Прибалтика грозит Грузии санкциями
09:39 02.12.2024 (обновлено: 09:55 02.12.2024)
Грузия подвергнется санкциям со стороны трёх постсоветских прибалтийских республик. Об этом в соцсетях сообщили главы МИД прибалтийских республик.
Поводом для введения санкций стало подавление массовых беспорядков в Тбилиси. Оппозиция вывела на улицы своих сторонников, отметившихся нападениями на полицию и парламент, перекрытием автодорог.
"Три балтийских государства совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах", — написал в соцсети глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Аналогичную запись сделал в соцсети и литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. МИД Латвии придерживается тех же формулировок.
До этого Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о непризнании парламентских выборов в Грузии и призвал Евросоюз ввести санкции против ряда грузинских политиков и предпринимателей. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас не исключила применения санкций этого международного объединения.
По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями.
Тем не менее, грузинская оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).
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