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Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца - Песков
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца - Песков - 02.12.2024 Украина.ру
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца - Песков
Президент России Владимир Путин ничего не передавал Владимиру Зеленскому через канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил 2 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-12-02T14:04
2024-12-02T14:04
2024-12-02T14:04
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"Нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским.Издание Bild со ссылкой на инсайдеров в окружении немецкого политика написало, что Шольц в ходе визита намерен узнать у Зеленского, на что тот и Украина готовы ради завершения конфликта в стране.В ноябре Шольц с Путиным впервые почти за два года поговорили по телефону. Шольц после беседы констатировал, что позиция Путина по конфликту мало изменилась, но канцлер указал, что снова собирается связаться с российским президентом. Путин рассказывал, что говорил с Шольцем час, большую часть разговора политики посвятили происходящему на Украине, но по итогу они "остались при своих мнениях по данному вопросу".Подробнее о визите Шольца - в материале Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским на сайте Украина.ру.
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новости, германия, олаф шольц, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Германия, Олаф Шольц, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца - Песков
Президент России Владимир Путин ничего не передавал Владимиру Зеленскому через канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил 2 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев
и намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
Издание Bild
со ссылкой на инсайдеров в окружении немецкого политика написало, что Шольц в ходе визита намерен узнать у Зеленского, на что тот и Украина
готовы ради завершения конфликта в стране.
В ноябре Шольц с Путиным впервые почти за два года поговорили по телефону. Шольц после беседы констатировал, что позиция Путина по конфликту мало изменилась, но канцлер указал, что снова собирается связаться с российским президентом. Путин рассказывал, что говорил с Шольцем час, большую часть разговора политики посвятили происходящему на Украине, но по итогу они "остались при своих мнениях по данному вопросу".
Подробнее о визите Шольца - в материале Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским на сайте Украина.ру.