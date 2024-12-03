"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки" - 03.12.2024 Украина.ру
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"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки" - 03.12.2024 Украина.ру
"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
Тактика котлов ничему не научила украинскую армию ещё со времен боевых действий на Донбассе в 2014 году. Сам принцип подобного рода боевых действий остался прежним — обход, охват, окружение и последующее уничтожение противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T05:45
2024-12-03T05:45
новости
курахово
донбасс
россия
геннадий алехин
всу
окружение
волчанск
сво
иловайский котел
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Один из котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. В Курахово российские штурмовики действуют уже не только на окраинах, но и прорвались в центр города, перерезав пути снабжения гарнизона ВСУ, рассказал эксперт.Также в огневом мешке сейчас находятся украинские военные в Торецке (Дзержинске) и Часовом Яре, это ДНР, а также в Сватове в ЛНР, добавил он.А сам принцип подобного рода боевых действий, на первый взгляд незамысловатый, остался прежним — обход, охват, окружение и последующее уничтожение противника, добавил полковник запаса.По его словам, российская армия сейчас применяет такую же тактику, только в более крупных масштабах и с задействованием артиллерии и авиации."Очевидно, что намечается "прожарка" ВСУ в новых котлах, в первую очередь в Курахове, а там и Купянск с Волчанском на подходе. Далее — везде, в зависимости от планов российского командования", — уточнил эксперт.Вопрос лишь в том, смогут ли подразделения ВСУ уйти из Курахова без больших потерь. Судя по обстановке на этом направлении — уже нет, прорваться отсюда без больших жертв уже невозможно, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241202/1059318671.html
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донбасс
россия
волчанск
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новости, курахово, донбасс, россия, геннадий алехин, всу, окружение, волчанск, сво, иловайский котел, купянск, спецоперация, детали, вс рф
Новости, Курахово, Донбасс, Россия, Геннадий Алехин, ВСУ, окружение, Волчанск, СВО, Иловайский котел, Купянск, Спецоперация, детали, ВС РФ

"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"

05:45 03.12.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Тактика котлов ничему не научила украинскую армию ещё со времен боевых действий на Донбассе в 2014 году. Сам принцип подобного рода боевых действий остался прежним — обход, охват, окружение и последующее уничтожение противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Один из котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. В Курахово российские штурмовики действуют уже не только на окраинах, но и прорвались в центр города, перерезав пути снабжения гарнизона ВСУ, рассказал эксперт.
Также в огневом мешке сейчас находятся украинские военные в Торецке (Дзержинске) и Часовом Яре, это ДНР, а также в Сватове в ЛНР, добавил он.
"Украинскую армию тактика котлов ничему не научила ещё со времен не столь отдаленных. Имеются в виду боевые действия на Донбассе в 2014 году. Там один Иловайский котёл дорого обошелся националистическому киевскому режиму, с большими потерями личного состава и затрофеенной военной техникой", — подчеркнул Алехин.
А сам принцип подобного рода боевых действий, на первый взгляд незамысловатый, остался прежним — обход, охват, окружение и последующее уничтожение противника, добавил полковник запаса.
По его словам, российская армия сейчас применяет такую же тактику, только в более крупных масштабах и с задействованием артиллерии и авиации.
"Очевидно, что намечается "прожарка" ВСУ в новых котлах, в первую очередь в Курахове, а там и Купянск с Волчанском на подходе. Далее — везде, в зависимости от планов российского командования", — уточнил эксперт.
Вопрос лишь в том, смогут ли подразделения ВСУ уйти из Курахова без больших потерь. Судя по обстановке на этом направлении — уже нет, прорваться отсюда без больших жертв уже невозможно, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
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Ростислав Ищенко о том, почему вирус майданизма победил на Украине, а в России и Белоруссии проигралМайдан — это психологическая зависимость, но она формируется в обществе. И формируется обязательно при участии местной власти. То есть если нет готовности местной власти уступать, никаких майданов не будет.
 
НовостиКураховоДонбассРоссияГеннадий АлехинВСУокружениеВолчанскСВОИловайский котелКупянскСпецоперациядеталиВС РФ
 
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