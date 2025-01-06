https://ukraina.ru/20250106/1059977979.html

Подполковник ВС США в отставке назвал главную проблему американцев с гиперзвуковым оружием

Подполковник ВС США в отставке назвал главную проблему американцев с гиперзвуковым оружием - 06.01.2025 Украина.ру

Подполковник ВС США в отставке назвал главную проблему американцев с гиперзвуковым оружием

США потратили большое количество денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, из-за чего решили, что России это тоже не под силу. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-01-06T06:00

2025-01-06T06:00

2025-01-06T06:00

новости

сша

россия

станислав крапивник

"орешник"

ракеты

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Проблема США состоит в том, что они угробили огромную кучу денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, потому что халатно относились к этому процессу без системного подхода, отметил эксперт."А потом посчитали, что раз они не могут это создать, то и "белые обезьяны в России" не смогут их создать. Только эти "белые обезьяны" оказались умнее американцев. Несмотря на то, что Вашингтон скупает "мозги" по всему миру", - заявил Крапивник.Сейчас Америка более системно начала подходить к созданию своего гиперзвука, добавил он. Они построили завод, который создает специальные микротрубочки, чтобы металл не плавился (раньше они просто долго делали по одной ракете на заказ). При этом они только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. А "Орешник" приземлился со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду), заявил Крапивник. О перспективах российско-украинского конфликта и о роли в нем Запада - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.

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новости, сша, россия, станислав крапивник, "орешник", ракеты