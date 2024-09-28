Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"
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Все запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на "Северных потоках" были отклонены. На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование причин взрывов. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Захарова сообщила, что Москва неоднократно направляла в европейские страны запросы о правовой помощи с требованием оказания содействия в российском расследовании теракта.
Все эти запросы были отклонены под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин, сказала дипломат. Такое поведение, безусловно, противоречит международно-правовым обязательствам данных государств, отметила Захарова.
"На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование теракта, несмотря на колоссальный ущерб, нанесённый подрывом газопроводов европейской экономике и экологии", - сказала официальный представитель МИД.
При этом Захарова отметила, что Германия до сих пор так и не представила ни одного позитивного результата расследования терактов на "Северных потоках".
Взрывы на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а точные сроки ремонта назвать невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Подробнее про расследование терактов на "Северных потоках" — в материале Александра Сокуренко Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков" на сайте Украина.ру
17 августа, 16:32Вагенкнехт назвала взрывы на "Северных потоках" террористической атакой на энергоснабжение ГерманииЛидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" призвала создать парламентскую комиссию по расследованию взрывов на "Северных потоках" с тем, чтобы выяснить, что и когда власти Германии знали о планах атак на газопровод. Об этом Вагенкнехт заявила 17 августа медиагруппе Funke.