Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки" - 30.11.2024 Украина.ру
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Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"
Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки" - 30.11.2024 Украина.ру
Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"
Расследование причастности госорганов Украины к теракту на "Северных потоках" привело Германию к новым результатам: установлены личности двоих подозреваемых в деле. Об этом 30 ноября в интервью изданию Spiegel заявил глава генеральной прокуратуры ФРГ Йенс Роммель
2024-11-30T17:00
2024-11-30T17:00
новости
германия
украина
россия
северный поток
северный поток-2
валерий залужный
теракт
диверсия
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Он отметил, что прокуратура ФРГ движется к раскрытию остальных подозреваемых и мотивов содеянного."Особенно вопрос о возможном государственном контроле над операцией является предметом текущего расследования", — добавил Роммель.На минувшей неделе издание Der Spiegel заявило, что у него есть весомые доказательства причастности властей Украины к диверсии. Журналисты статьи также отметили, что экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, однако операция провалилась.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены.Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Еще по теме: Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, россия, северный поток, северный поток-2, валерий залужный, теракт, диверсия
Новости, Германия, Украина, Россия, Северный поток, Северный поток-2, Валерий Залужный, теракт, диверсия

Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"

17:00 30.11.2024
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
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Расследование причастности госорганов Украины к теракту на "Северных потоках" привело Германию к новым результатам: установлены личности двоих подозреваемых в деле. Об этом 30 ноября в интервью изданию Spiegel заявил глава генеральной прокуратуры ФРГ Йенс Роммель
"Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать", — сказал Роммель.
Он отметил, что прокуратура ФРГ движется к раскрытию остальных подозреваемых и мотивов содеянного.
"Особенно вопрос о возможном государственном контроле над операцией является предметом текущего расследования", — добавил Роммель.
На минувшей неделе издание Der Spiegel заявило, что у него есть весомые доказательства причастности властей Украины к диверсии. Журналисты статьи также отметили, что экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, однако операция провалилась.
Северный поток-2
20 ноября, 17:03
У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИЭкс-главком Вооруженных сил Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, но операция провалилась. Об этом 20 ноября написало немецкое издание Der Spiegel
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены.
Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"
Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Еще по теме: Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам
 
НовостиГерманияУкраинаРоссияСеверный потокСеверный поток-2Валерий Залужныйтерактдиверсия
 
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Заголовок открываемого материала
17:20Запад в ужасе: Европе придется разместить у себя 5 миллионов "друзей" с Украины
17:00Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"
16:52Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в США
16:30"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений
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