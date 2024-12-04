https://ukraina.ru/20241204/1059382752.html

Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени

Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени - 04.12.2024 Украина.ру

Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени

Доллар уже потерял больше половины сферы своего применения. И перед остальными государствами волей-неволей возникает вопрос, чем его можно заменить. Торговля в национальных валютах не решает проблему. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-04T03:00

2024-12-04T03:00

2024-12-04T03:00

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сша

ростислав ищенко

индия

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новости

доллар

валюта

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По мнению эксперта, США все больше обостряют военно-политическую обстановку, потому что у них остается все меньше экономических аргументов. Пока Вашингтон думал, что 60% мирового ВВП задавят 2% мирового ВВП, он вообще не собирался помогать Киеву, указал он.На Западе рассуждали так: "Мы введем против России санкции и все. Успеет она разгромить Украину или нет – вообще неважно". Потом выяснилось, что санкции на Россию не действуют, отметил обозреватель.Пока это угроза отдаленная. Но доллар уже потерял больше половины сферы своего применения. И перед остальными государствами волей-неволей возникает вопрос, чем его можно заменить, указал он.По мнению эксперта, торговля в национальных валютах не решает проблему. Россия продала Индии много товаров и получила за них рупии, а потом нам эти рупии некуда девать было. В Индии ничего такого не надо, а больше никто рупии не берет. "Получается, что нам надо купить в Индии товары, которые нам не нужны, чтобы продать тем, кому они нужны, получить за них тугрики и так до бесконечности, пока мы наконец не получим доллары или рубли. Это слишком сложно. Так что рано или поздно встанет вопрос о какой-то единой валюте, что опять же ударит по доллару", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.О пресс-конференции Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани — в материале Павла Котова Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059372397.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, ростислав ищенко, индия, владимир путин, дональд трамп, брикс, новости, доллар, валюта, торговля, санкции, детали