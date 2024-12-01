Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря - 01.12.2024 Украина.ру
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Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря
Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря - 01.12.2024 Украина.ру
Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря
Украинские политики поддержали протестующих в Грузии, США приостановили стратегическое партнёрство с Грузией
2024-12-01T10:01
2024-12-01T10:02
эксклюзив
хроники
грузия
украина
тбилиси
саломе зурабишвили
алексей пушков
алексей гончаренко
ес
европарламент
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В столице Грузии Тбилиси продолжаются устроенные оппозицией беспорядки. Утром 1 декабря корреспондент РИА Новости сообщил о том, что участники оппозиционного митинга в Тбилиси после разгона на проспекте Руставели дошли до университета и заняли проезжую часть перед ним. Также агентство опубликовало видео с места событий.Накануне протестующие собрались около парламента, но оттуда их оттеснили грузинские полицейские. Ночь протестующие провели на проспекте Руставели, но утром их разогнал спецназ. После этого толпа двинулась в сторону Тбилисского госуниверситета."Просто сейчас народ Грузии борется за место в демократическом мире. Сил вам. Мы с вами. Украина, как никто, знает, что бывает, когда приходит Россия", - заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и терриристов — Ред.).На видео, опубликованном его коллегой — нардепом Антоном Геращенко — у одного из протестующих в Тбилиси был и украинский флаг.При этом в соцсетях сторонники протестующих распространяют информацию, похожую на ту, что распространялась во время Майданов на Украине."Вот и доказательство об участии российских силовиков в разгоне протестующих в Тбилиси сегодня. И кто мне скажет, что это чисто внутренняя политики Грузии?" - написала, в частности, пользовательница X под псевдонимом "Грузино-бандеровка" на украинском языке.К заметке она прикрепила фото Александре Гиоргашвили, на котором рядом с выстроенными в ряд гильзами на асфальте была часть российского автомобильного номера из Ульяновской области."Всё, приехали, снова прокололись на мелочах. У одного из грузинских спецназовцев, разгонявших протестующих, выпал из кармана кусок автомобильного номера с 73-м регионом. Такие обычно с собой на самые сложные задания носят военные из Ульяновской 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Всё как на Майдане, теперь мы точно не отвертимся", - прокомментировал этот аргумент один из популярных российских блогеров.Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что власти Грузии пытаются не допустить того, что произошло на Украине."Проспект Руставели в Тбилиси. Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан - путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий", - подчеркнул Пушков в подписи к фото из грузинской столицы.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят повторения украинского сценария."В отличие от Украины 2013 года Грузия — независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия — это государство и не допустит этого", - заявил Кобахидзе.Однако президент Грузии, гражданка Франции Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост после истечения срока полномочий."Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента", - заявила она в видеообращении, поддержав протестующих и участников беспорядков.На стороне оппозиции выступили и США, приостановившие стратегическое партнёрство с Грузией."Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнёрства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", — заявил Госдеп США.Как отметили в Госдепе, США сожалеют, что Грузия решила приостановить вопрос о вступлении в ЕС, и осуждают "чрезмерное использование" силы местной полицией при протестах против этого решения.До этого, 28 ноября, премьер-министр Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС."Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза", — заявил премьер-министр Грузии.Он подчеркнул, что Грузия должна показать европейским бюрократам, что не стоит разговаривать "шантажом и оскорблениями". Он подчеркнул, что Брюссель, используя тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций, нанес репутационный ущерб Тбилиси."Мы гордый и самолюбивый народ с большой историей. Соответственно, для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз, как милость, которой нас должны удостоить. Более того, мы считаем, что Грузия со своей богатой культурой и потенциалом так же может обогатить Евросоюз, как и Евросоюз может обогатить Грузию. На этом фоне для грузинского народа категорически неприемлема попытка европейских политиков и бюрократов представить грузино-европейские отношения односторонним явлением", - подчеркнул Кобахидзе.Решение грузинского правительство стало ответом на резолюцию Европарламента, который не признал выборы в Грузии, где победила партия "Грузинская мечта". Также Брюссель призвал ввести санкции против правящей партии Грузии.Примечательно, что на Украине независимые СМИ отмечают, как нынешние события в Грузии напоминают события 11-летней давности на Украине и предрекают стране гражданскую войну, если властям не удастся задавить протесты."По Грузии всё просто. Качать будут до того момента, пока власть не сможет всех отловить или майдановцы не смогут поднять градус ненависти друг к другу до уровня Гражданской войны. Качают сценаристы ежедневно, так как разогревают массы и готовят "кровавые кадры", чтобы потом использовать их медийно для повышения градуса противостояния", - писал 30 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала также отметили, что поддержавшая протестующих Зурабишвили может преследовать собственные интересы."Заявление президента Грузии Зурабишвили, которая назвала парламент "нелегитимным" и заявила, что не сложит свои полномочия - это ее билет на оплачиваемую пенсию заграницей. Ее срок правления заканчивается 16 декабря. Она понимает, что шансы не большие раскачать Грузию, но за то она будет топ оппозиционером в изгнании по грузинскому кейсу и через неё будут пропускать фонды западные гранты, а она обогащаться, живя где-то в Европе", - отмечалось в публикации канала.В Грузии продолжаются протесты.О происходящем в Грузии — в статье Виктории Титовой ""Грузины, держитесь": новые беспорядки в Тбилиси".
https://ukraina.ru/20241130/1059331491.html
https://ukraina.ru/20241130/1059326305.html
https://ukraina.ru/20241130/1059323559.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, грузия, украина, тбилиси, саломе зурабишвили, алексей пушков, алексей гончаренко, ес, европарламент, майдан
Эксклюзив, Хроники, Грузия, Украина, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Алексей Пушков, Алексей Гончаренко, ЕС, Европарламент, Майдан

Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря

10:01 01.12.2024 (обновлено: 10:02 01.12.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Украинские политики поддержали протестующих в Грузии, США приостановили стратегическое партнёрство с Грузией
В столице Грузии Тбилиси продолжаются устроенные оппозицией беспорядки. Утром 1 декабря корреспондент РИА Новости сообщил о том, что участники оппозиционного митинга в Тбилиси после разгона на проспекте Руставели дошли до университета и заняли проезжую часть перед ним. Также агентство опубликовало видео с места событий.
Накануне протестующие собрались около парламента, но оттуда их оттеснили грузинские полицейские. Ночь протестующие провели на проспекте Руставели, но утром их разогнал спецназ. После этого толпа двинулась в сторону Тбилисского госуниверситета.
"Просто сейчас народ Грузии борется за место в демократическом мире. Сил вам. Мы с вами. Украина, как никто, знает, что бывает, когда приходит Россия", - заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и терриристов — Ред.).
На видео, опубликованном его коллегой — нардепом Антоном Геращенко — у одного из протестующих в Тбилиси был и украинский флаг.
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При этом в соцсетях сторонники протестующих распространяют информацию, похожую на ту, что распространялась во время Майданов на Украине.
"Вот и доказательство об участии российских силовиков в разгоне протестующих в Тбилиси сегодня. И кто мне скажет, что это чисто внутренняя политики Грузии?" - написала, в частности, пользовательница X под псевдонимом "Грузино-бандеровка" на украинском языке.
К заметке она прикрепила фото Александре Гиоргашвили, на котором рядом с выстроенными в ряд гильзами на асфальте была часть российского автомобильного номера из Ульяновской области.
"Всё, приехали, снова прокололись на мелочах. У одного из грузинских спецназовцев, разгонявших протестующих, выпал из кармана кусок автомобильного номера с 73-м регионом. Такие обычно с собой на самые сложные задания носят военные из Ульяновской 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Всё как на Майдане, теперь мы точно не отвертимся", - прокомментировал этот аргумент один из популярных российских блогеров.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что власти Грузии пытаются не допустить того, что произошло на Украине.
"Проспект Руставели в Тбилиси. Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан - путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий", - подчеркнул Пушков в подписи к фото из грузинской столицы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят повторения украинского сценария.
"В отличие от Украины 2013 года Грузия — независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия — это государство и не допустит этого", - заявил Кобахидзе.
Однако президент Грузии, гражданка Франции Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост после истечения срока полномочий.
"Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента", - заявила она в видеообращении, поддержав протестующих и участников беспорядков.
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На стороне оппозиции выступили и США, приостановившие стратегическое партнёрство с Грузией.
"Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнёрства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", — заявил Госдеп США.
Как отметили в Госдепе, США сожалеют, что Грузия решила приостановить вопрос о вступлении в ЕС, и осуждают "чрезмерное использование" силы местной полицией при протестах против этого решения.
До этого, 28 ноября, премьер-министр Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
"Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза", — заявил премьер-министр Грузии.
Он подчеркнул, что Грузия должна показать европейским бюрократам, что не стоит разговаривать "шантажом и оскорблениями". Он подчеркнул, что Брюссель, используя тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций, нанес репутационный ущерб Тбилиси.
"Мы гордый и самолюбивый народ с большой историей. Соответственно, для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз, как милость, которой нас должны удостоить. Более того, мы считаем, что Грузия со своей богатой культурой и потенциалом так же может обогатить Евросоюз, как и Евросоюз может обогатить Грузию. На этом фоне для грузинского народа категорически неприемлема попытка европейских политиков и бюрократов представить грузино-европейские отношения односторонним явлением", - подчеркнул Кобахидзе.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Вчера, 09:45
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Решение грузинского правительство стало ответом на резолюцию Европарламента, который не признал выборы в Грузии, где победила партия "Грузинская мечта". Также Брюссель призвал ввести санкции против правящей партии Грузии.
Примечательно, что на Украине независимые СМИ отмечают, как нынешние события в Грузии напоминают события 11-летней давности на Украине и предрекают стране гражданскую войну, если властям не удастся задавить протесты.
"По Грузии всё просто. Качать будут до того момента, пока власть не сможет всех отловить или майдановцы не смогут поднять градус ненависти друг к другу до уровня Гражданской войны. Качают сценаристы ежедневно, так как разогревают массы и готовят "кровавые кадры", чтобы потом использовать их медийно для повышения градуса противостояния", - писал 30 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала также отметили, что поддержавшая протестующих Зурабишвили может преследовать собственные интересы.
"Заявление президента Грузии Зурабишвили, которая назвала парламент "нелегитимным" и заявила, что не сложит свои полномочия - это ее билет на оплачиваемую пенсию заграницей. Ее срок правления заканчивается 16 декабря. Она понимает, что шансы не большие раскачать Грузию, но за то она будет топ оппозиционером в изгнании по грузинскому кейсу и через неё будут пропускать фонды западные гранты, а она обогащаться, живя где-то в Европе", - отмечалось в публикации канала.
В Грузии продолжаются протесты.
О происходящем в Грузии — в статье Виктории Титовой ""Грузины, держитесь": новые беспорядки в Тбилиси".
 
ЭксклюзивХроникиГрузияУкраинаТбилисиСаломе ЗурабишвилиАлексей ПушковАлексей ГончаренкоЕСЕвропарламентМайдан
 
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