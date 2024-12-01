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Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу

Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу - 01.12.2024 Украина.ру

Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу

Парламент Грузии подвергся атаке оппозиционеров в ночь на воскресенье 1 декабря. Кроме того, ими перекрыта проезжая часть дороги перед Тбилисским государственным университетом. Об этом сообщает РИА "Новости".

2024-12-01T10:40

2024-12-01T10:40

2024-12-01T10:41

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Оппозиционно настроенные демонстранты забросали здание законодательного органа Грузии камнями, бутылками, горящими предметами. В результате начался пожар, который вскоре был ликвидирован.Кадры разгромленного во время акции в ночь на воскресенье парламента Грузии опубликовала телекомпания "Имеди". На кадрах видно, что в здании парламента разбиты окна, повреждена мебель, компьютеры, нанесены другие повреждения. Внутри здания найдены петарды и бутылки от "коктейля Молотова".Корреспондент российского информагентства сообщил, что демонстранты направились к зданию Тбилисского госуниверситета. Они сделали это после того, как их разогнали на проспекте Руставели, где была попытка построить баррикады. Всю ночь протестующие запускали пиротехнические изделия в спецназовцев, ответивших водометом.Незадолго до этого премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии. ЕП призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде" и призвал ЕС применить санкции к ряду грузинских политиков и бизнесменов.Ранее в новостях: Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанныхТакже на эту тему: Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, запад, саломе зурабишвили, ес, постсоветское пространство, восточное партнерство, евроинтеграция, протесты, протестующие, акции протеста, митинг, беспорядки, бывший ссср, парламентские выборы