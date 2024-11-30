https://ukraina.ru/20241130/1059331491.html

Украинцы вымрут. Итоги 30 ноября на Украине

Украинцы вымрут. Итоги 30 ноября на Украине - 30.11.2024 Украина.ру

Украинцы вымрут. Итоги 30 ноября на Украине

Через 180 лет украинцы полностью вымрут, заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец

2024-11-30T18:05

2024-11-30T18:05

2024-11-30T18:05

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По словам бывшего народного депутата Ольги Богомолец, украинцы вымрут через 180 даже без учёта миграции и потерь на фронте."У нас идёт бешеный катастрофический рост смертности и снижение рождаемости... Не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции украинцев... только считая рождаемость и смертность, украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет", - заявила Богомолец.Примечательно, что сама она внесла вклад в уменьшение численности украинцев — Богомолец горячо поддержала Майдан, а также содействовала ряду неоднозначных реформ в сфере здравоохранения. Богомолец включена в список физических лиц, в отношении которых 1 ноября 2018 годы РФ ввела специальные экономические меры. Кроме того, Богомолец — лауреат антипремии Академическое недостоинство в номинации "Псевдоучёный — 2018".В то же время, о том, что численность украинцев существенно сократилась и сократится в будущем, ранее заявлял ряд политиков и демографов."Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 млн. рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться. Чтобы перекрыть потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку по давно сложившейся традиции они едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится. Поэтому наиболее вероятный сценарий для Украины – жители стран южной и восточной Азии, например Филиппины, Таиланд и т.д.", - отмечал 29 ноября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.До этого глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.После этого, в начале сентября директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила о риске попадания Украины в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. Украинского социолога цитировало британская благотворительна организации AOAV.По словам Либановой, в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире. В 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.Больше всего Либанову беспокоил "исход" за рубеж украинок репродуктивного возраста."Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьёзной проблемой", — предупредила Либанова.В публикации британцев приводились данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире"."Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в "спирали смерти"", — заявила Либанова.При этом даже в случае победы Украины рождаемость в стране, по словам Либановой, не восстановится.Ранее она уже заявляла о проблемах с демографией страны. Так, в интервью Виталию Портникову 24 августа Либанова заявила о приближении катастрофы."Я очень боюсь, что после победы, после отмены военного положения, объединение семей произойдёт, но не на Украине. И чем дольше продлится война, чем больше инфраструктуры — и производственной, и жилищной — будет уничтожено, тем большая вероятность того, что это случится", — указывала она.При этом в разговоре о военных потерях Украины она отметила, что страна утратила "больше, чем демографический миллион", не уточняя, идёт ли речь только о погибших, или также о тех, кто вынужден был покинуть страну."Я не совсем могу понять, как мы можем упорядочить эту территорию (Украину. — Ред.) меньшим количеством людей, чем нужно для её использования", — отмечала Либанова.Социолог также рассказала о своей мечте — оптимальном, с учётом реальности, количестве населения Украины."Мы считали недавно. Если говорить о границах 1991 года, то моя мечта — это где-то 37 с хвостиком миллионов", — заявила Либанова.После того, как Портников спросил, не слишком ли это оптимистично, она поправилась."В границах 1991 года — с Крымом, с Донбассом — моя мечта, чтобы нас было 30 миллионов в этих границах", — указала социолог.По её словам, Украина станет второй Польшей."[Будет ещё одна Польша], только бедная и дай Боже, чтобы мы были такими же мотивированными, как поляки. У нас никогда не было такого единства, как сегодня", — отметила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины.В том интервью она также заявила, что украинские города-миллионики и дальше будут высасывать население из регионов."Мы останемся бедной страной. В бедной стране население всегда собирается около столицы и метрополисов. У нас их сегодня пять — мы Львов также считаем метрополисом, хотя там нет миллиона", — заявляла Либанова.Так, она отмечала, что тот же Харьков "вытянет" область. При этом Либанова отмечала рост Киева, куда, по её словам, переселялись даже с Западной Украины. Среди причин этого: ввод нового жилья, а также относительно хорошая защищённость украинской столицы ПВО. В то же время, на Западной Украине ограничены — там исчерпана экологическая ёмкость для перевода туда промышленного производства.Она также призвала задуматься государство о сбережении населения страны. При этом до начала боевых действий на 1 квадратный километр территории страны жили 45 человек, указала Либанова.Вопрос снижения численности украинцев также широко обсуждается политиками и украинскими блогерами. Многие отмечают: даже после окончания боевых действий многие украинцы будут пытаться всеми правдами и неправдами остаться на Западе, особенно с учётом того, как украинские власти обращались с оставшимися в стране во время СВО — в частности, с учётом закрытых границ для мужчин и жёсткой мобилизации.Об эскалации конфликта на Украине - в статье Виктории Титовой "Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью".

https://ukraina.ru/20241130/1059326305.html

https://ukraina.ru/20241130/1059323559.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, ольга богомолец, портников, николай азаров, польша, россия, украина