Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского - 01.12.2024 Украина.ру
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Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского
Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского - 01.12.2024 Украина.ру
Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского
Владимир Зеленский не должен потерять возможность вести переговоры с Россией с сильных позиций. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник уходящего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
2024-12-01T18:21
2024-12-01T18:21
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США продолжат вооружать украинскую армию, заверил Салливан. По его словам, это необходимо для усиления позиций Киева на переговорах о мире с Москвой при том, что срок президентских полномочий Байдена в январе прекратится."Мы сделаем всё возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить её позиции на поле боя. Это сделает её сильнее за столом переговоров", — заявил Салливан.Говоря о территориальных уступках Киева на возможных переговорах, советник уходящего президента США по нацбезопасности отметил, что нынешнее руководство Украины должно решать эти вопросы самостоятельно.В воскресном интервью телеканалу Салливан также сообщил, что Вашингтон и Киев активно обсуждают будущие переговоры с Москвой о мире. Он подчеркнул необходимость участия Зеленского в этом процессе.По его словам, Зеленский является для Вашингтона легитимным президентом, способным вести переговоры о мире. При этом Салливан никак не прокомментировал юридически оформленные Киевом запреты обсуждать мирный процесс непосредственно с руководством Российской Федерации.Ранее в новостях: Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием Также на эту тему: Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным До этого Салливан пригрозил России за якобы участие военных КНДР в боях под Курском
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новости, киев, украина, сша, джейк салливан, владимир зеленский, джо байден, cnn, вооруженные силы украины, всу, сво, переговоры
Новости, Киев, Украина, США, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Джо Байден, CNN, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, переговоры

Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского

18:21 01.12.2024
 
© AP / Susan WalshДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP / Susan Walsh
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Владимир Зеленский не должен потерять возможность вести переговоры с Россией с сильных позиций. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник уходящего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
США продолжат вооружать украинскую армию, заверил Салливан. По его словам, это необходимо для усиления позиций Киева на переговорах о мире с Москвой при том, что срок президентских полномочий Байдена в январе прекратится.
"Мы сделаем всё возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить её позиции на поле боя. Это сделает её сильнее за столом переговоров", — заявил Салливан.
Говоря о территориальных уступках Киева на возможных переговорах, советник уходящего президента США по нацбезопасности отметил, что нынешнее руководство Украины должно решать эти вопросы самостоятельно.
В воскресном интервью телеканалу Салливан также сообщил, что Вашингтон и Киев активно обсуждают будущие переговоры с Москвой о мире. Он подчеркнул необходимость участия Зеленского в этом процессе.
"Главной задачей для этого года было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций и добиться желаемого результата", — отметил Салливан.
По его словам, Зеленский является для Вашингтона легитимным президентом, способным вести переговоры о мире. При этом Салливан никак не прокомментировал юридически оформленные Киевом запреты обсуждать мирный процесс непосредственно с руководством Российской Федерации.
Ранее в новостях: Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием
Также на эту тему: Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным
До этого Салливан пригрозил России за якобы участие военных КНДР в боях под Курском
 
НовостиКиевУкраинаСШАДжейк СалливанВладимир ЗеленскийДжо БайденCNNВооруженные силы УкраиныВСУСВОпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
18:21Белый дом рассказал, что для него главное в поддержке Зеленского
18:17Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине
18:04Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием
17:39"Будет самым секретным": на Западе отреагировали на новый оборонный бюджет России
16:52Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи
16:22Что скрывает администрация Байдена на Украине: Межевич о демонстративной коррупции и о многом другом
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