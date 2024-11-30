Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных
10:18 30.11.2024 (обновлено: 10:30 30.11.2024)
За вторую ночь протестов в столице Грузии Тбилиси полицейские задержали 107 сторонников оппозиции. Об этом сообщило МВД республики
Протесты противников правящей партии "Грузинская мечта" возобновились вечером 29 ноября на проспекте Руставели у здания парламента.
Акция неповиновения проходила и на соседней улице 9 апреля. Протестующие возводили баррикады из скамеек и мусорных баков. Полицейский спецназ использовал водометы. Участники акции в ответ использовали пиротехнику.
МВД Грузии сообщило о десяти пострадавших сотрудниках охраны правопорядка. Один из них госпитализирован с ожогами. К утру участники акции стали расходиться. Коммунальщики приступили к разбору баррикад.
Стычки с полицией в Тбилиси начались в четверг, 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что что грузинские власти наложили мораторий на переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года.
Оппозиционные партии Грузии также оспаривают результаты парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта".
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