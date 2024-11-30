Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"
Расследование причастности госорганов Украины к теракту на "Северных потоках" привело Германию к новым результатам: установлены личности двоих подозреваемых в деле. Об этом 30 ноября в интервью изданию Spiegel заявил глава генеральной прокуратуры ФРГ Йенс Роммель
"Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать", — сказал Роммель.
Он отметил, что прокуратура ФРГ движется к раскрытию остальных подозреваемых и мотивов содеянного.
"Особенно вопрос о возможном государственном контроле над операцией является предметом текущего расследования", — добавил Роммель.
На минувшей неделе издание Der Spiegel заявило, что у него есть весомые доказательства причастности властей Украины к диверсии. Журналисты статьи также отметили, что экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, однако операция провалилась.
20 ноября, 17:03У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИЭкс-главком Вооруженных сил Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, но операция провалилась. Об этом 20 ноября написало немецкое издание Der Spiegel
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены.
Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.