Америке думают и, похоже, думает и он сам).Это конечно, непревзойдённый шоумен. Немного слишком прямолинейный, даже топорный, для нашего культурного кода.В России вряд ли кто-то понял бы кандидата в президенты, который продавал бы носки от своего имени.Но и для американской культуры Трамп не совсем обычен.А учитывая его "божественность", всё это выглядит как если бы апостол Пётр стал продавать хитоны с символами христианства и зарабатывать на "последней модели сандалий Христа".Впоследствии примерно так всё в европейском христианстве и получилось, но основоположники, конечно, на вере не зарабатывали.Политика шоуИтак, шоумен?Как же он будет вести себя в политике? Вот примерно так: шоу плюс трезвый расчёт ("выгодная сделка").Но Трампу помешают две вещи. Они же мешали ему и в первый президентский срок.Конфликтность. Вспомним главу КНДР Ким Чен Ына, который просто уехал со встречи с Трампом.И желание быстрых простых решений (тот же "мир через силу", то есть через угрозы).По сути, "Сделаем Америку снова великой" - это только эмоциональный "якорь".А вся остальная публичная политика Трампа сводится к лозунгам "мир через силу" и "Америка превыше всего".И даже конкретные проблемы США, которые он обещает решить - например, с мигрантами - так запросто, как предлагает Трамп ("всех выслать назад") конечно, не решатся.Трамп стремится быть грандиозным. Он должен вызывать восхищение.Это признак нарциссической личности. Все его начинания - невероятны и грандиозны (по его же словам).В итоге он создаёт иллюзию того, что именно он, Трамп, сможет решить все проблемы. Глобального масштаба.Кстати, поэтому у многих людей после его избрания появились именно такие надежды. Трамп якобы одним мановением руки сможет изменить мир. Он сам внушает такие надежды. Он упивается этой ролью.Но конечно же, так не будет.Много шума - и ничегоПримером таких речей одержимого своей грандиозностью человека может служить его рассказ о том, что "я закончу войну между Россией и Украиной за 24 часа".Но когда у него попросили описать конкретный план завершения войны, оказалось, что это нечто примитивное: больше санкций России, меньше оружия Украине или наоборот.Как говорится, "быстрые, простые, неправильные решения".Если политикой будет заниматься он сам, то мы увидим "много шума - и ничего".Это будет отсутствие решения проблем, как это часто бывало у Трампа в политике и во время прошлого срока.Он действительно удачливый бизнесмен, талантливый шоумен (его шоу "Кандидат" на телевидении шло несколько лет, и занимало первые места в рейтингах).Трамп многое пережил: банкротства, суды, травлю, измены друзей и соратников. Он действительно мужественный и несгибаемый человек. Многие черты его характера вызывают искреннее уважение.Но проблем от Трампа в мировой политике может быть больше, чем пользы.В 2016 году президент России Путин был одним из первых мировых лидеров, кто поздравил Трампа. Но надежды на разрядку и налаживание отношений тогда не оправдались.Напомним, что президент России сказал о Трампе:"Трамп ввёл столько ограничений и санкций против России, сколько ни один президент раньше не вводил."Шоумен и Панама с ГренландиейВ точно такой же манере: "а вот наше новое шоу, мальчики и девочки! А ну быстрее к телевизору!" - Трамп начал кампанию по "собиранию земель американских".Сразу надо сказать, что свой стиль руководства давно, точно и ёмко определил сам Трамп.Этот стиль называется "выгодная сделка".Сначала - шумный выход на сцену, начало шоу. После этого - выгодная сделка.Скорее всего, именно по такой траектории будут развиваться события и с "новыми приобретениями" Америки.Трамп заявил о том, что Канада и Мексика должны стать штатами США, Панамский канал надо вернуть США, а Гренландию он хочет купить.Что из этого получится - мы увидим, когда начнётся стадия сделки. Пока что идёт этап шоу. Все страны вынуждены были что-то отвечать. Все ругаются (теперь в соцсетях, в прямом эфире, очень удобно).Трамп сейчас сделает ещё несколько эпатажных заявлений, станет уже президентом, и перейдёт к делу.Очевидно, что он хочет собрать все или почти все страны западного полушария под свое непосредственное руководство. Начал с северных и южных границ США.Так вот как он сделает Америку снова великой?Это даже не столько возвращение Мексики с Канадой под свой контроль (они и так под контролем США). Это экономическая война с другими соперниками США.Против Европы и КитаяЕвропе он прямо заявил, что ЕС должен закупать американский газ, иначе он, Трамп, введёт на все их товары 100 процентные пошлины.Канада и Мексика захвачены китайскими фирмами по производству товаров, которые из самого Китая не могут поставляться в США.В Панаме возле канала построено два китайских порта.Гренландию тоже "разрабатывают" китайцы.По сути, Трамп объявил экономическую войну не Канаде и Панаме, а Китаю и Европе.Но вместо того, чтобы начать борьбу санкций, он обставил это в привычной для него манере шоу.Да, он действует как слон в посудной лавке, но таков его стиль. Потом сядут и будут договариваться о "выгодной сделке". И договариваться уже будет не сам Трамп, а команды скучных деловых людей.Вот именно этого и надо ждать от Трампа: шоу, громкие заявления и потом - деловой подход."Избранный"Вот что говорят о Трампе психологи, изучая его поведение:При этом у его сторонников формируется чёткое ощущение, что Трамп - "единственный", только он может решить все проблемыЭто изначальное ощущение "избранного" превратилось в истеричную веру после того, как Трамп счастливым образом спасся при покушении на его жизнь.Всё это прекрасно для ведущего телешоу. Это замечательно для политика, например, в оппозиции. Но эти качества сделают Трампа очень конфликтным и проблемным президентом."Мессия" не будет никого слушать, и наломает целые горы дров. Вся надежда - на его прагматичный и в общем-то добродушный характер.И будем говорить прямо - на тех, кто стоит за его спиной.Кто стоит - это другой вопрос. Но эти люди должны будут в ручном режиме управлять политикой США, оставляя Трампу общее руководство ("я наметил вам план: "Америка великая", выполняйте").

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, россия, америка, дональд трамп, илон маск, павел петр, ес