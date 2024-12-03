https://ukraina.ru/20241203/1059353244.html

"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"

"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки" - 03.12.2024 Украина.ру

"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"

Тактика котлов ничему не научила украинскую армию ещё со времен боевых действий на Донбассе в 2014 году. Сам принцип подобного рода боевых действий остался прежним — обход, охват, окружение и последующее уничтожение противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-03T05:45

2024-12-03T05:45

2024-12-03T05:45

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волчанск

сво

иловайский котел

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Один из котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. В Курахово российские штурмовики действуют уже не только на окраинах, но и прорвались в центр города, перерезав пути снабжения гарнизона ВСУ, рассказал эксперт.Также в огневом мешке сейчас находятся украинские военные в Торецке (Дзержинске) и Часовом Яре, это ДНР, а также в Сватове в ЛНР, добавил он.А сам принцип подобного рода боевых действий, на первый взгляд незамысловатый, остался прежним — обход, охват, окружение и последующее уничтожение противника, добавил полковник запаса.По его словам, российская армия сейчас применяет такую же тактику, только в более крупных масштабах и с задействованием артиллерии и авиации."Очевидно, что намечается "прожарка" ВСУ в новых котлах, в первую очередь в Курахове, а там и Купянск с Волчанском на подходе. Далее — везде, в зависимости от планов российского командования", — уточнил эксперт.Вопрос лишь в том, смогут ли подразделения ВСУ уйти из Курахова без больших потерь. Судя по обстановке на этом направлении — уже нет, прорваться отсюда без больших жертв уже невозможно, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059318671.html

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