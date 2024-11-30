https://ukraina.ru/20241130/1059324236.html

Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных

Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных - 30.11.2024 Украина.ру

Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных

За вторую ночь протестов в столице Грузии Тбилиси полицейские задержали 107 сторонников оппозиции. Об этом сообщило МВД республики

2024-11-30T10:18

2024-11-30T10:18

2024-11-30T10:30

новости

протесты

эксклюзив

грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059181915_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e548243ceb5b5cc0e46e673c15ae45fd.jpg

Протесты противников правящей партии "Грузинская мечта" возобновились вечером 29 ноября на проспекте Руставели у здания парламента.Акция неповиновения проходила и на соседней улице 9 апреля. Протестующие возводили баррикады из скамеек и мусорных баков. Полицейский спецназ использовал водометы. Участники акции в ответ использовали пиротехнику.МВД Грузии сообщило о десяти пострадавших сотрудниках охраны правопорядка. Один из них госпитализирован с ожогами. К утру участники акции стали расходиться. Коммунальщики приступили к разбору баррикад.Стычки с полицией в Тбилиси начались в четверг, 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что что грузинские власти наложили мораторий на переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года.Оппозиционные партии Грузии также оспаривают результаты парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта".Подробнее о протестах в Грузии Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии

https://ukraina.ru/20241130/1059322070.html

грузия

тбилиси

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, протесты, эксклюзив, грузия, тбилиси