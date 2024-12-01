Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу - 01.12.2024 Украина.ру
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Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу
Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу - 01.12.2024 Украина.ру
Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу
Парламент Грузии подвергся атаке оппозиционеров в ночь на воскресенье 1 декабря. Кроме того, ими перекрыта проезжая часть дороги перед Тбилисским государственным университетом. Об этом сообщает РИА "Новости".
2024-12-01T10:40
2024-12-01T10:41
новости
грузия
запад
саломе зурабишвили
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евроинтеграция
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Оппозиционно настроенные демонстранты забросали здание законодательного органа Грузии камнями, бутылками, горящими предметами. В результате начался пожар, который вскоре был ликвидирован.Кадры разгромленного во время акции в ночь на воскресенье парламента Грузии опубликовала телекомпания "Имеди". На кадрах видно, что в здании парламента разбиты окна, повреждена мебель, компьютеры, нанесены другие повреждения. Внутри здания найдены петарды и бутылки от "коктейля Молотова".Корреспондент российского информагентства сообщил, что демонстранты направились к зданию Тбилисского госуниверситета. Они сделали это после того, как их разогнали на проспекте Руставели, где была попытка построить баррикады. Всю ночь протестующие запускали пиротехнические изделия в спецназовцев, ответивших водометом.Незадолго до этого премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии. ЕП призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде" и призвал ЕС применить санкции к ряду грузинских политиков и бизнесменов.Ранее в новостях: Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанныхТакже на эту тему: Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря
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Новости, Грузия, Запад, Саломе Зурабишвили, ЕС, постсоветское пространство, Восточное партнерство, евроинтеграция, протесты, протестующие, акции протеста, митинг, Беспорядки, бывший СССР, парламентские выборы

Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу

10:40 01.12.2024 (обновлено: 10:41 01.12.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Парламент Грузии подвергся атаке оппозиционеров в ночь на воскресенье 1 декабря. Кроме того, ими перекрыта проезжая часть дороги перед Тбилисским государственным университетом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Оппозиционно настроенные демонстранты забросали здание законодательного органа Грузии камнями, бутылками, горящими предметами. В результате начался пожар, который вскоре был ликвидирован.
Кадры разгромленного во время акции в ночь на воскресенье парламента Грузии опубликовала телекомпания "Имеди". На кадрах видно, что в здании парламента разбиты окна, повреждена мебель, компьютеры, нанесены другие повреждения. Внутри здания найдены петарды и бутылки от "коктейля Молотова".
Корреспондент российского информагентства сообщил, что демонстранты направились к зданию Тбилисского госуниверситета. Они сделали это после того, как их разогнали на проспекте Руставели, где была попытка построить баррикады. Всю ночь протестующие запускали пиротехнические изделия в спецназовцев, ответивших водометом.
Незадолго до этого премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).
В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии. ЕП призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде" и призвал ЕС применить санкции к ряду грузинских политиков и бизнесменов.
Ранее в новостях: Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных
Также на эту тему: Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря
 
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