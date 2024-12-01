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Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского

Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского - 01.12.2024 Украина.ру

Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского

Владимир Зеленский не должен потерять возможность вести переговоры с Россией с сильных позиций. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник уходящего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

2024-12-01T18:21

2024-12-01T18:21

2024-12-01T18:21

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США продолжат вооружать украинскую армию, заверил Салливан. По его словам, это необходимо для усиления позиций Киева на переговорах о мире с Москвой при том, что срок президентских полномочий Байдена в январе прекратится."Мы сделаем всё возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить её позиции на поле боя. Это сделает её сильнее за столом переговоров", — заявил Салливан.Говоря о территориальных уступках Киева на возможных переговорах, советник уходящего президента США по нацбезопасности отметил, что нынешнее руководство Украины должно решать эти вопросы самостоятельно.В воскресном интервью телеканалу Салливан также сообщил, что Вашингтон и Киев активно обсуждают будущие переговоры с Москвой о мире. Он подчеркнул необходимость участия Зеленского в этом процессе.По его словам, Зеленский является для Вашингтона легитимным президентом, способным вести переговоры о мире. При этом Салливан никак не прокомментировал юридически оформленные Киевом запреты обсуждать мирный процесс непосредственно с руководством Российской Федерации.Ранее в новостях: Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием Также на эту тему: Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным До этого Салливан пригрозил России за якобы участие военных КНДР в боях под Курском

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новости, киев, украина, сша, джейк салливан, владимир зеленский, джо байден, cnn, вооруженные силы украины, всу, сво, переговоры