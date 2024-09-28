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Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"

Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках" - 28.09.2024 Украина.ру

Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"

Все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены. На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование причин взрывов. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-09-28T09:21

2024-09-28T09:21

2024-09-28T09:21

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Захарова сообщила, что Москва неоднократно направляла в европейские страны запросы о правовой помощи с требованием оказания содействия в российском расследовании теракта.Все эти запросы были отклонены под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин, сказала дипломат. Такое поведение, безусловно, противоречит международно-правовым обязательствам данных государств, отметила Захарова.При этом Захарова отметила, что Германия до сих пор так и не представила ни одного позитивного результата расследования терактов на "Северных потоках".Дипломат сообщила, что разосланные недавно Берлином, по его утверждению, ордеры на арест подозреваемых не были исполнены. В результате как минимум один подозреваемый, находившийся в Польше, по сообщению польской прокуратуры, успел скрыться на территории Украины, сказала Захарова.Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а точные сроки ремонта назвать невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Подробнее про расследование терактов на "Северных потоках" — в материале Александра Сокуренко Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков" на сайте Украина.ру

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