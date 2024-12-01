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Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием

Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием - 01.12.2024 Украина.ру

Белый дом исключает вооружение ВСУ ядерным оружием

Ядерное оружие не может быть поставлено на Украину. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

2024-12-01T18:04

2024-12-01T18:04

2024-12-01T18:04

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В воскресном интервью на телевидении США Салливан категорически отверг перспективу поставок на Украину ядерного оружия."Это не рассматривается, нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.Салливан отметил, что США будут поставлять на Украину обычные (конвенциональные) вооружения. По мнению советника Байдена, они позволят ВСУ эффективно противостоять России на поле боя.Ранее о перспективах появления на Украине ядерного оружия заявляли официальные лица и обозреватели как Украины, так и западных стран. Российский президент Владимир Путин в Астане высказался по этой проблеме, отметив, что в таком случае будут применены "все имеющиеся в распоряжении России средства поражения".Подробности в публикации Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, россия, джейк салливан, владимир путин, джо байден, cnn, вооруженные силы украины, всу, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, военная помощь