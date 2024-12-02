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Прибалтика грозит Грузии санкциями

Прибалтика грозит Грузии санкциями - 02.12.2024 Украина.ру

Прибалтика грозит Грузии санкциями

Грузия подвергнется санкциям со стороны трёх постсоветских прибалтийских республик. Об этом в соцсетях сообщили главы МИД прибалтийских республик.

2024-12-02T09:39

2024-12-02T09:39

2024-12-02T09:55

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Поводом для введения санкций стало подавление массовых беспорядков в Тбилиси. Оппозиция вывела на улицы своих сторонников, отметившихся нападениями на полицию и парламент, перекрытием автодорог.Аналогичную запись сделал в соцсети и литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. МИД Латвии придерживается тех же формулировок.Прибалтийские республики отказали в легитимности правительству Грузии, которое назвали "самопровозглашённым". Они вводят свои "национальные" санкции, призывая ЕС и США присоединиться к процессу давления на официальный Тбилиси.До этого Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о непризнании парламентских выборов в Грузии и призвал Евросоюз ввести санкции против ряда грузинских политиков и предпринимателей. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас не исключила применения санкций этого международного объединения.По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями.Тем не менее, грузинская оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).Накануне в новостях: Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность

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