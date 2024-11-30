Украинцы вымрут. Итоги 30 ноября на Украине - 30.11.2024 Украина.ру
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Украинцы вымрут. Итоги 30 ноября на Украине
Украинцы вымрут. Итоги 30 ноября на Украине - 30.11.2024 Украина.ру
Украинцы вымрут. Итоги 30 ноября на Украине
Через 180 лет украинцы полностью вымрут, заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец
2024-11-30T18:05
2024-11-30T18:05
эксклюзив
хроники
ольга богомолец
портников
николай азаров
польша
россия
украина
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По словам бывшего народного депутата Ольги Богомолец, украинцы вымрут через 180 даже без учёта миграции и потерь на фронте."У нас идёт бешеный катастрофический рост смертности и снижение рождаемости... Не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции украинцев... только считая рождаемость и смертность, украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет", - заявила Богомолец.Примечательно, что сама она внесла вклад в уменьшение численности украинцев — Богомолец горячо поддержала Майдан, а также содействовала ряду неоднозначных реформ в сфере здравоохранения. Богомолец включена в список физических лиц, в отношении которых 1 ноября 2018 годы РФ ввела специальные экономические меры. Кроме того, Богомолец — лауреат антипремии Академическое недостоинство в номинации "Псевдоучёный — 2018".В то же время, о том, что численность украинцев существенно сократилась и сократится в будущем, ранее заявлял ряд политиков и демографов."Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 млн. рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться. Чтобы перекрыть потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку по давно сложившейся традиции они едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится. Поэтому наиболее вероятный сценарий для Украины – жители стран южной и восточной Азии, например Филиппины, Таиланд и т.д.", - отмечал 29 ноября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.До этого глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.После этого, в начале сентября директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила о риске попадания Украины в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. Украинского социолога цитировало британская благотворительна организации AOAV.По словам Либановой, в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире. В 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.Больше всего Либанову беспокоил "исход" за рубеж украинок репродуктивного возраста."Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьёзной проблемой", — предупредила Либанова.В публикации британцев приводились данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире"."Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в "спирали смерти"", — заявила Либанова.При этом даже в случае победы Украины рождаемость в стране, по словам Либановой, не восстановится.Ранее она уже заявляла о проблемах с демографией страны. Так, в интервью Виталию Портникову 24 августа Либанова заявила о приближении катастрофы."Я очень боюсь, что после победы, после отмены военного положения, объединение семей произойдёт, но не на Украине. И чем дольше продлится война, чем больше инфраструктуры — и производственной, и жилищной — будет уничтожено, тем большая вероятность того, что это случится", — указывала она.При этом в разговоре о военных потерях Украины она отметила, что страна утратила "больше, чем демографический миллион", не уточняя, идёт ли речь только о погибших, или также о тех, кто вынужден был покинуть страну."Я не совсем могу понять, как мы можем упорядочить эту территорию (Украину. — Ред.) меньшим количеством людей, чем нужно для её использования", — отмечала Либанова.Социолог также рассказала о своей мечте — оптимальном, с учётом реальности, количестве населения Украины."Мы считали недавно. Если говорить о границах 1991 года, то моя мечта — это где-то 37 с хвостиком миллионов", — заявила Либанова.После того, как Портников спросил, не слишком ли это оптимистично, она поправилась."В границах 1991 года — с Крымом, с Донбассом — моя мечта, чтобы нас было 30 миллионов в этих границах", — указала социолог.По её словам, Украина станет второй Польшей."[Будет ещё одна Польша], только бедная и дай Боже, чтобы мы были такими же мотивированными, как поляки. У нас никогда не было такого единства, как сегодня", — отметила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины.В том интервью она также заявила, что украинские города-миллионики и дальше будут высасывать население из регионов."Мы останемся бедной страной. В бедной стране население всегда собирается около столицы и метрополисов. У нас их сегодня пять — мы Львов также считаем метрополисом, хотя там нет миллиона", — заявляла Либанова.Так, она отмечала, что тот же Харьков "вытянет" область. При этом Либанова отмечала рост Киева, куда, по её словам, переселялись даже с Западной Украины. Среди причин этого: ввод нового жилья, а также относительно хорошая защищённость украинской столицы ПВО. В то же время, на Западной Украине ограничены — там исчерпана экологическая ёмкость для перевода туда промышленного производства.Она также призвала задуматься государство о сбережении населения страны. При этом до начала боевых действий на 1 квадратный километр территории страны жили 45 человек, указала Либанова.Вопрос снижения численности украинцев также широко обсуждается политиками и украинскими блогерами. Многие отмечают: даже после окончания боевых действий многие украинцы будут пытаться всеми правдами и неправдами остаться на Западе, особенно с учётом того, как украинские власти обращались с оставшимися в стране во время СВО — в частности, с учётом закрытых границ для мужчин и жёсткой мобилизации.Об эскалации конфликта на Украине - в статье Виктории Титовой "Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью".
https://ukraina.ru/20241130/1059326305.html
https://ukraina.ru/20241130/1059323559.html
https://ukraina.ru/20241129/1059318339.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, ольга богомолец, портников, николай азаров, польша, россия, украина
Эксклюзив, Хроники, Ольга Богомолец, Портников, Николай Азаров, Польша, Россия, Украина

