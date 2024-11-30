Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных - 30.11.2024 Украина.ру
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Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных
Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных - 30.11.2024 Украина.ру
Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных
За вторую ночь протестов в столице Грузии Тбилиси полицейские задержали 107 сторонников оппозиции. Об этом сообщило МВД республики
2024-11-30T10:18
2024-11-30T10:30
новости
протесты
эксклюзив
грузия
тбилиси
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Протесты противников правящей партии "Грузинская мечта" возобновились вечером 29 ноября на проспекте Руставели у здания парламента.Акция неповиновения проходила и на соседней улице 9 апреля. Протестующие возводили баррикады из скамеек и мусорных баков. Полицейский спецназ использовал водометы. Участники акции в ответ использовали пиротехнику.МВД Грузии сообщило о десяти пострадавших сотрудниках охраны правопорядка. Один из них госпитализирован с ожогами. К утру участники акции стали расходиться. Коммунальщики приступили к разбору баррикад.Стычки с полицией в Тбилиси начались в четверг, 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что что грузинские власти наложили мораторий на переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года.Оппозиционные партии Грузии также оспаривают результаты парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта".Подробнее о протестах в Грузии Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии
https://ukraina.ru/20241130/1059322070.html
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новости, протесты, эксклюзив, грузия, тбилиси
Новости, протесты, Эксклюзив, Грузия, Тбилиси

Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных

10:18 30.11.2024 (обновлено: 10:30 30.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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За вторую ночь протестов в столице Грузии Тбилиси полицейские задержали 107 сторонников оппозиции. Об этом сообщило МВД республики
Протесты противников правящей партии "Грузинская мечта" возобновились вечером 29 ноября на проспекте Руставели у здания парламента.
Акция неповиновения проходила и на соседней улице 9 апреля. Протестующие возводили баррикады из скамеек и мусорных баков. Полицейский спецназ использовал водометы. Участники акции в ответ использовали пиротехнику.
МВД Грузии сообщило о десяти пострадавших сотрудниках охраны правопорядка. Один из них госпитализирован с ожогами. К утру участники акции стали расходиться. Коммунальщики приступили к разбору баррикад.
Беспорядки у парламента в Тбилиси
09:16
"Грузины, держитесь": новые беспорядки в ТбилисиБеспорядки в Грузии, раскачивание политической стабильности - это не только и не столько внутренняя история Тбилиси, но скорее большая игра западных спецслужб по раскачке ситуации по периметру России.
Стычки с полицией в Тбилиси начались в четверг, 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что что грузинские власти наложили мораторий на переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года.
Оппозиционные партии Грузии также оспаривают результаты парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта".
Подробнее о протестах в Грузии Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии
 
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