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Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием
Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием - 01.12.2024 Украина.ру
Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием
Ядерное оружие не может быть поставлено на Украину. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
2024-12-01T18:04
2024-12-01T18:04
2024-12-01T18:04
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В воскресном интервью на телевидении США Салливан категорически отверг перспективу поставок на Украину ядерного оружия."Это не рассматривается, нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.Салливан отметил, что США будут поставлять на Украину обычные (конвенциональные) вооружения. По мнению советника Байдена, они позволят ВСУ эффективно противостоять России на поле боя.Ранее о перспективах появления на Украине ядерного оружия заявляли официальные лица и обозреватели как Украины, так и западных стран. Российский президент Владимир Путин в Астане высказался по этой проблеме, отметив, что в таком случае будут применены "все имеющиеся в распоряжении России средства поражения".Подробности в публикации Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, россия, джейк салливан, владимир путин, джо байден, cnn, вооруженные силы украины, всу, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, военная помощь
Новости, Украина, США, Россия, Джейк Салливан, Владимир Путин, Джо Байден, CNN, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, военная помощь
Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием
Ядерное оружие не может быть поставлено на Украину. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.