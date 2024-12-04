https://ukraina.ru/20241204/1059382752.html
Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени
Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени - 04.12.2024 Украина.ру
Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени
Доллар уже потерял больше половины сферы своего применения. И перед остальными государствами волей-неволей возникает вопрос, чем его можно заменить. Торговля в национальных валютах не решает проблему. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-04T03:00
2024-12-04T03:00
2024-12-04T03:00
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По мнению эксперта, США все больше обостряют военно-политическую обстановку, потому что у них остается все меньше экономических аргументов. Пока Вашингтон думал, что 60% мирового ВВП задавят 2% мирового ВВП, он вообще не собирался помогать Киеву, указал он.На Западе рассуждали так: "Мы введем против России санкции и все. Успеет она разгромить Украину или нет – вообще неважно". Потом выяснилось, что санкции на Россию не действуют, отметил обозреватель.Пока это угроза отдаленная. Но доллар уже потерял больше половины сферы своего применения. И перед остальными государствами волей-неволей возникает вопрос, чем его можно заменить, указал он.По мнению эксперта, торговля в национальных валютах не решает проблему. Россия продала Индии много товаров и получила за них рупии, а потом нам эти рупии некуда девать было. В Индии ничего такого не надо, а больше никто рупии не берет. "Получается, что нам надо купить в Индии товары, которые нам не нужны, чтобы продать тем, кому они нужны, получить за них тугрики и так до бесконечности, пока мы наконец не получим доллары или рубли. Это слишком сложно. Так что рано или поздно встанет вопрос о какой-то единой валюте, что опять же ударит по доллару", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.О пресс-конференции Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани — в материале Павла Котова Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241203/1059372397.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, ростислав ищенко, индия, владимир путин, дональд трамп, брикс, новости, доллар, валюта, торговля, санкции, детали
Россия, США, Ростислав Ищенко, Индия, Владимир Путин, Дональд Трамп, БРИКС, Новости, доллар, валюта, торговля, санкции, детали
Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени
Доллар уже потерял больше половины сферы своего применения. И перед остальными государствами волей-неволей возникает вопрос, чем его можно заменить. Торговля в национальных валютах не решает проблему. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, США все больше обостряют военно-политическую обстановку, потому что у них остается все меньше экономических аргументов. Пока Вашингтон думал, что 60% мирового ВВП задавят 2% мирового ВВП, он вообще не собирался помогать Киеву, указал он.
На Западе рассуждали так: "Мы введем против России санкции и все. Успеет она разгромить Украину или нет – вообще неважно". Потом выяснилось, что санкции на Россию не действуют, отметил обозреватель.
"Потом выяснилось, что надо принуждать некоторые страны присоединяться к санкциям. Потом выяснилось, что и принуждать не получается. Потом начала резко сокращаться сфера применения доллара. Потом [для Запада] возникла угроза возникновения единой валюты БРИКС", — подчеркнул Ищенко.
Пока это угроза отдаленная. Но доллар уже потерял больше половины сферы своего применения. И перед остальными государствами волей-неволей возникает вопрос, чем его можно заменить, указал он.
По мнению эксперта, торговля в национальных валютах не решает проблему. Россия продала Индии много товаров и получила за них рупии, а потом нам эти рупии некуда девать было. В Индии ничего такого не надо, а больше никто рупии не берет.
"Получается, что нам надо купить в Индии товары, которые нам не нужны, чтобы продать тем, кому они нужны, получить за них тугрики и так до бесконечности, пока мы наконец не получим доллары или рубли. Это слишком сложно. Так что рано или поздно встанет вопрос о какой-то единой валюте, что опять же ударит по доллару", — резюмировал собеседник издания.
О пресс-конференции Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани — в материале Павла Котова Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина на сайте Украина.ру.