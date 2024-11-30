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Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"

Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки" - 30.11.2024 Украина.ру

Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"

Расследование причастности госорганов Украины к теракту на "Северных потоках" привело Германию к новым результатам: установлены личности двоих подозреваемых в деле. Об этом 30 ноября в интервью изданию Spiegel заявил глава генеральной прокуратуры ФРГ Йенс Роммель

2024-11-30T17:00

2024-11-30T17:00

2024-11-30T17:00

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Он отметил, что прокуратура ФРГ движется к раскрытию остальных подозреваемых и мотивов содеянного."Особенно вопрос о возможном государственном контроле над операцией является предметом текущего расследования", — добавил Роммель.На минувшей неделе издание Der Spiegel заявило, что у него есть весомые доказательства причастности властей Украины к диверсии. Журналисты статьи также отметили, что экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный", но и "Турецкий поток" в Черном море, однако операция провалилась.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены.Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Еще по теме: Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам

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новости, германия, украина, россия, северный поток, северный поток-2, валерий залужный, теракт, диверсия