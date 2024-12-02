Прибалтика грозит Грузии санкциями - 02.12.2024 Украина.ру
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Прибалтика грозит Грузии санкциями
Прибалтика грозит Грузии санкциями - 02.12.2024 Украина.ру
Прибалтика грозит Грузии санкциями
Грузия подвергнется санкциям со стороны трёх постсоветских прибалтийских республик. Об этом в соцсетях сообщили главы МИД прибалтийских республик.
2024-12-02T09:39
2024-12-02T09:55
новости
грузия
тбилиси
прибалтика
саломе зурабишвили
мид
ес
европарламент
протесты
акции протеста
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Поводом для введения санкций стало подавление массовых беспорядков в Тбилиси. Оппозиция вывела на улицы своих сторонников, отметившихся нападениями на полицию и парламент, перекрытием автодорог.Аналогичную запись сделал в соцсети и литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. МИД Латвии придерживается тех же формулировок.Прибалтийские республики отказали в легитимности правительству Грузии, которое назвали "самопровозглашённым". Они вводят свои "национальные" санкции, призывая ЕС и США присоединиться к процессу давления на официальный Тбилиси.До этого Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о непризнании парламентских выборов в Грузии и призвал Евросоюз ввести санкции против ряда грузинских политиков и предпринимателей. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас не исключила применения санкций этого международного объединения.По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями.Тем не менее, грузинская оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).Накануне в новостях: Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность
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новости, грузия, тбилиси, прибалтика, саломе зурабишвили, мид, ес, европарламент, протесты, акции протеста, протестующие, санкции, постсоветское пространство, бывший ссср, беспорядки
Новости, Грузия, Тбилиси, Прибалтика, Саломе Зурабишвили, МИД, ЕС, Европарламент, протесты, акции протеста, протестующие, санкции, постсоветское пространство, бывший СССР, Беспорядки

Прибалтика грозит Грузии санкциями

09:39 02.12.2024 (обновлено: 09:55 02.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Грузия подвергнется санкциям со стороны трёх постсоветских прибалтийских республик. Об этом в соцсетях сообщили главы МИД прибалтийских республик.
Поводом для введения санкций стало подавление массовых беспорядков в Тбилиси. Оппозиция вывела на улицы своих сторонников, отметившихся нападениями на полицию и парламент, перекрытием автодорог.
"Три балтийских государства совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах", — написал в соцсети глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Аналогичную запись сделал в соцсети и литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. МИД Латвии придерживается тех же формулировок.
Прибалтийские республики отказали в легитимности правительству Грузии, которое назвали "самопровозглашённым". Они вводят свои "национальные" санкции, призывая ЕС и США присоединиться к процессу давления на официальный Тбилиси.
До этого Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о непризнании парламентских выборов в Грузии и призвал Евросоюз ввести санкции против ряда грузинских политиков и предпринимателей. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас не исключила применения санкций этого международного объединения.
По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями.
Тем не менее, грузинская оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).
Накануне в новостях: Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность
 
НовостиГрузияТбилисиПрибалтикаСаломе ЗурабишвилиМИДЕСЕвропарламентпротестыакции протестапротестующиесанкциипостсоветское пространствобывший СССРБеспорядки
 
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