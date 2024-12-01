Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу
10:40 01.12.2024 (обновлено: 10:41 01.12.2024)
Парламент Грузии подвергся атаке оппозиционеров в ночь на воскресенье 1 декабря. Кроме того, ими перекрыта проезжая часть дороги перед Тбилисским государственным университетом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Оппозиционно настроенные демонстранты забросали здание законодательного органа Грузии камнями, бутылками, горящими предметами. В результате начался пожар, который вскоре был ликвидирован.
Кадры разгромленного во время акции в ночь на воскресенье парламента Грузии опубликовала телекомпания "Имеди". На кадрах видно, что в здании парламента разбиты окна, повреждена мебель, компьютеры, нанесены другие повреждения. Внутри здания найдены петарды и бутылки от "коктейля Молотова".
Корреспондент российского информагентства сообщил, что демонстранты направились к зданию Тбилисского госуниверситета. Они сделали это после того, как их разогнали на проспекте Руставели, где была попытка построить баррикады. Всю ночь протестующие запускали пиротехнические изделия в спецназовцев, ответивших водометом.
Незадолго до этого премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).
В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии. ЕП призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде" и призвал ЕС применить санкции к ряду грузинских политиков и бизнесменов.
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