Украинцы вымрут. Итоги 30 ноября на Украине

18:05 30.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Leonstколядники в вагоне метро
колядники в вагоне метро - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© commons.wikimedia.org / Leonst
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Через 180 лет украинцы полностью вымрут, заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец
По словам бывшего народного депутата Ольги Богомолец, украинцы вымрут через 180 даже без учёта миграции и потерь на фронте.
"У нас идёт бешеный катастрофический рост смертности и снижение рождаемости... Не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции украинцев... только считая рождаемость и смертность, украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет", - заявила Богомолец.
Примечательно, что сама она внесла вклад в уменьшение численности украинцев — Богомолец горячо поддержала Майдан, а также содействовала ряду неоднозначных реформ в сфере здравоохранения. Богомолец включена в список физических лиц, в отношении которых 1 ноября 2018 годы РФ ввела специальные экономические меры. Кроме того, Богомолец — лауреат антипремии Академическое недостоинство в номинации "Псевдоучёный — 2018".
В то же время, о том, что численность украинцев существенно сократилась и сократится в будущем, ранее заявлял ряд политиков и демографов.
"Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 млн. рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться. Чтобы перекрыть потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку по давно сложившейся традиции они едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится. Поэтому наиболее вероятный сценарий для Украины – жители стран южной и восточной Азии, например Филиппины, Таиланд и т.д.", - отмечал 29 ноября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
До этого глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.
военно-политическое руководство Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
После этого, в начале сентября директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила о риске попадания Украины в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. Украинского социолога цитировало британская благотворительна организации AOAV.
По словам Либановой, в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире. В 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.
Больше всего Либанову беспокоил "исход" за рубеж украинок репродуктивного возраста.
"Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьёзной проблемой", — предупредила Либанова.
В публикации британцев приводились данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире".
"Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в "спирали смерти"", — заявила Либанова.
При этом даже в случае победы Украины рождаемость в стране, по словам Либановой, не восстановится.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Ранее она уже заявляла о проблемах с демографией страны. Так, в интервью Виталию Портникову 24 августа Либанова заявила о приближении катастрофы.
"Я очень боюсь, что после победы, после отмены военного положения, объединение семей произойдёт, но не на Украине. И чем дольше продлится война, чем больше инфраструктуры — и производственной, и жилищной — будет уничтожено, тем большая вероятность того, что это случится", — указывала она.
При этом в разговоре о военных потерях Украины она отметила, что страна утратила "больше, чем демографический миллион", не уточняя, идёт ли речь только о погибших, или также о тех, кто вынужден был покинуть страну.
"Я не совсем могу понять, как мы можем упорядочить эту территорию (Украину. — Ред.) меньшим количеством людей, чем нужно для её использования", — отмечала Либанова.
Социолог также рассказала о своей мечте — оптимальном, с учётом реальности, количестве населения Украины.
"Мы считали недавно. Если говорить о границах 1991 года, то моя мечта — это где-то 37 с хвостиком миллионов", — заявила Либанова.
После того, как Портников спросил, не слишком ли это оптимистично, она поправилась.
"В границах 1991 года — с Крымом, с Донбассом — моя мечта, чтобы нас было 30 миллионов в этих границах", — указала социолог.
По её словам, Украина станет второй Польшей.
"[Будет ещё одна Польша], только бедная и дай Боже, чтобы мы были такими же мотивированными, как поляки. У нас никогда не было такого единства, как сегодня", — отметила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Вчера, 18:02
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В том интервью она также заявила, что украинские города-миллионики и дальше будут высасывать население из регионов.
"Мы останемся бедной страной. В бедной стране население всегда собирается около столицы и метрополисов. У нас их сегодня пять — мы Львов также считаем метрополисом, хотя там нет миллиона", — заявляла Либанова.
Так, она отмечала, что тот же Харьков "вытянет" область. При этом Либанова отмечала рост Киева, куда, по её словам, переселялись даже с Западной Украины. Среди причин этого: ввод нового жилья, а также относительно хорошая защищённость украинской столицы ПВО. В то же время, на Западной Украине ограничены — там исчерпана экологическая ёмкость для перевода туда промышленного производства.
Она также призвала задуматься государство о сбережении населения страны. При этом до начала боевых действий на 1 квадратный километр территории страны жили 45 человек, указала Либанова.
Вопрос снижения численности украинцев также широко обсуждается политиками и украинскими блогерами. Многие отмечают: даже после окончания боевых действий многие украинцы будут пытаться всеми правдами и неправдами остаться на Западе, особенно с учётом того, как украинские власти обращались с оставшимися в стране во время СВО — в частности, с учётом закрытых границ для мужчин и жёсткой мобилизации.
Об эскалации конфликта на Украине - в статье Виктории Титовой "Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью".
 
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Заголовок открываемого материала
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