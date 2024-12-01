Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным - 01.12.2024 Украина.ру
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Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным
Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным - 01.12.2024 Украина.ру
Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным
План спецпредставителя избранного президента США по Украине Кита Келлога является неосуществимым. Об этом Дональда Трампа предупредил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
2024-12-01T14:43
2024-12-01T14:43
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Обращаясь напрямую к Трампу, Малинен подверг критике "план Келлога". Профессор констатировал, что "этот план, скорее всего, обречён на провал"."НАТО необходимо полностью свернуть политику открытых дверей и принять аннексию Россией восточных территорий Украины", - заявил Малинен.Накануне Келлог опубликовал статью для аналитического центра America First Policy Institute. В ней он заявил о необходимости прекращения огня в зоне СВО, объявления перемирия и, если Москва примет устраивающие Киев условия, то заключить мирное соглашение.Ранее Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине Также на эту тему: Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с РоссиейО происходящем в мире — в статье Виктории Титовой "Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью".
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новости, украина, россия, финляндия, кит келлог, дональд трамп, нато, сво, переговоры, сша, эксперты
Новости, Украина, Россия, Финляндия, Кит Келлог, Дональд Трамп, НАТО, СВО, переговоры, США, эксперты

Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельным

14:43 01.12.2024
 
© commons.wikimedia.org / JKTKMMКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© commons.wikimedia.org / JKTKMM
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План спецпредставителя избранного президента США по Украине Кита Келлога является неосуществимым. Об этом Дональда Трампа предупредил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
Обращаясь напрямую к Трампу, Малинен подверг критике "план Келлога". Профессор констатировал, что "этот план, скорее всего, обречён на провал".
"НАТО необходимо полностью свернуть политику открытых дверей и принять аннексию Россией восточных территорий Украины", - заявил Малинен.
Накануне Келлог опубликовал статью для аналитического центра America First Policy Institute. В ней он заявил о необходимости прекращения огня в зоне СВО, объявления перемирия и, если Москва примет устраивающие Киев условия, то заключить мирное соглашение.
Ранее Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине
Также на эту тему: Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с Россией
О происходящем в мире — в статье Виктории Титовой "Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью".
 
НовостиУкраинаРоссияФинляндияКит КеллогДональд ТрампНАТОСВОпереговорыСШАэксперты
 
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